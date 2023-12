Tesla kündigt "Holiday Update" mit vielen neuen Features an

Tesla will kommende Woche ein großes "Holiday Update" verteilen. Auch eine Reihe neuer Funk­tionen ist an Bord.

Tesla hat ange­kün­digt, in der kommenden Woche sein "Holiday Update 2023" zu verteilen. Auf X (früher Twitter) hat der Hersteller von Elek­tro­autos auch bereits mitge­teilt, mit welchen Neue­rungen die Besitzer der Fahr­zeuge rechnen können. Eines der neuen Features ist ein indi­viduell einstell­bares Geräusch, das das Abschließen des Fahr­zeugs bestä­tigt. Anstelle einer Hupe können Tesla-Fahrer den Sound einer schrei­enden Ziege einstellen.

Verfügt das Auto über einen Bild­schirm für die Rück­bank, kann dieser für Spiele genutzt werden. Hier lassen sich nach der Instal­lation des Holiday-Updates auch Blue­tooth-Head­sets anschließen, die für die Audio-Wieder­gabe beim Strea­ming und Spielen genutzt werden können. Neu ist auch die Inte­gra­tion von Apple Podcasts in das Tesla-Enter­tain­ment-System.

Verbes­serte Routen­pla­nung per App

Feature-Upgrade für Tesla

Foto: Tesla Tesla-Fahrer werden künftig auch die Möglich­keit haben, über die mobile App des Herstel­lers eine Route mit mehreren Stopps zu planen und diese zum Fahr­zeug zu senden. Die Navi­gation umfasst zudem jetzt auch Radar­kameras, Stopp­schilder und Ampeln. Ob sich die Radar­warn-Funk­tion in Deutsch­land nutzen lässt, bleibt abzu­warten. Bei Google Maps und Apple Karten ist das Feature in Deutsch­land nicht verfügbar, TomTom über­lässt es den Nutzern, ob sie den Radar­warner nutzen oder abschalten möchten.

Wenn ein Unfall die Airbags des Fahr­zeugs auslöst, wird nun auto­matisch der Notruf gewählt. Zudem werden Fahrer bei einge­schal­tetem Blinker gewarnt, wenn sich ein anderes Auto im "toten Winkel" befindet. Wird die Umge­bung des Fahr­zeugs über die Tesla-App betrachtet, besteht nach der Instal­lation des Holiday-Updates Zugriff auf die linke und rechte Säulen­kamera und somit auf insge­samt sieben Blick­winkel.

Neuer High Fide­lity Park Assist

Beim Einparken bekommen die Kunden nun eine 3D-Rekon­struk­tion ihrer Umge­bung zu sehen. Castle Doombad hält als neues Spiel bei Tesla Arcade Einzug. Für Beach Buggy, Poly­topia und Vampire Survi­vors hat Tesla Updates ange­kün­digt. Nicht zuletzt steht nach dem Update die neue Licht­show "The Arrival" zur Verfü­gung.

