Alle Vorbereitungen sind getroffen, das Weihnachtsessen besorgt, alle Geschenke verpackt: Nach vielleicht etwas hektischeren Tagen beginnen nun die besinnlichen Feiertage. Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe, sondern Sie dürfen die Tage auch gerne einmal dazu benutzen, etwas aus­zu­spannen und sich zu erholen. Heute an Heiligabend besteht auch definitiv die aller­letzte Mög­lich­keit, an unserem Advents­kalender-Gewinn­spiel mitzumachen und den Hauptpreis zu gewinnen.

Auch wir von der teltarif.de-Redaktion werden die Feiertage etwas ruhiger als gewohnt verbringen. Trotzdem ist die Redaktion selbstverständlich an allen Tagen besetzt, um Sie mit aktuellen Meldungen zu versorgen. Darüber hinaus haben wir natürlich wie jedes Jahr eine ganze Reihe von Hintergrund-Berichten und Ratgebern für Sie vorbereitet, damit Sie auch über die Feiertage etwas zum Schmökern und vielleicht sogar zum Ausprobieren haben.

In diesem Zusammenhang legen wir Ihnen zum Beispiel nochmals unseren Ratgeber zu Musik- und Video-Streaming an Weihnachten ans Herz, in dem wir verraten, wie Sie kostenlose Test-Abonnements für die Feiertage einrichten und rechtzeitig wieder kündigen. Wenn Sie dazu statt der Smart-TV-Oberfläche des Fernsehers eine separate TV-Settop-Box verwenden oder ein altes Fernsehgerät internetfähig machen möchten, finden Sie in unserer Übersicht die bekanntesten Streaming-Boxen, mit denen der Fernseher zum Smart-TV wird.

Informationsangebot über die Feiertage

teltarif.de wünscht frohe Weihnachten Gegebenenfalls werden Sie ein Smartphone oder Tablet unter dem Weihnachtsbaum vorfinden - oder Sie haben selbst eines für Ihre Angehörigen oder Freunde dort versteckt. In zwei Ratgebern werden wir Ihnen an den Feiertagen beispielsweise aufzeigen, wie Sie das neue iOS- oder Android-Gerät am besten einrichten.

Alle Meldungen und Ratgeber finden Sie wie immer auf unserer Homepage oder - wenn Sie einmal für ein paar Stunden offline waren - in unserem Newsticker. Darüber hinaus laden wir Sie - falls noch nicht geschehen - dazu ein, unseren Messenger-News-Service zu abonnieren. Über WhatsApp, Telegram-Messenger und die Insta-App erhalten Sie Eilmeldungen und die wichtigsten Ratgeber bequem aufs Smartphone. Wie Sie sich kostenfrei dazu anmelden, lesen Sie in unserer Kurzanleitung zum Messenger-Service.

Im neuen Jahr steht dann sogar gleich ein Highlight an: Vom 8. bis 12. Januar 2019 findet die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas statt, eine der weltweit führenden Elektronik-Fachmessen. teltarif.de ist auch dieses Mal wieder vor Ort und berichtet live. Alle Vorab-Berichte und aktuellen Meldungen finden Sie dann auf unserer Übersichtsseite zur CES.

Aber nun wünscht Ihnen das gesamte Team von teltarif.de frohe, friedliche und besinnliche Festtage. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre zum Teil langjährige Treue zu uns! Genießen Sie die freie Zeit und lassen Sie es sich gut gehen!

