Tesla-Update: Zoom, Handbuch, besser Telefonieren & mehr

Tesla plant großes Update

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Tesla, Inc. Bei Tesla ist derzeit ein größeres Soft­ware-Update in Arbeit. Dieses trägt laut Medi­enbe­richten die Versi­ons­nummer 2023.12. Zunächst sollen Mitar­beiter des Auto­mobil­kon­zerns die Möglich­keit bekommen, die Funk­tionen auszu­pro­bieren, die das Update mit sich bringt. Im nächsten Schritt folgt die Vertei­lung an Endver­brau­cher.

Anwender werden die Möglich­keit bekommen, die Anzeige von Texten auf dem Touch­screen des Fahr­zeugs anzu­passen. Anstelle der Stan­dard-Schrift­größe steht nach der Instal­lation der neuen Firm­ware auch eine vergrö­ßerte Darstel­lung zur Verfü­gung. Eine Such­funk­tion für die Einstel­lung soll Tesla-Fahrer schneller zum gewünschten Menü­punkt navi­gieren lassen. Speziell für Kunden in Deutsch­land sind zusätz­liche Details zu Points of Inte­rest geplant, die in Form von Fotos und Rezen­sionen in die Karten- und Navi-Soft­ware inte­griert werden. Dabei sollen auch Super­charger-Stand­orte von Tesla berück­sich­tigt werden.

Verbes­serung für Tele­fonate

Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Tesla, Inc. Bei Tele­fonaten werden Nutzer direkt über das Lenkrad die Stumm­schal­tung ein- und ausschalten können. Darüber hinaus will Tesla seinen Kunden einen schnel­leren Zugriff auf wich­tige Funk­tionen geben. Ein Feature kann über das Menü als Stan­dard-Option ausge­wählt werden. Beispiele sind Display-Hellig­keit und der Perfor­mance-Modus.

Für Wechsel des Gangs kann in den Sicher­heits-Einstel­lungen optional ein akus­tisches Feed­back einge­richtet werden. Über den hinteren Touch­screen können Einstel­lungen für die Posi­tion des Beifahrer-Sitzes vorge­nommen werden. Diese Option steht nur bei der aktu­ellen Gene­ration von Model S und Model X zur Verfü­gung und kann nur genutzt werden, wenn das Auto nicht fährt.

Zoom-Meetings für weitere Nutzer

Zoom-Meetings stehen nach der Instal­lation des Updates in weiteren Ländern zur Verfü­gung. Den Angaben zufolge ist es aber noch nicht bekannt, ob Tesla das Feature auch in Deutsch­land anbieten wird. Welt­weit wird es hingegen eine Hand­buch-App geben, mit der Tesla-Nutzer mehr zu den Funk­tionen ihres Autos erfahren können.

Das Lade­menü wird aktua­lisiert. Damit wird der (virtu­elle) Schie­beregler für das Ladelimit vergrö­ßert. Nicht zuletzt kann briti­sches Englisch für die Sprach­erken­nung genutzt werden. Ob dieses Feature mögli­cher­weise nur regional zur Verfü­gung stehen wird, ist noch nicht bekannt. Zudem gibt es noch keine Hinweise darauf, wann die neue Firm­ware für die Fahr­zeuge von Endver­brau­chern veröf­fent­licht wird.

