teltarif hilft: Kabelgebühr bei Vodafone doppelt bezahlt

Kabelgebühr bei Vodafone doppelt bezahlt

Bild: Vodafone Noch gilt in Deutsch­land das Neben­kos­ten­pri­vileg: Zahl­reiche TV-Kabel­anschlüsse werden noch über die Miet­neben­kosten abge­rechnet. Auch wenn das System in einigen Jahren abge­schafft wird: Noch immer fällt es Verbrau­chern schwer, heraus­zufinden, ob sie für den Kabel­anschluss bereits bezahlen oder ob hierfür ein sepa­rater Vertrag mit Voda­fone notwendig ist.

Voda­fone kassiert Kabel­gebühr 9 Jahre doppelt - so lautete der Titel einer Geschichte bei teltarif hilft, die sich im vergan­genen Sommer zuge­tragen hatte. Einem weiteren teltarif.de-Leser ist nun etwas ähnli­ches passiert, woraufhin er sich unter Beru­fung auf unseren dama­ligen Bericht an unsere Redak­tion wandte.

An unsere Redak­tion schrieb der Leser:

Meine Mutter zog 2001 in Baden-Würt­tem­berg um, dabei wurde laut Hotline der Kabel­fern­seh­anschluss an der alten Adresse nicht korrekt gekün­digt. Die Ummel­dung erfolgte jedoch bei der Telekom im März 2001, erst im Mai 2001 wurde das Kabel­netz von der Telekom auf die Kabel BW über­tragen. Beide Schreiben liegen mir vor.

Der Voda­fone-Support treibt mich in den Wahn­sinn, der Mehr­nut­zer­ver­trag an der neuen Adresse wurde nicht gefunden, sodass ich mir eine Kopie von der Haus­ver­wal­tung geben [lassen] musste, es wurden völlig unter­schied­liche Angaben zu den Verträgen gemacht und ein Mitar­beiter machte sich im Prinzip über meine Mutter lustig und legte einfach auf, nachdem er uns belehrte, doch besser die eigenen Verträge zu betrachten. Gleich­zeitig ist es nicht möglich, den alten Vertrag online zu regis­trieren, um Details einzu­sehen, und sämt­liche Post von Voda­fone bzgl. des alten Vertrags ging wohl an die alte Adresse. Auch wurde wohl dort eine Vertrags­ände­rung 2006 durch­geführt, jedoch erreichte meine Mutter keinerlei Kommu­nika­tion dies­bezüg­lich.

Der Mitar­beiter, der das Gespräch abbrach, hatte offen­sicht­lich nicht viel Lust, sich damit zu beschäf­tigen, und kündigte den alten Vertrag angeb­lich formlos (geht das über­haupt?), verlangte für eine evtl. Teil­rück­erstat­tung jedoch eine Melde­beschei­nigung (nach 20 Jahren....). Ich habe alle erwähnten Doku­mente inkl. einer Voll­macht meiner Mutter mit mir als Begüns­tigten an Voda­fone geschickt mit Bitte um Klärung, aber bis dato keine rich­tige Antwort erhalten.

Vielen Dank, und falls ich mein Anliegen besser woan­ders auf teltarif.de posten sollte, lassen Sie mich das auch wissen; ich fühle mich an diesem Punkt schon wie Don Quijote im Kampf gegen (rote) Wind­mühlen.