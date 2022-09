Test: Was taugen Bluetooth-Kopfhörer für unter 10 Euro?

Bluetooth-Kopfhörer von Onida

Foto: Björn König Vor einigen Jahren wäre das wohl noch unvor­stellbar gewesen: Blue­tooth-Kopf­hörer kosten aber heute teil­weise nicht viel mehr als ein güns­tiger In-Ear Kopf­hörer mit Kabel aus dem Discounter. Nun würde man erwarten, dass solche Geräte bei einem Preis unter zehn Euro nichts taugen. Vor allem da Apple AirPods teil­weise erst bei rund 200 Euro über die Laden­theke gehen. Das Ergebnis hat uns im Test aller­dings dennoch über­rascht.

Onido TWS-78

Bluetooth-Kopfhörer von Onida

Bluetooth-Kopfhörer von Onida

Foto: Björn König Bei der kryp­tischen Marken­bezeich­nung handelt es sich um ein chine­sisches Import­pro­dukt für - man mag es kaum glauben - 7,99 Euro inklu­sive Versand bei Amazon. Zum Kauf­zeit­punkt gab es auch noch 11 Prozent Rabatt. Wenn das kein Schnäpp­chen ist? Schon einen Tag später lagen die Kopf­hörer bei uns im Brief­kasten und der Test konnte beginnen.

Was uns gleich auffiel: Die Bezeich­nung auf der Verpa­ckung stimmte nicht mit der bewor­benen Marken­bezeich­nung auf der Amazon-Inter­net­seite überein. Dort war die genaue Modell­bezeich­nung mit J78 ange­geben. Die Bezeich­nung "Onido J78" fand sich auch auf dem Verpa­ckungs-Barcode, auf der Verpa­ckung selbst war jedoch TWS-78 aufge­druckt.

Laden und Pairing

Geladen werden die Kopf­hörer über eine USB-C-Port der Lade­schale, ein (sehr kurzes) Kabel liegt in der Verpa­ckung bei. Mit einem passenden Netz­teil lässt sich auch die Quick Charge-Funk­tion nutzen. Gefühlt hatte der voll­stän­dige entla­dende Akku nach ca. einer Stunde seine volle Lade­leis­tung erreicht. In diesem Falle schaltet sich die weiß blin­kende Status­leuchte an der Lade­schale aus.

Wir koppelten die Kopf­hörer mit einem Smart­phone Typ Vivo Y72 5G, auf unserem Redak­tions-Test­gerät läuft aktuell Android 12. Die Suche nach neuen Blue­tooth-Geräten lief im ersten Versuch erfolglos, erst im zweiten Durch­lauf wurden die Earbuds gefunden und das Pairing war erfolg­reich. Vorab: Eine konstante Blue­tooth-Verbin­dung bei voll gela­denem Akku war in unserem Test für über zwei Stunden möglich.

Klang­qua­lität

Nun aber zum wohl wich­tigsten Punkt: Wie gut klingen eigent­lich In-Ear Kopf­hörer für 7,99 Euro? Die Produkt­beschrei­bung verspricht ohne nähere Angaben "HD Stereo Sound". Tatsäch­lich war der Klang bei Musik­titeln durchaus mit hoch­wer­tigeren kabel­gebun­denen Kopf­hörern vergleichbar. Erstaunt hat uns in diesem Zusam­men­hang der volu­minöse Klang, satte Tiefen und die Verbin­dungs­sta­bilität.

All das sind Punkte, die wir so bei einem Preis von nicht einmal acht Euro kaum erwartet hätten. Somit lässt sich schon direkt fest­halten: Man macht hier beim Kauf nichts falsch, selbst wenn es sich um chine­sische "Billig­ware" handelt. Zumin­dest in bestimmten Frequenz­berei­chen klang Musik bei anstei­gender Laut­stärke leicht verzerrt, was aber beim genannten Preis defi­nitiv zu verschmerzen sein sollte.

