Threema für iOS: Ohne Handy am Computer chatten

Threema verkündet in einem Blog-Eintrag die Verfüg­bar­keit der neuen Desktop-App für iOS-Nutzer. Derzeit befindet sich die Anwen­dung noch in der Beta-Phase, kann aber bereits auspro­biert werden. Neu sind eine über­arbei­tete Benut­zer­ober­fläche und die Multi-Device-Unter­stüt­zung. Damit soll über Threema am Desktop-Computer auch mit Kontakten gechattet werden können, wenn das Smart­phone nicht mit dem Internet verbunden oder ausge­schaltet ist.

Threema: Ange­passtes User Inter­face

Die neue Desktop-App zeichnet sich laut Anbieter durch eine komplett über­arbei­tete Benut­zer­ober­fläche aus. Kontakt- und Grup­pen­details werden in einer eigenen Spalte neben dem Chat­ver­lauf ange­zeigt. Zudem soll die neue Desktop-App mit einer "spürbar kürzeren Reak­tions­zeit" punkten. Wie die App aussieht, hat das Threema-Entwick­ler­team in seinem Blog-Eintrag geteilt. Ein Beispiel sehen Sie auf dem einge­bun­denen Bild. Neue Threema-Benutzeroberfläche (Beta)

Bild: Threema Eine weitere wich­tige Neue­rung betrifft die Multi-Device-Unter­stüt­zung. Damit sei es jetzt möglich, über den Desktop-Computer zu chatten, wenn das Smart­phone über keine aktive Inter­net­ver­bin­dung verfügt oder gar nicht einge­schaltet ist.

Threema betont, dass beim Design der Multi-Device-Archi­tektur beson­ders auf die Spar­sam­keit der Meta­daten geachtet wurde. Der "Mediator-Server", der die Nach­richten zwischen verknüpften Geräten synchro­nisiert, sei vom Chat-Server getrennt. So wisse der Chat-Server nicht, zu welcher Threema-ID die Nach­richten auf dem Mediator-Server gehören.

So instal­lieren Sie die neue Desktop-App

Zunächst müssen Sie über den entspre­chenden Link die Desktop-Anwen­dung von Threema für iOS herun­ter­laden. Auf dem iOS-Gerät muss die App-Version die Kennung "5.5.3" haben. Bei Bedarf müssen Sie die App über den Apple-App-Store aktua­lisieren.

Anschlie­ßend müssen Sie in der Threema-App auf dem iOS-Gerät das Einstel­lungs­menü öffnen und über die Auswahl "Desktop/Web" und "Verknüpftes Gerät (Beta)" ein "Gerät hinzu­fügen".

Es handelt sich um Beta-Soft­ware, weshalb einige Funk­tionen noch nicht verfügbar sein können. Die Multi-Device-Unter­stüt­zung für Android-Geräte befinde sich in Entwick­lung.

In einer weiteren Meldung zum Thema Smart­phone-Messenger geht es um WhatsApp. Bald soll sich der Messenger nativ auf dem iPad nutzen lassen.