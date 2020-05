Telekom: Sieger beim Geschäftskundenservice

Die Telekom hat beim Kundenbarometer B2B (Geschäftskunden) der Zeitschrift Connect gewonnen.

Grafik: Deutsche Telekom Regel­mäßig schaut sich die connect die Versor­gungs­qua­lität der Netze an und prüft die Service­qua­lität von Privat­kun­den­hot­lines. Nun kam auch der Service im Geschäfts­kun­den­be­reich dazu.

Telekom mehr­fach vorne

Grafik: Deutsche Telekom Das Ergebnis: Die Deut­sche Telekom liegt mehr­fach vorne. Sowohl im Mobil­funk als auch im Internet, in drei von vier Kate­go­rien. Wie "gewohnt" beim Thema Netz: Hier konnte die Telekom sowohl für Mobil­funk als auch für Internet in allen Faktoren die Konkur­renz hinter sich lassen. Im Ergebnis erzielte die Telekom in der Kate­gorie Mobil­funk einen Gesamt-Score von 93 und in der Kate­gorie Internet den Score 97. Entschei­dend für die gute Bewer­tung waren nach Ansicht der Tester beson­ders die Zuver­läs­sig­keit und Qualität des Netzes bei Mobil­funk und Internet.

„Viele Geschäfts­kunden sind in Krisen­zeiten wie diesen exis­ten­tiell auf ein sicheres und stabiles Netz ange­wiesen, damit sie ihr Unter­nehmen aufrecht­erhalten können. Die Digi­ta­li­sie­rung gewinnt in diesen Tagen unend­lich an Wert für die gesamte Gesell­schaft“, freut sich Hagen Rick­mann, verant­wort­lich für den Bereich Geschäfts­kunden der Telekom Deutsch­land. „Die Ergeb­nisse der Kunden­be­fra­gung zeigen, dass Geschäfts­kunden der Telekom vertrauen und unsere Inves­ti­tionen in das beste Netz – ob mobil oder im Internet – wert­schätzen. Das freut uns sehr.“

Jähr­liche Kunden­be­fra­gung

Schon jetzt wurde bekannt, dass die Ergeb­nisse der Studie auf die jähr­liche connect Kunden­be­fra­gung B2B zurück­gehen. Dazu hatte das Magazin im Februar in Deutsch­land und Öster­reich über 2000 Geschäfts­kunden zu ihren Erfah­rungen mit ihrem Netz­be­treiber befragt. Durch das Kunden-Feed­back wurde sowohl der beste Mobil­funk-Anbieter als auch der beste Internet-Anbieter ermit­telt. Sieger in beiden Klassen: Die Deut­sche Telekom, sowohl in Deutsch­land als auch in Öster­reich, wo das Unter­nehmen unter dem Marken­namen "Magenta" aktiv ist.

Wie wurde gemessen?

Um die Ergeb­nisse der Umfrage möglichst neutral bewerten zu können, verwendet das Institut den WPS (WEKA Promoter Score). Dieser ermit­telt die Kunden­zu­frie­den­heit auf Basis von fünf­stu­figen Noten zwischen sehr gut und sehr schlecht. Demnach führen 100 Prozent zufrie­dene Kunden zu einem WPS von 200, 100 Prozent Unzu­frie­dene zu einem WPS von minus 200. Das würde bedeuten, dass auch die zufrie­denen Kunden noch Dinge zu kriti­sieren haben.

Die genauen Details wird das Magazin in seiner neuesten Ausgabe (erscheint am Freitag) veröf­fent­li­chen.