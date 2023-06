Threema: Individuelle Hintergründe fürs iPhone

Für iPhone-Anwender wird der Messenger Threema jetzt persön­licher. Mit dem jüngsten Update halten indi­vidu­elle Hinter­grund­bilder in der iOS-Fassung Einzug. So können Nutzer jedem gewünschten Kontakt und jeder gewünschten Gruppe ein einzig­artiges Erschei­nungs­bild verleihen. Das sorgt für ein persön­liches Flair während Konver­sationen.

Auf iPadOS und folg­lich dem iPad funk­tio­nieren die einzeln austausch­baren Hinter­grund­bilder natür­lich auch. Ferner soll es laut Ände­rungs­pro­tokoll des App-Stores Fein­schliff bei Funk­tionen, unter anderem der Chat­ansicht, sowie Bugfixes in Threema geben.

Threema 5.2 für iOS führt indi­vidu­elle Hinter­grund­bilder ein

Verschiedene Chat-Hintergründe in Threema für iOS

Bild: Threema Was sehr lange währt, wird endlich gut. Der im Jahr 2012 gestar­tete Messenger Threema erhielt bereits Anfang 2015 auf Android eine Aktua­lisie­rung für indi­vidu­elle Chat-Wall­paper. Mehr als acht Jahre später wird diese Komfort­funk­tion nun auf iOS zugäng­lich gemacht. Ein Update auf die Version 5.2 macht es möglich. In seinem Blog berichtet das Entwick­lers­tudio über die Neue­rung. Neben dem direkt ersicht­lichen Vorteil der Perso­nali­sie­rung sieht das Team in den indi­vidu­ellen Hinter­grund­bil­dern eine Sicher­heits­maß­nahme.

So würde sich aufgrund des einzig­artigen Designs die Gefahr redu­zieren, eine Nach­richt im falschen Chat zu schreiben. Die Anpas­sung der Hinter­gründe für bestimmte Personen und Gruppen lässt sich schnell und unkom­pli­ziert voll­ziehen. Zunächst öffnen Sie die Kontakt- oder Grup­pen­details. Schließ­lich tippen Sie auf "Hinter­grund­bild" und wählen das gewünschte Bild aus.

Weitere Ände­rungen laut Entwick­lers­tudio

Im Ände­rungs­pro­tokoll von Threema im App Store finden sich noch weitere Anpas­sungen. So erwähnt das Team direkt in der Medi­enüber­sicht herun­ter­lad­bare Medien sowie sicht­bare Text­for­matie­rungen in der Chat­über­sicht und in zitierten Nach­richten. Gene­rell wurde die Chat­ansicht verbes­sert.

Abge­rundet wird das Update durch ein Bugfix diverser Fehler und zusätz­lichen, nicht weiter spezi­fizierten, Opti­mie­rungen. Threema für iOS kostet einmalig 5,99 Euro. Die Android-Version schlägt mit einmalig 4,99 Euro zu Buche. Auf beiden Platt­formen erfreut sich Threema aufgrund des guten Daten­schutzes großer Beliebt­heit.

Anfang des Monats gab es bereits ein nütz­liches Update für den Messenger. Threema 5.1 für iOS brachte Neue­rungen in den Berei­chen Benach­rich­tigungen, Teilen und Siri-Vorschläge.