teltarif hilft: Kabel-Anschluss-Umrüstung mit Hindernissen

Umrüstung mit Hindernissen bei Vodafone-Kabelanschluss

Bild: Vodafone In Mehr­fami­lien­häu­sern und Miets­häu­sern sind inzwi­schen so gut wie alle seit den 1980er-Jahren verlegten TV-Kabel-Anschlüsse rück­kanal­fähig gemacht worden, um darüber auch TV-Kabel-Internet reali­sieren zu können. In Einfa­mili­enhäu­sern geschieht das oft nur, wenn der Haus­besitzer das explizit anfor­dert. Notwendig wird das beispiels­weise, wenn ein älteres Haus den Besitzer wech­selt oder am Standort keine andere güns­tige Breit­band-Internet-Anschluss­mög­lich­keit zur Verfü­gung steht.

Für die Umrüs­tung ist stets der TV-Kabel-Netz­betreiber zuständig. Inzwi­schen werden aber auch zahl­reiche Discount-Internet-Tarife über das TV-Kabel vertrieben - und so kann es bei der Kommu­nika­tion zwischen Reseller, TV-Kabel-Netz­betreiber, Kunde und Technik-Dienst­leister gege­benen­falls zu Problemen kommen. teltarif.de musste in einem derar­tigen Fall vermit­teln.

Tech­niker lehnt Umrüs­tung zunächst ab

Umrüstung mit Hindernissen bei Vodafone-Kabelanschluss

Bild: Vodafone Anfang April schrieb uns ein Haus­besitzer aus der Region Hannover in Nieder­sachsen:

Ich wollte Kabel Internet haben, und da gibt es Probleme mit der Instal­lation. Ich habe über eazy den Vertrag gemacht. Voda­fone vergab die Instal­lation an die Fa. [...] in Lübeck. Diese schickte einen Tech­niker, der mir sagte, dass er die erfor­der­liche Steck­dose für den Router nicht instal­lieren könnte, sodass er mit meiner Zustim­mung einen anderen Standort mit Steck­dose vorschlug. Durch diese Ände­rung musste ich Platz machen und er kam am nächsten Tag wieder und erklärte, dass er das nicht machen wollte, weil der Kabel­anschluss im Keller moder­nisiert werden müsste und es dafür erfor­der­lich sei, den Kasten außer­halb des Hauses zu legen. Da dafür das Haus mit Wärme­däm­mung mehr­mals durch­bohrt werden müsste und auf dem Boden Gewächse waren, die dann noch besei­tigt werden müssten, wollte er das nicht machen. Voda­fone erklärte dazu, dass ihnen das zu teuer wäre. Die Größe des Kastens beträgt 30 x 40 cm. Die Verle­getiefe hat er nicht genannt. Voda­fone hat den Auftrag stor­niert, weil die Fa. die Instal­lation nicht machen konnte. Ich verstehe das nicht. Nach meiner Meinung fehlte es an Kommu­nika­tion, weil ich nicht wissen konnte, was für die Instal­lation erfor­der­lich ist. [...] Das Haus wurde 1982 gebaut, wo Kabel Deutsch­land einen Kabel­anschluss in den Keller gelegt hat. Im Laufe der Inter­net­ein­füh­rung habe ich von Kabel Deutsch­land unzäh­lige Prospekte über Internet-Ange­bote bekommen. Voda­fone hat in seiner Auftrags­bestä­tigung auch geschrieben, dass der Anschluss moder­nisiert werden müsste und sie die Kosten dafür über­nehmen. Ich verstehe darum nicht, warum ich keinen Anschluss bekommen kann. [...] Können Sie mir da bitte weiter­helfen?

Wir wiesen zunächst darauf hin, dass der Anschluss wahr­schein­lich tatsäch­lich rück­kanal­fähig gemacht werden muss, dass wir die Aussagen des Tech­nikers zu umfang­rei­chen Arbeiten außer­halb des Hauses sowie an der Außen­seite der Haus­fas­sade auch nicht nach­voll­ziehen können, und boten an, mit Voda­fone dies­bezüg­lich Kontakt aufzu­nehmen.

