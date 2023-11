Teufel Black Deals: Buds, Kopfhörer und Boxen billiger

Der 1979 gegrün­dete Laut­spre­cher-Hersteller Teufel hat für den Vertrieb seiner Produkte ein inter­essantes Geschäfts­modell: Die Laut­spre­cher, Kopf­hörer, Blue­tooth-Boxen, Radios und mehr werden über­wie­gend im Direkt­ver­trieb verkauft. Haben andere Läden und Online-Shops die Produkte im Sorti­ment, sind sie dort meist nicht güns­tiger zu bekommen.

Mit hohem Rabatt verkauft Teufel seine Geräte aller­dings immer wieder zu bestimmten Akti­ons­zeit­räumen in seinem eigenen Online-Shop. Da mit dem Novem­ber­beginn quasi auch das Vorweih­nachts­geschäft begonnen hat, wartet Teufel mit den Rabatten nicht bis zum Black Friday oder Cyber Monday, sondern bietet ausge­wählte Produkte ab heute mit Rabatt an. Laut dem Hersteller muss niemand Angst haben, dass die Preise am Singles Day, Black Friday oder Cyber Monday noch­mals sinken.

Diese Geräte gibts güns­tiger

Rabatte bei Lautsprecher Teufel

Bild: Lautsprecher Teufel Der noch gut trag­bare Blue­tooth-Laut­spre­cher Rockster Cross wird im Rahmen der Aktion für 199,99 statt 349,99 Euro verkauft. Das Digital- und Inter­net­radio "Radio 3SIXTY" kostet 249,99 statt 349,99 Euro

Noch recht neu im Sorti­ment ist das schon etwas schwe­rere, aber dank Akku immer noch portable Event-Sound­system Rockster Air 2. Darum ist bei diesem Blue­tooth-Laut­spre­cher die Ersparnis auch nicht ganz so hoch: 599,99 statt 699,99 Euro kostet das gegen­über dem Vormo­dell verbes­serte System. Die High-End-Kopf­hörer Real Blue Pro werden im Rahmen der Aktion für 299,99 statt 349,99 Euro verkauft.

Für das heimi­sche Wohn­zimmer gibts das Stereo-Laut­spre­cher­paar Ultima 40 für 299,99 statt 499,99 Euro. Das Heim­kino-Set Ultima 40 Surround "5.1-Set" wird für 699,99 statt 999,99 Euro ange­boten, was eine Ersparnis von 300 Euro bedeutet. Die Soundbar Cinebar 11 "2.1-Set" verkauft Teufel für 299,99 statt 449,99 Euro. Weitere Rabatte sind im Online-Shop ersicht­lich.

Mit dem Motiv Home erfüllt Teufel den Wunsch von audio­philen Menschen nach einem guten, trans­por­tablen Klang­erlebnis. Über das Draht­los­netz­werk lassen sich viele Dienste nutzen.