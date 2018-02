Thomson stellt seine Smartphones TH101, TH102 und TH701 vor

Auch die Technicolor-Marke Thomson möchte sich im Smartphone-Sektor versuchen und schickt drei Einsteigermodelle ins Rennen. Besonders das TH701 mutet aufgrund seiner Dual-Kamera und Android Oreo interessant an.

Die Technicolor-Marke Thomson wagt den Einstieg in den Smartphone-Markt. Gleich drei Mobilgeräte im Preisbereich von unter 200 Euro werden auf dem kommenden MWC vorgestellt. Das TH101 ist mit 99,95 Euro das günstigste Modell und bietet unter anderem ein 5-Zoll-HD-Display, einen Quad-Core-Prozessor und LTE-Datenfunk. Für 30 Euro mehr wird das TH201 erhältlich sein, das eine Kamera-Auflösung von 13 anstatt 8 Megapixel und einen größeren Akku (2300 mAh anstatt 2100 mAh) vorweisen kann. Am Spannendsten mutet aber das TH701 mit seinem 18:9-Bildschirm (5,9 Zoll) und seiner Dual-Kamera an.

Thomson stellt erste Smartphones seit längerer Zeit vor

Das Thomson Connect TH701 Neue Player im hart umkämpften Smartphone-Markt sind immer gerne gesehen, Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Mit Thomson gesellt sich nun eine weitere europäische Marke zum Wettbewerb. Auf dem Mobile World Congress, der ab dem 26. Februar 2018 in Barcelona startet, wird das französische Unternehmen zugegen sein und drei Mobiltelefone präsentieren. Das Modell Thomson Friendly TH101 wird für unter 100 Euro in den Handel kommen und mit einem 5 Zoll großen HD-Display, einem Quad-Core-Prozessor, einem Fingerabdrucksensor und einem LTE-Modem ausgestattet sein. Das Thomson Delight TH201 Außerdem gibt es einen 16 GB umfassenden Datenspeicher (erweiterbar via microSD), eine 8-Megapixel-Haupt- und eine 5-Megapixel-Selfie-Kamera. Abgerundet wird das Paket mit dem 2100 mAh umfassenden Akku und Android 7.0 Nougat. Investiert der Käufer 129,95 Euro, erhält er das besser ausgestattete Smartphone Thomson Delight TH201. Dieses wartet mit einer 13-Megapixel-Kamera und einem 2300 mAh messenden Akku auf, die restliche Ausstattung gleicht jener des TH101.

Thomson Connect TH701: moderne Ausstattung für unter 200 Euro

Das Thomson Friendly TH101 Als Vorzeigemodell der neuen Smartphone-Reihe dient das TH701. Dieses Handy ist mit modernen Features wie einem 18:9-HD-Display (5,9 Zoll), Android 8.0 Oreo, USB Typ C und einer Dual-Kamera ausgestattet. Letztere besteht aus einer Kombination von einem 16- und einem 2-Megapxel-Sensor. Der 32 GB umfassende Flash-Speicher lässt sich via microSD aufrüsten, die aufladbare Batterie bietet 3200 mAh. Klasse: eine drahtlose Auflademöglichkeit via Qi-Standard ist nicht nur vorhanden, es wird sogar ein Induktionsladegerät mitgeliefert.