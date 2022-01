teltarif hilft: Zweimal Schweiz-Roaming bei mobilcom-debitel

Schweiz-Roaming bei mobilcom-debitel

@ tara - Fotolia.com Die Schweiz bildete beim Roaming schon immer einen Sonder­fall: Obwohl sie ein Nach­bar­land Deutsch­lands ist, war sie offi­ziell noch nie im EU-Roaming enthalten, da sie kein EU-Mitglied ist. Es gibt nur wenige Provider in Deutsch­land, die bei Reisen in die Schweiz auf Kulanz keine Roaming-Aufschläge verlangen.

Dies führt immer wieder dazu, dass nicht nur Reisende in die Schweiz, sondern auch im deut­schen Grenz­gebiet zur Schweiz hohe Roaming-Abrech­nungen von ihrem Provider erhalten, wenn sich das Handy in schwei­zeri­sche Netze einge­bucht hatte. Diese Abrech­nungen sollten dann aller­dings auch korrekt sein und nicht den Kosten­deckel über­schreiten. In einem Fall war diese bei mobilcom-debitel nicht der Fall.

@ tara - Fotolia.com Ende Oktober schrieb uns ein teltarif.de-Leser im Auftrag seiner Mutter, die Kundin bei mobilcom-debitel ist:

mobilcom-debitel hat auch beides mal brav auf den Kosten­deckel von 59,50 Euro hinge­wiesen mit dem Hinweis "wenn Sie es weiter nutzen möchten melden Sie sich..." Ich dachte: Okay, das ist ärger­lich mit den rund 60 Euro, aber am Montag checke ich in der mobilcom-debitel[-App] die Kosten, und es sind auf einmal 120 Euro. Ich habe gerade bei mobilcom-debitel ange­rufen und versucht, dieses zu klären, da ich es als System­fehler ansehe. Unser Rech­nungs­zeit­raum ist als Beispiel vom 1.10 bis 31.10. Die Hotline rief mich zurück und erklärte mir, dass das System von mobilcom-debitel mit Voda­fone aber das Volumen am 22.10 neu vergibt und somit ein neuer Abrech­nungs-Zeit­raum gegeben ist.

Dieses möchte ich aber nicht akzep­tieren, da wir mit mobilcom-debitel einen Vertrag geschlossen haben und nicht mit Voda­fone. Außerdem fallen die 120 Euro in einen Abrech­nungs­zeit­raum seitens mobilcom-debitel. Auf die höfliche Frage nach einer Gutschrift auf Kulanz wurde diese verneint. Könnten Sie sich bitte dieses Themas mal annehmen? Für mich handelt es sich um einen System­fehler, der behoben werden müsste seitens mobilcom-debitel. Wir [haben] gestern die Rech­nung erhalten und es sind 98,48 Euro zu zahlen an Daten-Roaming in der Schweiz.