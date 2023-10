Threema für iOS unterstützt ab sofort Gruppenanrufe

Der Messenger Threema infor­miert darüber, dass ab sofort Grup­pen­anrufe in der iOS-Version möglich sind. Es stehen sowohl Sprach­anrufe als auch Video­anrufe zur Verfü­gung. Außerdem sind die Tele­fonate auch mit mehreren Teil­neh­mern Ende-zu-Ende-verschlüs­selt. Laut Entwick­lers­tudio seien die Unter­hal­tungen dadurch abhör­sicher. Unter anderem für Fami­lien­gespräche bei verschie­denen Wohn­orten oder um Konfe­renzen über das Home­office beizu­treten, eignet sich diese Kommu­nika­tions­methode. Insge­samt können bis zu 16 Personen an Grup­pen­anrufen via Threema teil­nehmen. Das Team versi­chert eine hohe Qualität.

Threema stellt Grup­pen­anrufe für iOS vor

Gruppenanrufe für Threema unter iOS sind da

Threema Der Schweizer Messenger Threema stei­gert den Funk­tions­umfang für seine iPhone- und iPad-Anwen­dung. Endlich können auch User mit einem Apple-Mobil­gerät Grup­pen­anrufe tätigen. Ein Feature, das es unter Android schon seit fast einem Jahr gibt. Insbe­son­dere weil es sich bei Threema um eine kosten­pflich­tige Soft­ware handelt, ist dieser große zeit­liche Abstand schade. Dennoch dürfte es iOS-Teil­nehmer freuen, ab sofort in jedweder Gruppe Anrufe mit bis zu 16 Personen führen zu können. Selbst­redend mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung als Sicher­heits­mecha­nismus.

Bei Threema ist der Name nämlich Programm, da die drei E (Three) für End-to-End-Encryp­ting stehen. Die hinteren Buch­staben beziehen sich auf Messa­ging Appli­cation. Um die Grup­pen­anrufe nutzen zu können, müssen Sie das neueste Update des Kommu­nika­tions­tools instal­liert haben. Mit diesem wird Threema auf die Version 5.6 gehievt. Durch Tippen auf das Tele­fon­hörer­symbol im Grup­pen­chat wird der Anruf gestartet. Eine Berüh­rung des Kame­rasym­bols akti­viert die Video­über­tra­gung. Die Bild- und Video­qua­lität sei iden­tisch zu jener der Einzel­anrufe.

Threema merzt diverse Bugs aus

Auf der App-Seite im Apple App Store listet das Entwick­lers­tudio die Ände­rungen in Threema 5.6 auf. Neben den erwähnten Grup­pen­tele­fonaten wurden diverse Fehler besei­tigt. So konnte es etwa Probleme mit dem Back­upsystem Threema Safe geben. Weitere, nicht näher genannte Bugs, wurden eben­falls behoben. Abschlie­ßend seien eine bessere Perfor­mance unter iOS und iPadOS sowie Fehler­behe­bungen bei Threema 2.0 für Desktop erwähnt. Auf Seite 26 seines Cryp­tography White­paper erläu­tert das Team übri­gens die Umset­zung seiner Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung.

