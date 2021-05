teltarif hilft: Telefonie bei Vodafone Kabel ausgefallen

Vodafone: Kabel-Telefonie funktionierte nicht mehr

Bild: Vodafone teltarif.de hat schon öfter darüber berichtet, dass trotz der Endge­räte-Frei­heit Kabel-Internet-Kunden oft weiterhin gegän­gelt werden oder mit eigenem Router mögli­cher­weise nicht alle Optionen nutzen können. Kürz­lich musste sogar ein Gericht darüber befinden, dass Voda­fone für nicht zurück­gesandte Zwangs-Leih­router keine Mond­preise kassieren darf.

In der Diskus­sion ist beispiels­weise nach wie vor, ob der Kabel-Netz­betreiber trotz Router-Frei­heit dem Kunden einen kosten­freien Leih-Router zusenden und ihn dazu verpflichten darf, diesen aufzu­bewahren und bei einer notwen­digen Entstö­rung kurz­zeitig anzu­schließen. teltarif.de musste nun einem Voda­fone-Kunden helfen.

SIP-Fehler 403 mit eigenem Router

Bild: Vodafone Mitte März schrieb uns ein Voda­fone-Kabel-Kunde, der im ehema­ligen Unity­media-Verbrei­tungs­gebiet wohnt:

Ich hoffe, Sie können mir bei meinem Problem mit Voda­fone/Unity­media helfen. Seit Sonntag, 7.3.21, ist die Tele­fonie ausge­fallen. Die SIP-Regis­trie­rung schei­tert mit "403 Forbidden", Internet geht aller­dings. Ich habe bereits mehrere Male bei der Hotline ange­rufen, immer wurde ein anderer Grund genannt, warum der Fehler auftritt.

Im Folgenden erzählte uns der Kunde die ganze Geschichte: Am Kabel-Anschluss nutzt er seine eigene FRITZ!Box 6490 Cable. Vorher war eine FRITZ!Box 6591 Cable regis­triert gewesen. Bei seinem Anruf bei der Kunden­betreuung meldete der Kunde den Ausfall der Tele­fonie. Als Grund für den Fehler nannte die Kunden­betreuung sofort, dass ja noch die alte FRITZ!Box 6591 im System hinter­legt sei. Diese müsse erst entfernt werden, dann ginge die Tele­fonie wieder. Der Vorgang solle maximal einen Tag dauern.

Die Nach­frage des Kunden, warum in den letzten 16 Monaten auch ohne Ummel­dung im System mit der von ihm ange­schlos­senen FRITZ!Box 6490 alles funk­tio­niert habe, blieb aller­dings unbe­ant­wortet.

Die weitere Odyssee mit der Kunden­betreuung

Nach zwei Tagen und einer 10-minü­tigen Strom­unter­bre­chung des Routers ging die Tele­fonie aller­dings immer noch nicht. Beim nächsten Anruf am 9.3.21 wurde dem Kunden mitge­teilt, dass der Auftrag noch nicht durch­gelaufen sei. Er solle nochmal 24 Stunden warten. Beim nächsten Anruf am 10.3.21 wurde eine Störung aufge­nommen. Diese sollte inner­halb von 48 Stunden bear­beitet werden.

Am Freitag, 12.3.21 um 16.35 Uhr rief ein Tech­niker von der Störungs­stelle an. Er schaue sich das jetzt an und melde sich wieder. Das tat er auch, aller­dings erst am Sonntag, 14.3.21, mit dem Hinweis, dass er nun die Rück­mel­dung von seinen Kollegen habe, dass mit der Rufnum­mern­regis­trie­rung alles okay sei. Er werde nun neue SIP-Zugangs­daten für die Rufnum­mern gene­rieren lassen, dann solle alles wieder funk­tio­nieren. Nach 24 Stunde würde der Kunde die Daten im Kunden­center finden.

