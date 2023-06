Tesla: "Tanken" wird billiger - 1000 Supercharger-Standorte

E-Mobi­lität liegt im Trend. Dabei verteu­erten sich die Preise für Akku-Aufla­dungen bis vor wenigen Monaten bei nahezu allen Anbie­tern. Gratis-Lade­sta­tionen gibt es kaum noch. Tesla hatte bereits im Mai eine Trend­wende einge­leitet und die Kosten für die Nutzung von Super­char­gern deut­lich gesenkt. Jetzt gibt es weitere Preis­sen­kungen. Doch das ist nicht die einzige Ände­rung.

Wie das Teslamag berichtet, zahlen Kunden in der Neben­zeit - das sind immerhin 20 von 24 Stunden pro Tag - jetzt je nach Standort in Deutsch­land zwischen 36 und 41 Cent je Kilo­watt­stunde. In den verblei­benden vier Stunden liegt der Preis durch­schnitt­lich 5 Cent pro Kilo­watt­stunde höher. Somit werden in der Haupt­zeit je nach Standort in Deutsch­land Preise zwischen 41 und 46 Cent berechnet.

Tesla hat darüber hinaus das Zeit­fenster geän­dert, zu dem jeweils die höheren Preise für Akku-Aufla­dungen am Super­charger berechnet werden. Lag die Haupt­zeit bislang jeweils zwischen 16 und 20 Uhr, so fallen die schlech­teren Kondi­tionen jetzt zwei Stunden später an - von 18 bis 22 Uhr. Tesla selbst teilte außerdem mit, in Europa jetzt mehr als 1000 Super­charger-Stand­orte zu betreiben.

Aktion: Kosten­loser Super­charger-Strom

Tesla senkt Preise am Supercharger

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Tesla, Inc. Wie das Teslamag weiter berichtet, hat Tesla darüber hinaus eine Aktion gestartet, mit der Käufer eines Model 3 Super­charger-Strom für 10.000 zu fahrende Kilo­meter als Bonus ohne Aufpreis bekommen. Das Angebot gelte für den Kauf von drei der vier verfüg­baren Versionen des Model 3 aus dem Vorführ- und Neuwagen-Bestand. Außen vor bleibt nur die güns­tigste Vari­ante des Fahr­zeugs.

Den Angaben zufolge bestä­tigte die Tesla-Kunden­betreuung das Angebot. Es gelte für alle Käufer eines für die Aktion berech­tigten Fahr­zeugs. Auch die Fahr­zeuge selbst sind derzeit zum Teil um bis zu 5700 Euro im Preis redu­ziert, wie es im Bericht weiter heißt. Das lasse die Vermu­tung zu, dass Tesla mögli­cher­weise die Lager räumen will, bevor neue Fahr­zeuge vorge­stellt werden.

