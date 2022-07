teltarif hilft: Anschlusspreis-Chaos bei mobilcom-debitel

Wo befindet sich das Auto, das Fahrrad oder der Reise­koffer? Um das heraus­finden zu können, gibt es GPS-Tracker. Über eine einge­legte SIM-Karte meldet der Tracker bei verfüg­barem Netz regel­mäßig den Standort, beispiels­weise an eine App oder ein Web-Portal. Für derar­tige IoT-Tarife geben Verbrau­cher meist aller­dings nur wenige Euro pro Monat aus - viel mehr darf das nicht kosten.

Wenn sich dann aller­dings heraus­stellt, dass der IoT-Tarif viel teurer ist als vermutet, ist der Ärger groß. teltarif.de musste einem Kunden von mobilcom-debitel helfen.

Auf der Suche nach einem Tracker-Tarif

Bild: mobilcom-debitel Anfang Juni hatte sich ein teltarif.de-Leser in unserem Forum mit einer Anfrage gemeldet:

Hallo, bin leider bisher nicht fündig geworden: Für einige GPS-Tracker (im Auto, am Fahrrad, ggf. im Koffer) suche ich einen oder zwei güns­tige Verträge, die ein wenig Daten­volumen haben (ca. 200-500 MB) und rund 20-30 SMS pro Monat. Das Netz ist egal. Ich habe bisher nur Verträge für 5 Euro/Monat gefunden - gehts aber nicht güns­tiger? Danke für Eure Bemü­hungen.

Gerne antwor­teten wir dem Leser und verwiesen ihn auf unseren Ratgeber zu güns­tigen Handy-Vertrags­tarifen . Falls 200 MB kostenlos werbe­finan­ziert reichen, wäre natür­lich netz­club eine Option. Andern­falls verwiesen wir auf den mobilcom-debitel Smart Control für 2,99 Euro monat­lich, der im Dezember 2021 einge­führt worden war.

Diesen Tarif hat der Leser dann offenbar kurz­fristig bestellt.

Beschwerde über zu hohen Anschluss­preis

Bereits drei Tage später beschwerte sich dann der Leser bei unserer Redak­tion und schrieb:

Noch­mals dank für die [...] Auskunft. Ihr Tipp [...] 2,99 Euro [bei] mobilcom[-debitel] ist bei Ihnen ange­geben mit einer Anschluss­gebühr von 39,99 Euro. Diesen Tarif habe ich mir ange­sehen und dabei in der Beschrei­bung gesehen "Anschluss­preis: 0,00 Euro" mit Hinweis auf eine Fußnote. Diesen Tarif habe ich gebucht. Als ich nun mein Konto bei mobilcom[-debitel] ange­sehen habe, war dort ein Posten 39,99 Euro Anschluss­gebühr abge­bucht. Genaues ansehen der Fußnote zeigt im 3. Satz "Anschluss­gebühr 39,99 Euro". Das ist für mich Täuschung! Ich habe den Vertrag sofort wieder gekün­digt. Mal sehen, was daraus wird. [...] Ich würde den Vertrag gerne aufrecht­erhalten, bin aber nicht gewillt, zum Monats­preis (2,99 Euro, für ein GPS-Gerät) zusätz­lich 39,99 Euro Abschluss­gebühr zu zahlen.

Wir prüften den Fall selbst­ver­ständ­lich sofort und stießen in der Tat auf eine inkon­sis­tente Preis­aus­zeich­nung bei mobilcom-debitel für diesen Tarif. Auf der Tarif­seite stand unter dem großen Preis von 2,99 Euro "ohne Anschluss­preis, versand­kos­ten­frei". Unten in der Fußnote war dann aber ein Anschluss­preis von 39,99 Euro ange­geben. Legte man den Tarif in den Waren­korb, wurde kein einma­liger Anschluss­preis berechnet. Das sollte natür­lich dann auch für die Bestel­lung unseres Lesers gelten.

Wir konfron­tierten mobilcom-debitel daraufhin mit der inkon­sis­tenten Preis­aus­zeich­nung, baten um Klar­stel­lung und Korrektur und um eine Erstat­tung bei unserem Leser.

mobilcom-debitel korri­giert den Fehler

Nach wenigen Tagen schrieb uns der Provider:

Vielen Dank für den Hinweis. Beim Smart Control Tarif hat es einen tech­nischen Synchro­nisa­tions­fehler gegeben, der dazu geführt hat, dass die Rabat­tie­rung des Anschluss­preises von 30 Euro nicht gegriffen hat. Aus diesem Grund wurde dem Kunden der volle Anschluss­preis von 39,99 Euro in Rech­nung gestellt und der Anschluss­preis auf der Webseite falsch darge­stellt. Der Fehler ist zwischen­zeit­lich behoben. Der Kunde wurde kontak­tiert und hat eine entspre­chende Gutschrift erhalten.

Vielen Dank für Ihre Bemü­hungen! Der Betrag wurde mir gutge­schrieben und dies in einem Anruf auch mitge­teilt. Mein Hinweis, das ich mobilcom[-debitel] damit gut 2000 Euro Abmahn­gebühren (durch Verbrau­cher­zen­trale oder einen Anwalt eines Mitbe­wer­bers) erspart habe, blieb unkom­men­tiert. Noch­mals vielen Dank für Ihre Hilfe!

Auf der Webseite ist nach der Inter­ven­tion von teltarif.de nun überall einheit­lich zu lesen, dass die einma­lige Anschluss­gebühr für diesen Tarif ab jetzt 9,99 Euro beträgt, was durch eine Gutschrift von 30 Euro auf die regu­läre Anschluss­gebühr von 39,99 Euro zu Stande kommt. Der Leser bedankte sich wie folgt bei unserer Redak­tion: