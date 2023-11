Tesla: Teilautonomes Fahren bald auch in Europa?

Tesla will seine Option für teil­auto­nomes Fahren offenbar bald auch in Europa anbieten.

FSD-Beta von Tesla bald auch bei uns?

Wie das Online­magazin Smart­droid berichtet, finden sich in den Hand­büchern der Tesla-Fahr­zeuge in Europa mitt­ler­weile entspre­chende Hinweise. Das sei aufmerk­samen Nutzern aufge­fallen.

Wört­lich heißt es den Angaben zufolge in den Hand­büchern: "Mit zuneh­mendem Einsatz des Auto­nomen Fahrens (Beta) wird Tesla diese Funk­tion berech­tigten Kunden in ausge­suchten Ländern außer­halb der Verei­nigten Staaten von Amerika und Kanada nach und nach anbieten. Da jedes Land über eine einzig­artige Infra­struktur, unter­schied­liches Fahr­ver­halten und verschie­dene Verkehrs­muster verfügt, an die sich das auto­nome Fahren (Beta) mit der Zeit anpassen muss, ist es bei der Nutzung von auto­nomem Fahren (Beta) in neu hinzu­gekom­menen Ländern beson­ders wichtig, äußerst aufmerksam und extrem vorsichtig zu sein. Sie müssen in der Lage sein, jeder­zeit sicher die Kontrolle über das Fahr­zeug zu über­nehmen."

Hinweise dazu, ab wann die Funk­tion in welchen Ländern zur Verfü­gung stehen wird, gibt es noch nicht. Eben­falls noch unklar ist, zu welchen Kondi­tionen sich inter­essierte Tesla-Fahrer die Option frei­schalten lassen können. In den USA wurde der Preis allein im vergan­genen Jahr zweimal erhöht. Dieses Jahr wurden die Kosten zwar wieder redu­ziert. Die aktuell berech­neten 12.000 Dollar sind dennoch alles andere als ein Schnäpp­chen vor allem unter Berück­sich­tigung dessen, dass es sich nach wie vor um eine Soft­ware im Beta-Stadium handelt.

Auch deut­sche Auto­mobil­her­steller bieten teil­auto­nomes Fahren

In Deutsch­land sind Mercedes Benz und BMW die Pioniere unter den Auto­mobil­her­steller, die Optionen für teil­auto­nomes Fahren anbieten. Zulässig ist hier­zulande derzeit die Stufe 3. Diese bedeutet, dass der Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen kann und nicht aktiv das Verkehrs­geschehen beob­achten muss.

BMW nannte als Beispiele die Möglich­keit, während der Fahrt Videos zu schauen oder E-Mails zu beant­worten. Ganz "arbeitslos" werde der Fahrer aber nicht. Er müsse jeder­zeit wieder die Kontrolle über das Fahr­zeug über­nehmen können, wenn er vom Auto­matismus zum manu­ellen Eingreifen aufge­for­dert werde.

Erste Hinweise zur Einfüh­rung von teil­auto­nomen Fahren lieferte BMW schon im Früh­jahr.