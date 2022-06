teltarif hilft: Vodafone ignorierte Kabel-Kündigung

Vodafone-Kabel-Kündigung wurde ignoriert

Bild: Vodafone Das Schweigen im Walde: Darüber haben wir erst vor wenigen Wochen berichtet, als ein CallYa-Kunde seine Prepaid-Karte kündigen wollte. Doch von Voda­fone kam seiner­zeit keine Reak­tion und teltarif.de schal­tete sich in den Fall ein.

Nun hat es einen Kabel-Internet-Nutzer getroffen - und wieder handelt es sich um einen Voda­fone-Kunden, der im Rahmen unserer Artikel-Serie teltarif hilft unsere Hilfe benö­tigte.

Voda­fone ließ Vertrag einfach weiter­laufen

Anfang Mai schrieb uns ein lang­jäh­riger teltarif.de-Leser:

Viel­leicht können Sie mir helfen, mein Problem mit Voda­fone (ehem. Kabel Deutsch­land) zu lösen? Ich war seit 2013 Kunde bei Kabel Deutsch­land bzw. dann Voda­fone mit einem Telefon-Internet-Vertrag per Kabel. Immer zum Mindestver­trags­[lauf]­zeit­ende habe ich den Vertrag gekün­digt und bin in eine "güns­tigere" Tarif­vari­ante umge­stiegen. Zuletzt habe ich Ende 2020 meinen Vertrag gekün­digt zum Lauf­zeit­ende 06.01.2022. In meinem Kunden­konto war online diese Kündi­gung auch ersicht­lich. Aufgrund einer längeren Krank­heit und Kran­ken­haus­auf­ent­halt habe ich Ende November 2021 bereits alle Geräte (WLAN-Router und Kabel) an Voda­fone zurück­gesendet. Sprich: Ab diesem Zeit­punkt habe ich auch keine Leis­tungen mehr bezogen, weil ich danach auch im Kran­ken­haus war.

Natür­lich seien die Rech­nungen für Dezember und Januar 2022 gekommen und auch bezahlt worden. Bei der letzten habe sich der Leser aller­dings gewun­dert, dass dort erneut der volle Monats­betrag abge­rechnet wurde, obwohl er ja nur bis zum 6. Januar 2022 zu zahlen hatte. Auf der Rech­nung stand aller­dings, dass Voda­fone bei Vertrags­kün­digungen ggf. erst später den Betrag korri­giert und wieder gutschreibt. "Ein komi­sches Verhalten in heutigen Zeiten", kommen­tierte der Leser das.

"Natür­lich" sei keine Korrektur gekommen, sondern neue Rech­nungen und Last­schriften für März und April 2022. Der Kunde habe dazu bereits im März mehr­fach (per Brief und über das Kontakt­for­mular bei Voda­fone im Kunden­bereich) bei Voda­fone rekla­miert - ohne Reak­tion. Daher habe er alle unbe­rech­tigten Last­schriften zurück­geholt und den nach seiner Berech­nung offenen Betrag an Voda­fone über­wiesen.

Voda­fone hetzt Inkasso-Unter­nehmen auf Leser

Im Anschluss daran erhielt der Leser ein Schreiben von Paigo, einem beauf­tragten Inkas­soun­ter­nehmen von Voda­fone. Dieses wollte 120,35 Euro, andern­falls werde Scha­dens­ersatz verlangt und der Vertrag fristlos gekün­digt. Der Leser schrieb dazu:

Ich verstehe den Kunden­ser­vice nicht. Keinerlei Reak­tionen auf Kunden­schreiben, und vor allem: Einem lang­jäh­rigen Kunden wird trotz Kündi­gung (natür­lich schrift­lich) der Vertrag weiter­geführt. Ich denke, es ist auch im Sinne von Voda­fone und deren Geschäfts­lei­tung, dass solche Fälle nicht mehr passieren. Völlig unpro­fes­sio­nelles Verhalten und sehr ärger­lich. Ehema­lige Kunden kommen so garan­tiert nie wieder. Ich bin zwar Rechts­schutz-versi­chert, habe aber eigent­lich keine Lust hier - nur um mein Recht durch­zusetzen - diese zu nutzen und Zeit für alle Seiten zu verschwenden. Ich denke, ich bin hier kein Einzel­fall [...].

Voda­fone entschul­digt sich

Zwei Tage nach der ersten Meldung des Lesers leiteten wir den Fall an Voda­fone weiter.

Am 11. Mai erhielt der Leser dann folgende E-Mail von Voda­fone:

Lieber Herr [...], wir haben Ihr Anliegen zum Internet & Phone-Anschluss geprüft und wir möchten Ihnen mitteilen, dass uns Ihr Schreiben vom 8. März 2022 bisher nicht vorlag. Bedau­erli­cher­weise kam es bei der Kündi­gungs­bear­bei­tung zu einem Fehler, für den wir uns entschul­digen. Wir haben Ihren Internet & Phone-Vertrag umge­hend beendet und wir werden Ihrem Kunden­konto die offenen Entgelte gutschreiben, sodass unse­rer­seits keine weiteren Forde­rungen bestehen.

Anbei die E-Mail von Voda­fone zu meinem "Fall". Ich hoffe, das dort Vermerkte wird auch umge­setzt. Ich möchte mich herz­lich bei Ihnen für die Hilfe bedanken. Ohne Ihren Einsatz wäre eine "Lösung" m.E. ganz sicher nur über einen Rechts­anwalt möglich gewesen. Letz­teres wäre nicht nur völlig unnötig, sondern auch für Voda­fone mit unnö­tigen Kosten verbunden gewesen. Hoffen wir, das Voda­fone ihre internen Systeme besser abstimmen möge, sodass anderen Kunden unnö­tiger Ärger erspart bleibt. Noch­mals herz­lichen Dank!

