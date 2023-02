Radio Helgoland: Inselradio setzt auf künstliche Intelligenz

The Rock! Radio Helgo­land will als welt­weit erster Hörfunk­sender fast ausschließ­lich mit künst­licher Intel­ligenz senden. Sende­start ist am 1. März.

Die Insel Helgo­land liegt knapp 50 Kilo­meter vom Fest­land entfernt mitten in der Nordsee. Die Einwoh­ner­zahl ist mit knapp 1300 über­schaubar. Aller­dings ist Helgo­land ein beliebtes Ziel für Touristen. Viele Besu­cher kommen immer wieder und würden auch zu Hause gerne mit ihrem Reise­ziel in Verbin­dung bleiben. Was liegt da näher als ein Insel­radio, das neben Musik für Jung und Alt auch Infor­mationen aus erster Hand liefert, die für Einhei­mische und Touristen glei­cher­maßen inter­essant sind?

Ein echtes Lokal­radio auf DAB+ oder UKW ist auf Helgo­land lizenz­recht­lich nicht vorge­sehen. Im Internet ging The Rock! Radio Helgo­land 2017 erst­mals auf Sendung. Die Reso­nanz war groß - doch auf lange Sicht fand Thore Laufen­berg, Initiator des Webra­dios, nicht genü­gend Mitstreiter. So wurde das Insel­radio nach rund drei Jahren wieder einge­stampft. Pläne für ein Nach­fol­gepro­jekt wurden nie reali­siert, doch jetzt kommt The Rock! Radio Helgo­land zurück - und zwar dank künst­licher Intel­ligenz.

Alle Mode­ratoren gibt es nur virtuell

Thore Laufenberg im früheren Studio von The Rock Radio Helgoland

Foto: teltarif.de Die Sendungen werden von Mode­ratoren wie Anne und Bernd, Chris­toph und Sigrid gestaltet. Doch diese Personen gibt es eigent­lich gar nicht bzw. sie exis­tieren nur virtuell. Auch Nach­richten, Wort­bei­träge und Mode­rationen werden nicht von "echten Menschen" gestaltet, sondern allein durch künst­liche Intel­ligenz auto­matisch erstellt und ins Programm einge­baut. The Rock! Radio Helgo­land dürfte somit die erste Radio­sta­tion welt­weit sein, die fast ausschließ­lich mit künst­licher Intel­ligenz funk­tio­niert. Test­sen­dungen liefen bereits. Der offi­zielle Sende­start erfolgt am 1. März um 9 Uhr - exakt sechs Jahre nach dem ersten Start des Helgo­länder Insel­radios.

Initiator Thore Laufen­berg sagt über das Konzept, das Programm ausschließ­lich auf Basis künst­licher Intel­ligenz zu gestalten: "Klar hört man das auch. Aber es ist dennoch schon gut genug (finde ich), um damit wieder auf Sendung zu gehen. Ich werde konti­nuier­lich daran arbeiten, die neuesten Entwick­lungen im Bereich der künst­lichen Intel­ligenz zu inte­grieren, so dass man eines Tages keinen wirk­lichen Unter­schied mehr hören kann."

"Radio aus der KI" hat auch Vorteile

Das Konzept habe auch Vorteile. So erfolge die Themen­aus­wahl klaren und nach­voll­zieh­baren Regeln. Die Mode­ratoren werden nicht krank und gehen nicht in den Urlaub. Einmal einge­richtet sei der Aufwand zum Betrieb des Senders sehr klein. Wegen Aufwand und mangels einer ausrei­chenden Anzahl an Mitstrei­tern war der erste Anlauf zum Betrieb von The Rock! Radio Helgo­land letzt­end­lich geschei­tert.

Sukzes­sive soll das Helgo­länder Insel­radio auch wieder bei den Aggre­gatoren wie TuneIn, Radio.de und Airable zu finden sein. Dann ist der Empfang nicht nur über die Webseite des Senders, sondern auch über Apps für Smart­phone und Tablet und Smart Speaker möglich.