Tesla Supercharger: E-Auto kostenlos aufladen

Am 29. August 2013 hat Tesla nach eigenen Angaben seine Lade­sta­tionen für E-Autos in Europa in Betrieb genommen. Der Hersteller feiert somit heute das zehn­jäh­rige Super­charger-Jubi­läum in Europa. Aus diesem Anlass haben E-Auto-Besitzer heute die Möglich­keit, ihre Fahr­zeuge kostenlos aufzu­laden.

Das Angebot wurde von Tesla auf Twitter bestä­tigt. Es gilt in 25 euro­päi­schen Ländern und kann von Nutzern belie­biger E-Autos in Anspruch genommen werden. Offi­ziell star­tete die Aktion heute um 9 Uhr. Der kosten­lose Lade­vor­gang muss spätes­tens um 23.59 Uhr gestartet werden, wie Tesla in einem PDF-Doku­ment erklärt.

Aktion läuft (inof­fiziell) schon seit mehreren Tagen

Tesla Supercharger kostenlos nutzen

Einem Bericht des iPhone-Ticker zufolge konnten Kunden schon seit mehreren Tagen ihre Autos mit Elek­tro­motor kostenlos an Tesla-Super­char­gern in mehreren euro­päi­schen Ländern aufladen. Auch dabei war die Aktion nicht auf Tesla-Fahr­zeuge beschränkt und das Angebot lief jeweils von 9 bis 24 Uhr.

Wer von der kosten­losen E-Auto-Aufla­dung profi­tieren möchte und bisher keine Tesla-Super­charger genutzt hat, muss sich ggf. noch über die App des Herstel­lers regis­trieren. Nicht bekannt ist, ob das kosten­lose Angebot ggf. auch noch in den kommenden Tagen in Anspruch genommen werden kann.

Diese Kosten fallen trotzdem an

Auch wenn die Lade­vor­gänge kostenlos sind, können im Rahmen der Gratis-Aktion Gebühren anfallen. Die Blockier­gebühr wird wie gewohnt berechnet, wenn das Fahr­zeug den Super­charger über den Zeit­raum der Aufla­dung hinaus belegt, sodass andere Inter­essenten keine Möglich­keit haben, die gleiche Lade­säule zu nutzen.

Tesla hat auf seiner Webseite Details zu den Bele­gungs­gebühren veröf­fent­licht. Demnach werden in Deutsch­land derzeit 50 Cent pro Minute berechnet. Wenn die jewei­lige Station zu 100 Prozent belegt ist, verdop­pelt sich der Preis auf minüt­lich 1 Euro. Wird das Fahr­zeug inner­halb von fünf Minuten nach Ende des Lade­vor­gangs entfernt, werden die Gebühren wieder erstattet.

Bereits im Juni haben wir darüber berichtet, dass die Preise für die Super­charger-Nutzung gesunken sind. Derzeit liegen diese in der Neben­zeit in Deutsch­land zwischen etwa 30 und 35 Cent pro Kilo­watt­stunde.