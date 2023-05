Threema-Update: Neue Features für iPhone-Nutzer

Die Entwickler des Threema-Messen­gers infor­mieren über die neueste App-Version "5.1" für das iPhone-Betriebs­system iOS. Das Update steht ab sofort zum Down­load bereit und bietet verschie­dene Neue­rungen für Nutzer des Messen­gers auf der iOS-Platt­form.

Das Threema-Update für iOS soll die Betriebs­system-Inte­gra­tion des Messen­gers verbes­sern. Zu den wich­tigsten Neue­rungen gehören Profil­bilder in Push-Benach­rich­tigungen, Kontakte im "Teilen"-Dialog und Siri-Vorschläge.

Profil­bilder in Push-Benach­rich­tigungen

Für auf dem iPhone eintref­fende Benach­rich­tigungen über den Threema-Messenger können Sie nach dem Update auf die Version 5.1 fest­legen, ob das jewei­lige Profil­bild des Kontakts in der Vorschau ange­zeigt werden soll. Wie das aussieht, sehen Sie auf dem nach­fol­gend einge­bun­denen Bild. Push-Benachrichtigungen mit Profilbild-Anzeige

Bild: Threema Damit das auch funk­tio­niert, müssen Sie vorab in den Einstel­lungen Verän­derungen vornehmen. Die neuen Optionen sind im Einstel­lungs­menü der Threema-App (unten rechts "Einstel­lungen") unter "Benach­rich­tigungen" verfügbar. Dort haben Sie die Wahl aus drei Anzeige-Optionen für Push-Benach­rich­tigungen: Nick­name, Name, Name und Profil­bild.

Kontakte im "Teilen"-Dialog

Beim Teilen von Inhalten können Sie nach dem Versi­ons­update auf "5.1" fest­legen, dass die rele­van­testen Threema-Kontakte zur Auswahl ange­zeigt werden. Um die Option zu akti­vieren, müssen Sie das Einstel­lungs­menü besu­chen und den Punkt "Privat­sphäre" auswählen. Anschlie­ßend akti­vieren Sie unter "iOS-Inte­gra­tion" den Punkt "Inter­aktionen teilen".

Das Entwick­ler­team gibt im Chan­gelog der neuen Version an, dass bei akti­vierter Option dem iOS-Betriebs­system der Zugriff zu Inter­aktionen gewährt wird. iOS erfahre so, mit welcher Threema-ID häufig Nach­richten ausge­tauscht werden.

Wie die Kontakt-Anzeige im "Teilen"-Dialog aussieht, sehen Sie auf dem nach­fol­gend einge­bun­denen Bild. Threema-Kontakte im Teilen-Menü

Bild: Threema

Siri-Vorschläge

In der Rubrik Siri-Vorschläge auf Ihrem iPhone können nach dem Update auf die neueste Version des Threema-Messen­gers auto­matisch Verknüp­fungen ange­zeigt werden. Ein Beispiel, wie das aussieht, sehen Sie auf dem nach­fol­gend einge­bun­denen Bild. Siri-Vorschläge

Bild: Threema Die Einstel­lung basiert auf der akti­vierten "Inter­aktionen teilen"-Option in den Privat­sphäre-Einstel­lungen unter "iOS-Inte­gra­tion" (s. oben "Kontakte im "Teilen"-Dialog akti­vieren). Das iOS-Betriebs­system erhält laut Entwickler Infor­mationen, um Threema-Kontakte vorzu­schlagen, mit denen regel­mäßig in Siri-Vorschlägen, in der Suche und beim Teilen von Inhalten in anderen Apps gechattet wird.

