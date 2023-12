Test: Dieses Tablet überzeugt im Alltag

Es ist wieder so weit, ein neues Tablet soll ins Haus. Dann fällt zunächst der Gedanke an kost­spie­lige Hard­ware mit dem ange­bis­senen Apfel aus Cuper­tino. Oder genügt viel­leicht doch das güns­tige Android-Tablet vom Lebens­mittel-Discounter um die Ecke? In der Praxis macht es nicht unbe­dingt Sinn, sich beim Kauf eines neuen Tablets am untersten oder obersten Ende der Preis­skala zu bewegen. Der beste Kompro­miss kommt übri­gens auch nicht mit Android oder iOS daher.

Amazon liefert viel Tablet für wenig Geld

Amazon Fire Max 11

Bild: Amazon Amazon versucht seit Jahren, seine Fire Tablets im Markt zu etablieren. Dabei setzt der US-Versand­händler vor allem auf güns­tige Hard­ware, ein geschlos­senes Betriebs­system und auch Werbung auf dem Home­screen. Insbe­son­dere letz­tere Maßnahme ermög­licht es Amazon, die Geräte noch­mals zu einem attrak­tiveren Preis auf den Markt zu bringen. Lange hatten die Fire HD-Serie jedoch keinen guten Ruf. Das Fire Max lässt sich trotz seiner Größe gut bedienen

Foto: Björn König Nicht zuletzt das Kunst­stoff­gehäuse, ein Panel mit zu geringer Auflö­sung, teils schwache Hard­ware und fehlende Apps ließen wenig Freude aufkommen. Doch Amazon hat offenbar aus diesen Fehlern gelernt. Mitt­ler­weile zeigt speziell ein Modell, dass Amazon deut­lich am Preis-Leis­tungs-Verhältnis gear­beitet hat. Wir haben uns das seit einiger Zeit verfüg­bare Amazon Fire Max 11 im Alltag­scheck noch­mals genauer ange­schaut.

Strea­ming, Office und Spiele

Amazon Fire Max 11 Datenblatt

[ Hands-On ]

] Neuvorstellung

Ein Tablet sollte unserer Ansicht nach vor allem drei Kern­auf­gaben mit Bravour beherr­schen: Den Konsum von Medi­enin­halten, der Umgang mit produk­tiven Office-Apps sowie auch mal das ein oder andere Spiel. Damit das aller­dings auch Spaß macht, sollten Hard­ware inklu­sive Laut­spre­cher und Panel mit über­zeu­gender Leis­tung aufwarten. Und das zu einem möglichst guten Preis. Display mit stabilem Blickwinkel

Foto: Björn König Mit dem Fire Max 11 ist Amazon dieser Spagat für derzeit rund 270 Euro gelungen. Die eindeu­tige Stärke des Tablets liegt für Amazon wenig über­raschend im Streamen von Prime Video & Co. Inhalte werden auf dem 2000 mal 1200 Pixel-Display klar und deut­lich darge­stellt. Auch die Laut­spre­cher hinter­lassen einen anstän­digen Eindruck, wobei man hier jedoch gegen­über teureren Tablets Abstriche bei Tiefen bzw. Volumen machen muss.

Hard- und Soft­ware

Mit einem Octa-Core-Prozessor, 4 GB RAM und Wi-Fi 6 ist das Tablet unter der Haube gut ausge­stattet, hinzu kommt bei Amazon erst­mals auch ein hoch­wer­tigeres Alumi­nium-Design mit verstärktem Glas. Als Betriebs­system wird wie von Amazon gewohnt die aktu­elle Version von FireOS mitge­lie­fert. Unter der Haube werkelt Android als Basis, auf den Play Store müssen Nutzer aller­dings verzichten. Case mit integrierter Tastatur

Foto: Björn König Der Hersteller gibt eine regu­läre Akku-Nutzungs­dauer von 14 Stunden an. In unserem Praxis­test ließ sich dieses Verspre­chen aller­dings insbe­son­dere beim Strea­ming nicht halten, sofern man durch­gehend Inhalte in 4K/UHD schaut. Nutzt man das Tablet neben dem Strea­ming auch parallel noch für andere Aufgaben, dürfte die Akku­reserve noch weiter einge­schränkt sein. Wer sich für das Tablet inter­essiert, sollte ganz aktuell Ange­bote rund um Weih­nachten im Auge behan­deln.

