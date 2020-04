In eigener Sache: Eine Adresse für Mobil- & Desktop-Version

Fast 16 Jahre ist es her, dass teltarif.de eine Mobil­ver­sion der Seite unter pda.teltarif.de einführte. PDA stand für "Personal Digital Assi­stant", also Klein­com­puter im Taschen­format, die lange vor dem Siegeszug des iPhone und der Android-Smart­phones die mobile Compu­ting-Szene beherrschten. PDAs hatten im Vergleich zu Desktop-PCs nur einen Bruch­teil der Rechen­leis­tung. Und auch die mobile Daten­über­tra­gung war damals noch langsam und teuer. Folg­lich wurden die Seiten für pda.teltarif.de auf das aller­nö­tigste redu­ziert.

Später wurde pda.teltarif.de zur Mobil­ver­sion m.teltarif.de weiter­ent­wi­ckelt: Dank der gestei­gerten Rechen­leis­tung der Smart­phones und der güns­tiger gewor­denen Daten mussten wir die Seiten nicht mehr ganz so stark redu­zieren. Geblieben ist aber die Tren­nung in zwei URLs: www.teltarif.de für die Desktop-Version und m.teltarif.de für die Smart­phone-Version.

Das 2-URL-Schema hat aber gravie­rende Nach­teile, insbe­son­dere, wenn Inhalte via Twitter, Face­book oder E-Mail geteilt oder via Google gefunden werden: Nur, weil der Teilende an einem Desktop sitzt, heißt das ja nicht, dass derje­nige, der den empfoh­lenen Beitrag liest, das eben­falls auf einem Desktop tut. Redi­rects zwischen den beiden Versionen sind die Folge. Zugleich schätzt Face­book die Beliebt­heit einzelner Artikel falsch ein, weil es ja faktisch zwei Artikel sieht, nämlich die Desktop- und die Mobil­ver­sion, die es getrennt zählt. Dieses Problem haben wir in den letzten Monaten auch zuneh­mend bei Google beob­achtet. Zwar gibt es Mecha­nismen, die Bezie­hung zwischen den beiden URLs der Desktop- und der Mobil­ver­sion einer Seite Google bekannt­zu­ma­chen. Doch scheinen diese insbe­son­dere bei neu veröf­fent­lichten Arti­keln immer erst nach einer Zeit zu greifen, bis beide Versionen indi­ziert worden sind.

Künftig alle Versionen unter einer URL

Stand heute sind getrennte URLs für Mobil- und Desktop-Version einer Seite nicht mehr zeit­gemäß. Der Stand der Technik ist viel­mehr Respon­sive Design, bei dem Design-Regeln (die HTML-Autoren spre­chen von CSS, Casca­ding Style Sheets) in Abhän­gig­keit der Bild­schirm­größe vorgeben, wie die Seite ange­zeigt wird. CSS funk­tio­niert unab­hängig von aktiven Skripten (JavaScript) und ist daher auch mit Plugins kompa­tibel, die zum Schutz vor Spio­na­ge­s­kripten und zur Opti­mie­rung der Lade­zeiten JavaScript einschränken oder ganz deak­ti­vieren.

Als Vorteil des Respon­sive Design verschwinden sämt­liche Verwir­rungen, die bisher aus der Nutzung getrennter URLs entstanden sind. Zudem erhoffen wir uns eine bessere Auffind­bar­keit der Inhalte in Such­ma­schinen und daher eine weiter­ge­hende Verbrei­tung als bisher. Als Nach­teil gibt es minimal höhere Lade­zeiten, da nun zwei Versionen in einer Datei enthalten sind und insbe­son­dere die Mobil­ver­sion etli­ches von der Desktop-Version erst mal mitlädt, auch, wenn es schluss­end­lich doch nicht ange­zeigt wird. Da unsere Server die Inhalte, auch die dyna­misch erzeugten Inhalte, kompri­miert über­trägt, beträgt der zusätz­liche Traffic aber nur einige Dutzend Kilo­byte. Bei aktu­ellen mobilen Daten­raten im Bereich von Megabit pro Sekunde und aktu­ellen Daten­pa­keten im Bereich von Giga­byte halten wir den zusätz­li­chen Aufwand aber ange­sichts der Vorteile für tragbar. Im Vergleich zu vielen anderen Websites bleibt teltarif.de selbst­ver­ständ­lich auch künftig effi­zient und schlank mit kurzen Lade­zeiten für die Inhalte.

Das teltarif.de-Team hat die Umstel­lung auf Respon­sive Design vorbe­reitet und plant, diese bald­mög­lichst, viel­leicht schon Mitte kommender Woche vorzu­nehmen. Bei ausführ­li­chen internen Tests haben wir keine Fehler mehr finden können. Wir stellen daher unter test.teltarif.de eine öffent­liche Beta des Respon­sive Designs für alle Nutzer zur Verfü­gung. Insbe­son­dere dieje­nigen unter Euch, die teltarif.de auf "unge­wöhn­li­chen" Endge­räten lesen, sind aufge­for­dert, sich die Test­ver­sion anzu­sehen und uns Feed­back per E-Mail an info@teltarif.de zu senden. Vielen Dank!

