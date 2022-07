Bezahlen mit der Armbanduhr: Swatch Pay im Praxistest

Eine Bioce­ramic-Vari­ante der Swatch mit inte­grierter Swatch Pay-Funk­tion ist in unserer Redak­tion einge­troffen. Wir haben sie getestet und verraten Vor- und Nach­teile gegen­über Zahlungen per Smart­phone.

Kontakt­lose NFC-Zahlungen mit Armband­uhren sind nicht ganz neu. Verbreitet ist dies vor allem bei Smart­waches, dort domi­nieren unter anderem Garmin Pay und Fitbit Pay den Markt. Apple- und Google Pay bleiben hier außen vor, da diese Systeme nicht ausschließ­lich für Smart­wat­ches, sondern auch Smart­phones genutzt werden. Smart­wat­ches haben darüber hinaus aller­dings einen großen Nach­teil: Ist der Akku leer, funk­tio­nieren auch keine Kontakt­los­zah­lungen. Wesent­lich prak­tischer sind daher passive Weara­bles, welche ohne zusätz­liche Ener­gie­quelle arbeiten. Die Funk­tions­weise entspricht dabei dem NFC-Chip auf einer Giro- oder Kredit­karte. Mit Swatch Pay hat der bekannte Uhren­her­steller Swatch diese Tech­nologie mitt­ler­weile in analoge Armband­uhren inte­griert. Wir haben uns ein aktu­elles Modell ange­schaut.

Akti­vie­rung und Einrich­tung

Auch mit herkömmlichen Analoguhren kann man kontaktlos zahlen

Foto: Björn König Alle Swatch-Uhren, welche die NFC-Zahlungs­funk­tion unter­stützen, finden sich auf der swatch.com im Menü "Swatch Pay". Den Akti­vie­rungs­pro­zess kann man bereits parallel zur Bestel­lung im Online-Shop an der Kasse starten, alter­nativ ist die Akti­vie­rung in einem Swatch-Store vor Ort möglich. Stand­orte finden sich eben­falls über eine Such­funk­tion auf der Home­page. Zusätz­lich wird ein Benut­zer­account bei Wearo­nize einge­richtet, die App gibt es kostenlos im jewei­ligen App-Store.

Auf der Verpa­ckung der Uhr (dem roten Swatch-Karton) befindet sich auf der Rück­seite unten links ein Sticker mit Veri­fizie­rungs­code, diesen gibt man abschlie­ßend noch in der Wearo­nize-App ein, um die Uhr im Wearo­nize-Account zu regis­trieren. Aktuell wird Swatch Pay in Deutsch­land nur von wenigen Kredit­insti­tuten unter­stützt - konkret das Prepaid-Konto VIMPay, die Commerz­bank sowie Curve. Letz­teres ist die güns­tigste und prak­tika­belste Lösung, da sich die Curve-Master­card mit jeder bestehenden Visa- und Master­card verknüpfen lässt.

Zahlungs­limits

Um die Zahlungs­funk­tion zu nutzen, hält man die Uhr mit ihrer Lünette in Rich­tung NFC-Terminal. Der Abstand ist dabei iden­tisch zu Giro- bzw. Kredit­karten. Während der Corona-Pandemie haben viele Banken das Kontakt­los­zah­lungs­limit ohne zusätz­liche Eingabe der PIN auf 50 Euro erhöht, weshalb eine PIN-Eingabe seltener notwendig ist.

Darüber hinaus fragt das Terminal aus Sicher­heits­gründen wie gewohnt die vier­stel­lige PIN der in Wearo­nize hinter­legten Karte ab. Je nach Kredit­institut exis­tiert zusätz­lich noch ein bank­internes Limit für NFC-Zahlungen im Monat. Hier sollte man zur Sicher­heit bei der eigenen Bank nach­fragen, damit es im Zweifel nicht doch zur Ableh­nung einer Zahlung beim Händler kommt. In unserem Praxis­test funk­tio­nierte die Zahlung sowohl in verschie­denen Super­märkten als auch in Restau­rants und am Kiosk einwand­frei.

Sperre per App

Verliert man seine Uhr, sollte die Zahlungs­funk­tion umge­hend in der Wearo­nize-App gesperrt werden. Dies erfolgt einfach im Menü "Trans­aktionen mit dieser Swatch" und dem Schie­beregler "Virtu­elle Karte sperren". Taucht die Uhr wieder auf, lässt sie sich auf glei­chem Wege einfach wieder entsperren und ist sofort einsatz­fähig.

In der Praxis funk­tio­nierte Swatch Pay in unserem Test ähnlich komfor­tabel wie die NFC-Funk­tion einer Giro- oder Kredit­karte. Das Porte­mon­naie oder Smart­phone wird so über­flüssig, was sich vor allem bei Frei­zeit­akti­vitäten und Sport oder im Urlaub positiv bemerkbar macht. Eine Alter­native zu Swatch Pay ist übri­gens Fidesmo Pay. Dort lassen sich neben Armband­uhren zum Beispiel auch Ringe, Armbänder oder sogar Kugel­schreiber mit NFC-Funk­tion nutzen.

