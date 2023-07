Threads sperrt offenbar Nutzer in Europa aus (Update: bestätigt)

In mehr als 100 Ländern welt­weit ist das neue soziale Netz­werk Threads des Meta-Konzerns verfügbar. In Europa ist das derzeit offi­ziell nicht der Fall, was der Meta-Konzern auf geplante gesetz­liche Rege­lungen zurück­führt. Denkbar wäre ein Zusam­men­hang mit DSGVO und Digital Markets Act. Meta schließt nicht aus, Threads künftig auch in Europa anzu­bieten, macht aber keine Angaben dazu, wann und unter welchen Voraus­set­zungen das der Fall sein könnte.

Proble­matisch ist für den Face­book-Konzern beispiels­weise ein Urteil des Euro­päi­schen Gerichts­hofs, nach dem es nicht statt­haft ist, Daten aus verschie­denen Diensten zusam­men­zuführen. Threads basiert aber auf dem Insta­gram-Account des Nutzers. Eine Anmel­dung unab­hängig von Insta­gram wird gar nicht erst ange­boten. Posten bei Threads nicht mehr möglich

Foto: teltarif.de Seit dem Start von Threads war es ein regel­rechter "Sport" für Inter­essenten, den Dienst auch hier­zulande zu nutzen. Wer ein Android-Smart­phone nutzt, musste dazu ledig­lich die Instal­lati­ons­datei laden, die beispiels­weise auf der APK-Mirror-Seite zur Verfü­gung steht. iPhone-Besitzer mussten eine Apple ID aus einem Land anlegen, in dem Threads bereits verfügbar ist. Dann ließ sich die Anwen­dung aus dem AppStore laden und instal­lieren.

Das ist passiert

Seit der vergan­genen Nacht kommt es jedoch zu massiven Einschrän­kungen bei der Nutzung von Threads, wie sich im Test von teltarif.de zeigt. Die Time­line kann noch betrachtet werden und es ist weiterhin möglich, neuen Accounts zu folgen. Auch "Likes" zu Beiträgen können abge­geben werden. Beim Versuch, Beiträge zu kommen­tieren, ist nur noch eine Fehler­mel­dung zu sehen.

Die bisher abge­setzten eigenen Postings sind eben­falls verschwunden und es ist nicht möglich, neue Mittei­lungen an Follower zu schi­cken. Im Menü "Akti­vität" liest man nur noch den Hinweis, es sei "etwas schief­gelaufen" - und das, obwohl man weiterhin Push-Benach­rich­tigungen für Inhalte kommt, die dort eigent­lich ange­zeigt werden sollen.

Theo­retisch ist auch eine tech­nische Störung denkbar. Da Nutzer aus Übersee weiterhin Beiträge senden können, ist aber eher davon auszu­gehen, dass euro­päi­sche Inter­essenten gezielt ausge­sperrt werden. Die Teil­sperre ist offenbar Account- und nicht Standort-basiert. Auch VPN-Verbin­dungen helfen nicht zur Wieder­her­stel­lung der vollen Funk­tio­nalität des sozialen Netz­werks.

Update 12 Uhr: Meta bestä­tigt bewusste Sperre

Die Kollegen von heise haben von einer Meta-Spre­cherin inzwi­schen die Bestä­tigung erhalten, dass der Konzern "weitere Maßnahmen ergriffen", um zu verhin­dern, dass Menschen aus Ländern auf Threads zugreifen können, wo der Dienst offi­ziell nicht verfügbar ist. Europa bleibe ein wicn­tiger Markt und Meta hoffe, Threads perspek­tivisch in weiteren Ländern zugäng­lich zu machen.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, dass das hohe Inter­esse an Threads auch Cyber­kri­minelle auf den Plan gerufen hat.