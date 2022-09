teltarif hilft: Vodafone will Box zurück - Vertrag läuft weiter

Provider für Internet, Fern­sehen und Handy-Tarife sehen es immer gerne, wenn sie Kunden nicht nur für einen ihrer Geschäfts­bereiche werben können, sondern für mehrere - beispiels­weise im Rahmen von Kombi-Tarifen. Oft winkt dann auch ein preis­licher Rabatt, den der Kunde beim einzelnen Abschließen der Verträge nicht erhalten würde. Abweichende Vertragslaufzeiten für Internet und TV bei Vodafone

Bild: Unitymedia / Vodafone Proble­matisch wird es aber manchmal dann, wenn der Kunde (mögli­cher­weise nur einen Vertrags­bestand­teil) kündigt. Denn dann fallen nicht nur Rabatte weg, oft stellt sich heraus, dass die unter­schied­lichen Vertrags­bestand­teile abwei­chende Kündi­gungs­fristen haben. Kürz­lich mussten wir einem Voda­fone-Kunden in einem derar­tigen Fall helfen.

Horizon-Box zurück­senden - Vertrag läuft weiter?

Anfang Juli schrieb uns ein Leser, der Kunde bei Voda­fone ist:

Leider musste ich nach Kündi­gung meines Kabel-Internet- und TV-Anschlusses der Voda­fone NRW GmbH sehr schlechte Erfah­rungen mit dem Geschäfts­gebaren dieses Unter­neh­mens machen. Ich habe ordnungs­gemäß die parallel laufenden Verträge "Kabel Internet+Telefon" sowie "Horizon TV" gekün­digt. Aufgrund eines dama­ligen Tari­fup­grades haben beide Verträge eine unter­schied­liche Lauf­zeit, im Falle von Horizon TV wäre dies der 04.11.2022, der Inter­net­anschluss entspre­chend früher am 16.06.2022. Nach Been­digung des Vertrages für den Inter­net­anschluss verlangte Voda­fone den Router sowie die Horizon-Box zurück, selbst­ver­ständ­lich unter Andro­hung von Kosten in Höhe von 60 Euro pro Gerät, sollte dieses nicht inner­halb von zwei Wochen eintreffen. So schickte ich das Paket mit beiden Hard­ware­kom­ponenten zurück, schrieb aber gleich­zeitig eine Mail an den Kunden­ser­vice, wie der Vertrag aufrecht­erhalten werden solle, wenn durch das Zurück­ver­langen der Horizon-Box keine vertrags­gemäße Leis­tung mehr erbracht werden kann. Seitdem befindet sich Voda­fone auf Tauch­sta­tion. Ich habe hier das Gefühl, dass Voda­fone versucht, die Ange­legen­heit auszu­sitzen, um so für keine Leis­tung bis zum Vertrags­ende weiter­zukas­sieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich der Sache annehmen könnten, da bei Voda­fone offen­sicht­lich nur der Gang an die Presse Wirkung zeigt. Zur Nach­voll­zieh­bar­keit habe ich Ihnen alle rele­vanten Doku­mente beigefügt. Über eine Reso­nanz würde ich mich freuen.

Schnelle Reak­tion von Voda­fone

Selbst­ver­ständ­lich wandten wir uns in dieser Sache im Namen des Kunden gerne an Voda­fone und ließen uns von ihm hierfür die benö­tigten Kunden­daten zusenden.

Es dauerte nur einen Tag, bis wir die erste Rück­mel­dung von Voda­fone zu der Geschichte erhielten: Bei den E-Mails zur verpflich­tenden sofor­tigen Rück­sen­dung aller Geräte habe es sich um einen System­fehler gehan­delt. Der Mitar­beiter hat unserer Redak­tion gegen­über bestä­tigt, dass das so nicht korrekt war. Horizon Box von Vodafone

Bild: Vodafone Voda­fone versprach, den TV-Vertrag mit dem Kunden zu erfüllen, und darum hatte der Mitar­beiter nun wieder den kosten­freien Versand einer Horizon-Box an den Kunden auf den Weg gebracht. Gleich­zeitig sollte der Kunde eine einma­lige Gutschrift über 20 Euro erhalten. Nach Auslaufen des Vertrags im November will der Mitar­beiter dem Kunden dann ein Retou­ren­label für den kosten­freien Rück­ver­sand der Horizon-Box zukommen lassen. Anfang August konnte uns der Leser dann abschlie­ßend mitteilen:

Vielen Dank noch einmal für Ihre Inter­ven­tion in der Sache. Abschlie­ßend möchte ich Ihnen mitteilen, dass Voda­fone mir die glei­chen Infor­mationen wie Ihnen hat zukommen lassen, die Horizon-Box und ein Retou­ren­label hat zukommen lassen sowie die Erstat­tung von 20 Euro auch reibungslos funk­tio­niert hat. Etwas befremd­lich war aller­dings, dass Voda­fone in der Sache noch eine Zufrie­den­heits­umfrage geschickt hat. Auf jeden Fall weiß ich Ihr Enga­gement sehr zu schätzen und bedanke mich noch einmal von Herzen.

Anzeige:

Aufgrund einer abenteu­erli­chen tech­nischen und vertrag­lichen Konstel­lation mit einem Anschluss im Nach­bar­haus bezahlte ein Voda­fone-Kunde die TV-Kabel­gebühr längere Zeit doppelt. teltarif.de musste Licht ins Dunkel bringen