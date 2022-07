teltarif hilft: freenet-Netzwechsel nach Vodafone-Ausfall teuer

freenet hat Tarife in mehreren Netzen und kann bei einem Netz­aus­fall daher "auf Kulanz" einen Wechsel in ein anderes Netz anbieten. Aber ist das lukrativ - bei einer dann vier­fach höheren Grund­gebühr? teltarif.de musste helfen.

Netzwechsel bei freenet nur mit hohen Folgekosten

Bild: freenet Das rich­tige Verhalten bei einem Netz­aus­fall haben wir in einem Ratgeber beschrieben und dort darauf hinge­wiesen, was freenet als Provider beispiels­weise für einen großen Vorteil hat: Dadurch, dass freenet mit seinen diversen Marken Tarife in allen drei Netzen anbietet, müsste der Provider Kunden bei einem Netz­aus­fall gar nicht unbe­dingt aus dem Vertrag entlassen, sondern könnte statt­dessen einen Netz­wechsel in ein anderes Netz anbieten.

Dass das aber nicht immer so einfach ist, zeigt unser teltarif-hilft-Bericht vom vergan­genen Dezember. Nun hat sich erneut ein derar­tiger Fall zuge­tragen. Dieses Mal ging es aller­dings nicht um eine Verwei­gerung des Netz­wech­sels - sondern um die hohen Kosten danach.

Nach Netz­wechsel Tarif deut­lich teurer

Ende Mai schrieb uns ein Kunde des damals noch mobilcom-debitel genannten Provi­ders:

Liebes teltarif.de-Team, ich bin ein großer Fan von euch. Leider gibt es hier im Saar­land seit Juni starke Netz­stö­rungen im Voda­fone-Netz. Ich habe jetzt mobilcom-debitel schon unzäh­lige Male deswegen kontak­tiert, und bin dann zu dem Schluss gekommen, eine frist­lose Kündi­gung zu senden. Daraufhin wurde mir nur mit einem Netz­wechsel-Angebot geant­wortet, bei dem ich aber das drei­fache meines Tarif­preises zahlen müsste. Jetzt entgegnen sie mir, dass das Netz­wechsel-Angebot ja nur eine Kulanz-Entschei­dung von mobilcom-debitel wäre, und dass Netz­stö­rungen völlig normal seien. Zudem soll für den Netz­wechsel eine Gebühr von 29,95 Euro abge­bucht werden. Da ihr ja öfters mal Lesern bei Problemen mit Mobil­funk­anbie­tern helft, versuche ich mal mein Glück bei euch. Ich bin für jede Hilfe dankbar!

Auch neues Angebot mit hoher Grund­gebühr

Bevor wir dem Leser unsere Hilfe anboten, wiesen wir wie immer darauf hin, dass ein Mobil­funk­ver­trag grund­sätz­lich für ganz Deutsch­land abge­schlossen wurde und nicht nur für einen bestimmten Standort. Ein außer­ordent­liches Kündi­gungs­recht nur bei Ausfall an einem Standort gibt es also leider nicht. Meist lassen sich Provider aber auf eine Kulanz­rege­lung oder - falls sie wie freenet Tarife in mehreren Netzen anbieten - auf einen Netz­wechsel mit SIM-Karten-Tausch ein. Leider ist aller­dings zu beob­achten, dass die Provider dann derar­tige Hürden wie vom Leser berichtet in den Weg stellen - wie eine Erhö­hung der Grund­gebühr und/oder eine hohe Wech­sel­gebühr.

Nachdem wir Ende Mai den Fall mit allen Daten an freenet über­mit­telt hatten, erhielt der Leser Mitte Juni erneut Antwort von seinem Provider:

Einzig im Sinne der Kulanz, jedoch ohne Aner­ken­nung einer Rechts­pflicht, bieten wir Ihnen nunmehr einen kosten­freien Netz­wechsel an. Ein entspre­chendes Schreiben geht Ihnen separat zu. Sie haben sich bei dem Vertrags­schluss jedoch für ein befris­tetes Akti­ons­angebot im Voda­fone Netz entschieden. Aufgrund der Tatsache, dass der Tarif akti­ons­gebunden war, können wir dies bei einem Wechsel in ein anderes Netz nicht eins zu eins abbilden. Alter­nativ bieten wir Ihnen, wiederum im Sinne der Kulanz, jedoch ohne Aner­ken­nung einer Rechts­pflicht, folgende Möglich­keit an: Sie schließen online über https://www.mobilcom-debitel.de einen Neuver­trag ab. Für die Rufnummer kann dann eine soge­nannte nach­gela­gerte Portie­rung erfolgen. Nach Ablauf der 14-tägigen Wider­rufs­frist sind wir bereit, den hier in Rede stehenden Vertrag außer­ordent­lich zu beenden. Bitte lassen Sie uns Ihre Entschei­dung über [Mail­adresse] zukommen.

Kunde wird doch aus Vertrag entlassen

"Mein Anliegen scheint somit gelöst und ich bin voller Dank­bar­keit für Ihr Enga­gement! Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen Bescheid, sobald die Netzum­stel­lung erfolgt ist", kommen­tierte der Leser dies gegen­über unserer Redak­tion. Doch dann verlief die Sache nicht so wie vom Kunden gewünscht: In dem ange­kün­digten Schreiben wurde ihm nach dem Netz­wechsel ein Vertrag für monat­lich 36,99 Euro ange­boten. Der bishe­rige monat­liche Grund­preis im Voda­fone-Netz war aller­dings nur 7,99 Euro gewesen.

In der zweiten Juni-Hälfte schrieb uns der Leser dann:

Vielen Dank für Ihre ausführ­liche Hilfe. Ich gebe Ihnen jetzt noch ein letztes Update, ich werde das Angebot von mobilcom-debitel nicht annehmen, und werde statt­dessen eine fraenk-Zweit-Karte buchen, da mir eine Vervier­fachung des Preises nicht lukrativ erscheint. Ich finde es toll, dass Sie Ihre Leser bei den Anliegen unter­stützen, und bedanke mich abschlie­ßend für Ihre Unter­stüt­zung in diesem Fall.

Soeben ermög­lichte mir mobilcom-debitel eine Sonder­kün­digung. Vielen Dank für Ihr Enga­gement.