Irre­füh­rend war in der Kommu­nika­tion durch Voda­fone auch zunächst, dass in den Schreiben davon gespro­chen wurde, "der Mieter" im Haus hätte einen Kabel­anschluss bestellt. Dabei wird das Haus ausschließ­lich vom Eigen­tümer selbst bewohnt.

Übliche Umrüs­tung völlig ausrei­chend

Mitte April zeigten unsere Bemü­hungen erste Erfolge: Voda­fone meldete sich bei unserer Redak­tion und erklärte sich dazu bereit, noch­mals einen Tech­niker zu schi­cken. Auch der Haus­besitzer wurde noch­mals über einen Tech­niker­besuch infor­miert.

Am 21. April konnte der Kunde schließ­lich melden, dass die Instal­lation durch den Tech­niker erfolgt sei und der Anschluss funk­tio­niert. Es sei dieses Mal ein anderer Tech­niker gewesen, der offenbar mehr Ahnung von der Materie hatte. Er führte die Arbeit aus, die tatsäch­lich notwendig war: Die alte Kabel­dose wurde durch eine aktu­elle Multi­media­dose mit drei Ports ersetzt. Kabel wurden vom Keller durchs Haus geführt und mit dem Kabel-Router verbunden.

Arbeiten außer­halb des Hauses im Garten und an der Außen­fas­sade des Hauses waren - wie von uns vermutet - nicht notwendig gewesen. "Unmit­telbar nach Leitungs­ver­legung und Router­anschluss hat die Verbin­dung funk­tio­niert", berichtet der Kunde. Die Geschwin­dig­keit entspräche der bestellten Geschwin­dig­keit, was der Haus­besitzer nicht unbe­dingt erwartet hatte. Die Video-Wieder­gabe würde jeden­falls "einwand­frei" funk­tio­nieren.

Rück­fragen zu Router und Amazon-Gutschein

Nach erfolg­rei­cher Umrüs­tung und Inbe­trieb­nahme des Anschlusses tauchten bei dem Leser noch Fragen zum Kabel­router auf. Die Beschrei­bung des Routers aus dem Internet würde mit dem gelie­ferten nicht über­ein­stimmen. Insbe­son­dere der USB-Anschluss sei in der Router-Firm­ware nicht vorhanden.

Beim bestellten Router wurde darauf hinge­wiesen, dass man eine externe Fest­platte anschließen könne. Der Kunde konnte aber den Inhalt eines ange­schlos­senen USB-Sticks nicht sehen. Auf unsere Anfrage hierzu hat Voda­fone bislang nicht geant­wortet. Im Internet verfüg­bare Test­berichte legen aller­dings nahe, dass der USB-Anschluss ledig­lich zum Aufspielen einer neuen Firm­ware oder ggf. noch für den Anschluss eines Druckers geeignet ist, nicht aber für den Anschluss externer Spei­cher­medien.

Ein Miss­ver­ständnis gab es dann noch bei unserem Leser: Im Rahmen der eazy-Tarif-Bestel­lung war ihm ein Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro verspro­chen worden. Als dieser nicht kam, wandte sich der Kunde an die eazy-Kunden­betreuung. Eine Kunden­betreuerin sandte dem Leser dann aber noch­mals die genauen Akti­ons­bedin­gungen zu, aus denen hervor­geht, dass der Amazon-Gutschein erst 12 Wochen nach Akti­vie­rung des Anschlusses verfügbar ist, nicht vorher.

Das Schweigen im Walde? Das sollte es bei einem Netz­betreiber nicht geben, vor allem dann nicht, wenn ein Prepaid-Kunde sein Rest­gut­haben ausbe­zahlt haben möchte. teltarif.de musste einem Voda­fone-Kunden helfen.