Teufel stellt aktives Lautsprecher-Paar mit DAB+ vor

Der Berliner Laut­spre­cher-Spezia­list Teufel hat mit Ultima 25 Aktiv ein aktives Regal­laut­spre­cher-Paar vorge­stellt, das ohne Steu­ergerät in Form einer HiFi-Anlage auskommt. So gibt es zum Beispiel Radio­emp­fang über UKW und DAB+, wobei die Bedie­nung direkt am aktiven Laut­spre­cher oder über die mitge­lie­ferte Fern­bedie­nung erfolgt. Zum Start des Lieb­lings­sen­ders reicht ein Knopf­druck auf die entspre­chende Favo­riten­taste. Je sechs Sender pro Empfangsweg lassen sich spei­chern.

Über den univer­sellen AUX-Anschluss lassen sich externe Geräte wie zum Beispiel vorver­stärkte Plat­ten­spieler, CD-Player oder smarte Sprach­assis­tenten anschließen. Eben­falls kann das Boxen-Paar als draht­loser Blue­tooth-Laut­spre­cher genutzt werden und Musik von Smart­phone oder Tablet streamen.

Erwei­ter­barer TV-Enter­tainer

Ultima 25 Aktiv von Teufel

Foto: Teufel Über den HDMI-Anschluss können die Boxen mit dem Smart-TV verbunden werden und schalten sich einfach zusammen mit dem TV-Gerät ein. Auch die Laut­stärke regelt die gewohnte TV-Fern­bedie­nung. Eine Sound­karte ist eben­falls mit von der Partie, sodass die Ultima 25 Aktiv PC oder Mac klang­lich auf die Sprünge helfen kann. Die Boxen werden per USB-C ange­schlossen und auch hier direkt als Audio-Gerät erkannt.

Im klas­sischen 2-Wege-Bass­reflex-Aufbau kommen ein 1-Zoll-Hoch­töner sowie ein 6,5-Zoll-Tief­mit­tel­töner zum Einsatz. Der Class-D-Verstärker liefert 10 Watt RMS Gesamt­leis­tung (2 mal 50 Watt).

Intui­tive Bedie­nung

Auf der Ober­seite der aktiven Box befindet sich ein berüh­rungs­emp­find­licher Streifen mit drei Tasten, über den sich durch Strei­chen die Laut­stärke ändern lässt. Die im Streifen inte­grierten Tasten steuern die Musik­wie­der­gabe (Titel­sprung, Start und Pause). Über weitere Tasten neben dem Display lassen sich Eingänge und Radio-Favo­riten wählen.

Neben diesen Alltags­funk­tionen erlaubt die Fern­bedie­nung noch mehr Steue­rungen, wie beispiels­weise die Sender­suche und Favo­riten­tasten-Bele­gung. Mit ihr lässt sich auch die Display­hel­lig­keit regeln. Sind die Boxen an einen externen Zuspieler ange­schlossen, schalten sie sich auto­matisch ein, sobald ein Signal erkannt wird.

Preise, Bundles und Verfüg­bar­keit

Die aktiven Regal­laut­spre­cher Ultima 25 Aktiv sind ab sofort im Teufel-Webshop in den Farben Schwarz und Weiß zum Preis von rund 550 Euro bestellbar. Zusätz­lich schnürt Teufel zwei Bundles. Zusammen mit dem 10-Zoll-Subwoofer T10 ergibt sich die Ultima 25 Aktiv Club Edition für knapp 850 Euro. Eben­falls mit dem Subwoofer, aber zusätz­lich noch den Effect-2-Rear-Laut­spre­chern entsteht das Ultima-25-Aktiv-Surround-"4.1-Set" für knapp 1150 Euro.

