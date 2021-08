Tesla erhöht die Preise für "tanken" am Supercharger

Im Winter hatte Tesla zweimal inner­halb weniger Wochen die Preise für das Aufladen der Autos an den Super­char­gern des Herstel­lers erhöht. Jetzt dreht der Hersteller von Fahr­zeugen mit Elek­tro­motor einem Bericht von Mobiflip zufolge erneut an der Preis­schraube. War die Kilo­watt­stunde bislang für 37 Cent zu bekommen, so werden dafür jetzt 40 Cent berechnet. Der neue Preis gilt offenbar einheit­lich für alle Super­charger in Deutsch­land, wie sich anhand von Screen­shots zu den Lade­preisen an mehreren Stand­orten zeigt.

Ende vergan­genen Jahres war die Kilo­watt­stunde für Tesla-Besitzer noch für 33 Cent zu bekommen. Über einen Zeit­raum von einem Drei­vier­tel­jahr betrachtet fällt die Preis­erhö­hung demnach ziem­lich deut­lich aus. Im Februar hatte Tesla zudem die Blockier­gebühr von 80 Cent auf 1 Euro pro Minute erhöht. Dieser Preis gilt auch weiterhin.

Die Blockier­gebühren werden laut Tesla an Lade­sta­tionen erhoben, die zu mindes­tens 50 Prozent ausge­lastet sind, wenn ein Auto eine Lade­säule blockiert, obwohl der Akku längst wieder voll ist. Der Gebüh­ren­zähler tickt den Angaben des Herstel­lers zufolge, wenn die Säule nicht inner­halb von fünf Minuten nach Ende des Lade­vor­gangs frei­geräumt wird.

Disney+ im Auto nutzen

Tesla erhöht Ladepreise

Foto: Tesla Mit einem Soft­ware-Update auf die Version 2021.24 hat Tesla außerdem neue Dienste auf seine Fahr­zeuge gebracht, wie das Online­magazin Elec­trek berichtet. So kann der Strea­ming­dienst Disney+ jetzt neu inner­halb der Tesla-Thearte-App genutzt werden - frei­lich nur, wenn das Auto geparkt ist. Während der Fahrt werden Video­dienste aus Sicher­heits­gründen blockiert.

Neu ist auch ein Auto­wasch-Modus, der alle Fenster schließt, den Lade­anschluss verrie­gelt und die Schei­ben­wischer deak­tiviert. Auch die Türschlösser und Park­sensor-Gongs werden abge­schaltet. Je nach Wasch­anlage wird soft­ware­seitig verhin­dert, dass die Fest­stell-Bremse beim Wegfahren auto­matisch ange­zogen wird.

Für Fahr­zeuge, die mit auto­matisch abblen­denden Spie­geln ausge­stattet sind, ermög­licht Tesla jetzt die Akti­vie­rung und Deak­tivie­rung der auto­mati­schen Abblend­funk­tion. Dashcam-Aufnahmen können auto­matisch gestartet werden, wenn beispiels­weise ein Unfall erkannt oder ein Airbag ausge­löst wird. Der Akku­stand kann in Prozent ange­zeigt werden und nicht zuletzt kann die WLAN-Funk­tion auch während der Fahrt und nicht nur im Stand verwendet werden. So kann der Internet-Zugang auch unter­wegs über das Smart­phone herge­stellt werden.

Wie bereits berichtet will Tesla seine Super­charger künftig auch für Besitzer anderer E-Autos öffnen.