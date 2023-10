Connect testet Mobilfunk-Shops: o2 "immens" verbessert

121 Tester der Fach­zeit­schrift Connect waren in 356 Shops in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz. Die Gewinner sind Deut­sche Telekom, A1 (Öster­reich) und Swisscom (Schweiz)

Regel­mäßig testet die Fach­zeit­schrift "Connect" Handy­netze, Hotlines oder aktuell die Bera­tung in den Shops der Netz­betreiber in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz (kurz DACH).

Entgegen aller modi­schen Jammerei ist die Zeit­schrift voll des Lobes: Den Netz­betrei­bern im DACH-Raum sei es zu verdanken, die im dies­jäh­rigen Mobil­funk-Shop­test für ein "durchweg posi­tives Gesamt­bild" gesorgt hätten. Wie gut ist die Beratung in Deutschland, Österreich oder der Schweiz? Die Connect hat es getestet.

Foto: Picture Alliance / dpa

Deutsch­land: Telekom wieder vorne, o2 deut­lich besser

Allen voran gelangte die Deut­sche Telekom auf das Sieger­trepp­chen: "Die Bonner schaffen es, ihr sensa­tio­nelles Ergebnis vom letzten Jahr noch zu toppen" und gingen mit neun statt sechs Shops mit dem Einzel­urteil „über­ragend“ aus dem Rennen.

o2-Telefónica hatte eben­falls zuge­legt, und zwar "immens", wie die Connect fest­stellt: Die Münchner hätten ihr Gesamt­ergebnis um eine Note auf „sehr gut“ verbes­sert.

Öster­reich: A1 ist vorne - Schweiz: Swisscom gefolgt von Sunrise

Werfen wir einen kurzen Blick über die Grenzen: Die Connect beschei­nigte A1 (Mobilkom, Telekom Austria) in Öster­reich ein "super Ergebnis", gefolgt von der Telekom-Tochter "Magenta.at". In der Schweiz gab der älteste Netz­betreiber Swisscom auch beim Service den Ton an. Konkur­rent Sunrise habe sich eben­falls "ins Zeug gelegt" und sei dem Erz-Konkur­renten auf den Fersen geblieben.

Wie lief der Test ab?

121 Tester der Fach­zeit­schrift gingen inko­gnito in 356 Shops in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz und stellten jeweils zwei verschie­dene Profile vor:

Einmal als "Normal­nutzer" mit etwa zwei Stunden Tele­fon­auf­kommen im Monat, mit E-Mail-Abruf, Face­book, WhatsApp und Musik via Internet sowie Tarife im Urlaub. Als Daten­auf­kommen wurden 10 GB pro Monat genannt.

Beim zweiten Besuch erklärten sich die Tester als "Weni­gnutzer" mit knapp einer halben Stunde Tele­fonie im Monat, der ab und an ein paar E-Mails abrufen, WhatsApp nutzen und spora­disch im Web surfen will. Hier wurden 5 GB pro Monat als Limit genannt.

Wie wurde bewertet?

Die Ergebnisse des Shop-Tests in Deutschland

Grafik: Connect / WEKA Medien Bewertet wurden:

Ausstat­tung und Atmo­sphäre des Shops (maximal 50 Punkte), also Größe des Shops im Verhältnis zu Publi­kums­menge, Lärm­pegel und Gast­lich­keit und vor allem die Gerä­teprä­sen­tation: Waren echte Handys zum Auspro­bieren vorhanden oder nur Dummy-Attrappen?

Wie traten die Mitar­beiter auf? (50 Punkte): Neben der Freund­lich­keit wurde bewertet, ob der Shop­ver­käufer aktiv auf den Kunden zuging.

Sehr wichtig war die Tarif­bera­tung (mit maximal 175 Punkten): Wie ging der Berater auf die Nutzungs­anfor­derung ein, gab es eine passende Tarif­emp­feh­lung?

Bei der Gerä­tebe­ratung (100 Punkte) wurde unter­sucht, ob das opti­male Smart­phone für die Bedürf­nisse des Kunden empfohlen wurde und die Frage, ob das Shop-Personal alle wich­tigen Funk­tionen vernünftig erklären konnte?

Und schließ­lich noch die Diens­te­bera­tung (125 Punkte): Wusste der Berater, wozu 5G dient? Und wie weit ist es beim ins Auge gefassten Anbieter über­haupt verfügbar?

Platz 1: Telekom mit "über­ragend"

Wie im Vorjahr siegte die Telekom und schnitt in neun Städten mit „über­ragend“ ab. Das Enga­gement der meisten Ange­stellten sei "über­durch­schnitt­lich hoch" gewesen, die Kund­schaft sei freund­lich empfangen worden, erhielt Hinweise zur Präsen­tation der Geräte, bekam Sitz­gele­gen­heiten und sogar Getränke ange­boten und wurde dann zum Berater oder der Bera­terin geführt – "und das nicht nur in Ausnah­mefällen", wie die Connect betont. Die besten Telekom-Shops finden sich in Nürn­berg, Magde­burg und Karls­ruhe (dort volle Punkt­zahl mit 500 von 500 Punkten). Insge­samt gab es im Schnitt 451 Punkte.

Platz 2: o2-Telefónica mit "sehr gut"

Die Münchner können nicht nur Okto­ber­fest, notiert Connect, "sondern auch Service": Das o2-Team zeige, wie es geht und sei bei der Endnote von „gut“ auf „sehr gut“ gesprungen, also 444 Punkte von 500 mögli­chen Punkten.

Der Zweit­plat­zierte sei "immer näher an die Telekom heran" gerückt. Die meisten Punkte hatten sich die o2-Mitar­beiter bei der "exzel­lenten Tarif­bera­tung" geholt. Es habe nicht nur das passende Angebot, sondern auch Alter­nativen gegeben, "anschau­lich und nach­voll­ziehbar".

Die mittel­großen Shops hätten eine große Auswahl an funk­tions­tüch­tigen Smart­phones geboten. Das connect Test­urteil "sehr gut" entstand aus 444 von 500 mögli­chen Punkten.

Platz 3: Freenet

Auf Platz drei landete kein Original-Netz­betreiber, sondern ein Service-Provider, die Freenet, vielen Kunden noch unter "Mobilcom-Debitel" geläufig.

Die Mitar­beiter hätten ihr umfang­rei­ches Tarif­angebot bis ins Detail beherrscht. Zwar seien die Läden "eher kleiner", aber zeit­gemäß gestaltet und über­sicht­lich, stellten die Connect-Tester fest.

Die Ange­stellten seien auf die Kund­schaft zuge­gangen; sie empfahlen Ange­bote, die auf die Inter­essenten zuge­schnitten seien, statt "sich auf vorge­fer­tigte Lösungen zu beschränken". Dafür gab es ein "sehr gut" mit 401 von 500 mögli­chen Punkten.

Voda­fone: Schluss­licht

Zwar sei das Personal bei Voda­fone freund­lich gewesen, ermit­telte die "Connect", aber es habe der "Einsatz" gefehlt. Die meisten Shops seien hell und groß­zügig einge­richtet. Aber: Einzelne in den Teams agierten gelang­weilt und "leierten die Stan­dard­flos­keln einfach herunter". Der beste Voda­fone Shop sei in der Haupt­straße 18 in Heidel­berg (Baden-Würt­tem­berg) zu finden. Insge­samt reichte das gesamte Test­ergebnis am Ende nur für 309 von 500 Punkten.

Wenn Sie in einen Shop gehen, nehmen Sie eine Beglei­tung mit und bleiben sie aufmerksam und kritisch.