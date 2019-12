teltarif.de wünscht frohe Weihnachtstage!

Heute ist Heilig­abend - und damit die defi­nitiv letzte Möglich­keit für alle unsere Lese­rinnen und Leser, an unserem großen Advents­kalender-Gewinn­spiel mitzu­machen! Beant­worten Sie eine einfache Frage - denn damit sichern Sie sich nicht nur die Chance auf den letzten Tages­gewinn, sondern auch auf den Haupt­gewinn: Den Tarif cong­star Allnet Flat Plus samt Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Watch Active und Galaxy Ear Buds!

Wir hoffen, dass die Vorweih­nachts­zeit für Sie nicht zu stressig war und dass spätes­tens heute für Sie ein paar ruhige und besinn­liche Weih­nachts­tage beginnen. Das gesamte Team von teltarif.de wünscht Ihnen auf jeden Fall frohe, fried­liche und besinn­liche Fest­tage!

Infor­mati­onsan­gebot über die Weih­nachts­tage



teltarif.de wünscht frohe Weihnachten teltarif.de wünscht frohe Weihnachten

Die teltarif.de-Redak­tion ist selbst­verständ­lich an allen Tagen besetzt, um Sie bei Bedarf mit aktu­ellen News zu versorgen. Und wir haben natür­lich wie jedes Jahr eine ganze Reihe von Hinter­grund-Berichten und Ratge­bern für Sie vorbe­reitet, damit Sie auch über die Feier­tage inter­essanten Lese­stoff haben.

Im Jahr 2019 haben wir beispiels­weise unseren Ratge­berbe­reich zum Thema Strea­ming umfang­reich erwei­tert - und davon können Sie nun an den arbeits­freien Tagen profi­tieren. Mit einem Probe­monat bei einem der großen Anbieter können Sie über die Feier­tage aktu­elle Block­buster genießen. Und wenn sie das Abo mit anderen teilen möchten, verraten wir Ihnen, wie das ganz legal geht.

Wenn die Unter­haltung gar nichts kosten soll oder darf, legen wir Ihnen unsere Über­sicht zu kosten­losen Strea­ming-Ange­boten ans Herz. Ein Beispiel dafür sind die Media­theken der deut­schen TV-Sender. Auch die Musik­strea­ming-Anbieter lassen sich oft mit einem kosten­losen Probe-Abo testen.

Selbst­verständ­lich wird es auch aus anderen Berei­chen über die Feier­tage span­nende Ratgeber auf teltarif.de geben - schauen Sie einfach rein, beispiels­weise auch über unsere funkel­nagel­neue teltarif.de-News-App mit News-Push-Service.

Erste große Messe 2020 - die CES

Bereits zum Jahres­beginn 2020 steht dann mit der CES in Las Vegas die erste große Tele­kommu­nika­tions-Messe an. teltarif.de wird in der Zeit vom 7. bis 10. Januar und natür­lich bereits an den Tagen davor live von allen Messe-Neuheiten direkt aus Las Vegas berichten. Das Klischee, dass die CES nur eine Messe für den ameri­kani­schen Konti­nent sei, stimmt nämlich nicht: Zahl­reiche Messe-Neuheiten schaffen es auch zu uns.

Aber für heute: Kommen Sie gut über die Feier­tage und genießen Sie die freie Zeit - wir freuen uns darüber, dass Sie uns zum Teil schon seit vielen Jahren die Treue halten!