Threema: Lizenzen anonym mit Bargeld zahlen

Der Messenger-Dienst Threema, bekannt für sein Augen­merk auf Sicher­heit und Daten­schutz, bietet seinen Nutzern ab sofort den Kauf von Lizenz­schlüs­seln gegen Bargeld an, aller­dings nur für die Android-Version.

Wer sich in sozialen Netz­werken bewegt, hinter­lässt in der Regel Spuren, wer digital bezahlt auch. Um Sicher­heits­lücken einzu­dämmen, ermög­licht der Schweizer Messenger-Dienst Threema seinen Nutzern ab sofort, beim Erwerb von Lizenzen mit Bargeld zu zahlen. Vorerst gilt das aller­dings nur für die Android-Version der Threema-App.

Bei Threema werden also künftig die in manch einer Brief­tasche zur Selten­heit gewor­denen knis­ternden Scheine wieder eine Rolle spielen. Zwar hat die WhatsApp-Alter­native mit Bitcoin schon seit jeher eine Privat­sphäre-freund­liche Zahlungs­methode in petto, die Bargeld­zah­lung bietet Kunden jedoch eine von Kryp­towäh­rungen unab­hän­gige Option.

So funk­tio­niert der Kauf von Lizenzen via Barzah­lung

Threema führt Zahlung via Bargeld ein

Bild: Threema Beim Kauf des Messen­gers über den Threema Shop erwirbt der Kunde einen Lizenz­schlüssel, der zur Instal­lation der App auf dem Endgerät nötig ist.

Um die Lizenz bar zu bezahlen, wählen Sie im Threema Shop "Anonym mit Bargeld bezahlen" und bestellen die gewünschte Anzahl Lizenzen. Im Anschluss erhalten Sie die Bestell­nummer sowie eine Lizenz-URL.

Den Rech­nungs­betrag schi­cken Sie in bar per Brief­post. Vergessen Sie nicht, ihre Bestell­nummer zu vermerken.

Nach Erhalt des Bargelds schaltet Threema Ihre Lizenzen frei, und Sie können sie über Ihre Lizenz-URL abrufen.

Gemischte Reak­tionen und Alter­nativ­vor­schläge

Die Reak­tionen auf die neue Zahlungs­methode fallen gemischt aus. Ein auf dem Postweg verloren gegan­gener Brief ohne Angabe des Absen­ders schadet zwar nicht unbe­dingt der Privat­sphäre, das Geld ist aller­dings futsch. Einge­schrie­bene Briefe fallen im wahrsten Sinne des Wortes flach, da diese die Angabe eines Absen­ders unbe­dingt erfor­dern.

Für manch einen mögen die Schwach­stellen beim Brief­ver­sand ein hinnehm­bares Risiko bedeuten, andere sehen die neue Zahlungs­methode eher skep­tisch, wie sich im Threema-Forum schnell erkennen lässt. So werden Finger­abdrücke auf Geld­scheinen als mögli­ches Sicher­heits­risiko ebenso disku­tiert wie Alter­nativen zur Barzah­lung per Brief­post.

Ein Nutzer schlägt beispiels­weise vor, die Lizenzen künftig - ähnlich wie Prepaid­karten von Mobil­funk­anbie­tern - im Einzel­handel anzu­bieten. Die Akti­vie­rung der ID oder Lizenz dürfte dann aller­dings erst an der Kasse statt­finden, um einem Dieb­stahl der Karten vorzu­beugen. Wie sich die Zahlung per Brief­post in der Praxis bewährt, bleibt abzu­warten.

Was halten Sie von der neuen Zahlungs­methode - fallen Ihnen even­tuell sogar weitere Möglich­keiten ein? Wir freuen uns über Ihr Feed­back im Kommen­tar­bereich.

Der Konkur­rent WhatsApp führt derweil Chat­filter und eine Seiten­leiste für seine Brow­ser­ver­sion ein. Mehr darüber lesen Sie in einer weiteren News.