Im Test: Günstiges Pocket-Radio mit DAB+, Bluetooth & MP3

Ein güns­tiges No Name-Pocket-Radio mit DAB+, Blue­tooth und MP3 gibt es aktuell in mehreren Online-Shops. Wir haben das Gerät, das nur knapp über 30 Euro kostet, getestet.

Es ist seit Jahren ein Ärgernis: Erfolg­reich haben es Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen welt­weit geschafft, dass terres­tri­scher Radio­emp­fang im DAB+-Modus nicht in Smart­phones verfügbar ist, da sie Daten­pakete verkaufen wollen. Auch Mobil­tele­fone mit klas­sischem UKW-Empfang sind heute kaum noch erhält­lich. Wer mit seinem Mobil­gerät Radio hören will, ist in der Regel auf Inter­net­radio über entspre­chende Apps ange­wiesen. Das frisst Daten­volumen und je nach gebuchtem Tarif wird man über kurz oder lang dermaßen in der Geschwin­dig­keit gedros­selt, dass außer­halb von WLAN-Netzen nicht einmal mehr schmal­ban­dige Streams zu hören sind.

Wer dann doch unter­wegs länger Radio im digi­talen Modus hören möchte, für den bieten sich beispiels­weise kleine Pocket-Radios an. Ein No-Name-Modell wird aktuell bei ebay oder Amazon in mehreren Shops schon zu Preisen von knapp über 30 Euro verkauft. In einem Shop war es zum Zeit­punkt unserer Recherche gar für unter 30 Euro zu haben. Dieses Gerät haben wir bestellt und getestet.

Guter DAB+-Empfang

Pocket-Radio mit DAB+ im Test

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de Nach dem Auspa­cken waren wir über­rascht: Das Gerät ist wirk­lich extrem klein und leicht und passt daher optimal in jede Hosen­tasche. Nach dem Einschalten führt das Pocket-Radio einen Such­lauf auf DAB+ durch. An unserem Standort im west­lichen Taunus fand das Modell knapp über 100 Radio­sta­tionen. Neben den orts­übli­chen Ensem­bles wurden auch weiter entfernte Bouquets aus Bayern und Baden-Würt­tem­berg empfangen, was nicht alle Radio­modelle hier schaffen. Frei­lich sind diese weiter entfernten, schwach einfal­lenden Stationen nur an wenigen Stellen zu hören, oft gibt es Aussetzer.

Ledig­lich durch­schnitt­lich ist dagegen der UKW-Empfang, hier reicht es nur für die Orts­sender. Weiter entfernte Stationen aus Bayern oder baden-Würt­tem­berg gehen im Rausch­brei unter.

MP3 und Blue­tooth

Das Modell bietet aber auch noch einige Extras. So verfügt es über einen TF-Karten-Einschub (Karten bis zu 32 GB) und kann MP3-Files abspielen. Des Weiteren verfügt das kleine Pocket-Radio über eine Blue­tooth-Funk­tion und kann somit auch beispiels­weise Inter­net­radio-Stationen oder eine Spotify-Play­list vom Smart­phone abspielen. Zudem bietet es eine Frei­sprech-Funk­tion. Da viele Mobil­tele­fone heute keinen Kopf­hörer-Ausgang mehr haben und man einen Blue­tooth-Kopf­hörer anschaffen müsste, ist diese Funk­tion sogar sinn­voll.

Das kleine 1,8-Zoll-LCD-Display zeigt nur klas­sische Text­infor­mationen an, etwa den gerade gespielten Musik­titel. Mitge­lie­fert wird ein Kopf­hörer, dessen Klang jedoch nicht beson­ders gut ist. Mit einem hoch­wer­tigeren Kopf­hörer hat man mehr Spaß. Ferner liegt ein Lade­kabel bei.

Bis zu sieben Stunden konnten wir Radio­hören, danach schrie das Gerät nach Strom, um den fest einge­bauten Akku wieder aufzu­laden.

Unser Eindruck

Auch wenn die Verar­bei­tung des Pocket-Modells nicht gerade hoch­wertig ist: Der trag­bare DAB+-Player im Taschen­format ist leicht zu trans­por­tieren und ein idealer Begleiter etwa beim Laufen, im Fitness­studio oder für andere Anlässe, bei denen das Smart­phone zu groß ist und nicht in Jacken- oder Hosen­tasche passt. Zudem gibt es Radio­emp­fang ohne Daten­ver­brauch. Die Bedie­nung des Modells ist einfach.

Das neue Jahr 2024 brachte gleich mehrere Verän­derungen beim Digi­tal­radio DAB+ mit sich. Zwei Wellen been­deten die Ausstrah­lung im Digi­tal­radio. Davon profi­tieren andere Veran­stalter.