Am Montag, 15.3.21, schaute der Leser im Kunden­center nach. Dort fand er keine Daten, aller­dings einen stor­nierten Auftrag. Bei einem darauf folgenden Anruf bei der Störungs­hot­line am 15.3.21 wurde ihm mitge­teilt, dass die Gene­rie­rung der SIP-Zugangs­daten zwar beauf­tragt worden wäre, aller­dings auch wieder stor­niert worden sei. Warum das so sei, könne man ihm nicht sagen. Aller­dings wäre jetzt nun der Dienst "Tele­fonie" nicht mehr bei seinem Vertrag vorhanden. Er müsse nun die Vertrags­hot­line anrufen und Tele­fonie wieder dazu­buchen lassen.

Bei der Vertrags­hot­line sagte man dem Kunden, dass man das nicht tun werde und auch nicht tun könne. Der Mitar­beiter verband den Leser mit der Fach­abtei­lung, aller­dings wurde das Gespräch unter­bro­chen (oder es wurde aufge­legt). Einen Rückruf seitens Voda­fone gab es nicht. Schließ­lich setzte der Kunde Voda­fone per E-Mail eine Frist bis zum 18.3.21. Danach werde er sein Sonder­kün­digungs­recht nutzen, da Voda­fone laut AGB, Absatz 1.7 die mitt­lere Verfüg­bar­keit des Internet- und/oder Tele­fon­dienstes von mindes­tens 97,5 Prozent nicht einhalte.

Voda­fone akzep­tiert zunächst nur ordent­liche Kündi­gung

Bei unserer ersten Antwort an den Leser wiesen wir ihn darauf hin, dass manche (Kabel-)Netz­betreiber es zur Bedin­gung machen, dass für die Fehler­behe­bung kurz­zeitig der vom Netz­betreiber gestellte (Kabel-)Router ange­schlossen wird. Wenn es damit geht, kann der Netz­betreiber dann zwar behaupten, dass es am freien Router des Kunden liegt. Wenn es mit dem vom Netz­betreiber gestellten Router aber auch nicht geht, hat der Kunde hingegen Anspruch auf sofor­tige Nach­bes­serung/Behe­bung bezie­hungs­weise darauf, aus dem Vertrag entlassen zu werden, falls der Netz­betreiber den Fehler nicht beheben kann.

Daraufhin teilte uns der Leser mit, dass die Tele­fonie weiterhin mit "SIP-Fehler 403" nicht geht. Den origi­nalen Voda­fone-Router könne er nicht anschließen, da er diesen bereits an Voda­fone zurück­gesandt habe. Am 21.03.21 habe der Kunde gemäß §626 BGB sein Sonder­kün­digungs­recht in Anspruch genommen. Daraufhin hat Voda­fone eine ordent­liche Kündi­gungs­bestä­tigung zum 19.12.21 gesandt, womit der Kunde natür­lich nicht einver­standen war. Ab diesem Zeit­punkt konnte er im Kunden­center seinen Vertrag übri­gens nicht mehr sehen: Es wurde "Aktuell sind keine Produkte vorhanden" ange­zeigt. Nun boten wir an, uns in der Sache an Voda­fone zu wenden.

Nach Inter­ven­tion doch sofor­tige Kündi­gung

Nach unserer Kontakt­auf­nahme meldete sich Voda­fone bei dem Kunden, um einen Tech­niker­termin zu verein­baren. Der Kunde erklärte daraufhin, dass es sich um einen netz­sei­tigen Fehler handelt, da die SIP-Regis­trie­rung mit dem Fehler­code 403 abge­lehnt wird und er daher einen Vor-Ort-Termin für nicht ziel­füh­rend halte. Zur Bestä­tigung schickte der Kunden einen SIP-Trace mit dem Fehler 403, den er mit dem Capture-Tool der FRITZ!Box aufge­zeichnet hatte, an den Tech­niker. Der Tech­niker teilte dem Kunden daraufhin mit, dass er den Termin stor­nieren und das Ticket an Voda­fone zurück­geben werde. Ende März meldete sich der Kunde dann wieder bei uns und schrieb:

Ich habe heute zwei Anrufe vom Beschwer­dema­nage­ment erhalten. Der erste Anruf um 15:02 Uhr war von einem Mitar­beiter aus der Technik, welcher mir anbot, das tech­nische Problem zu lösen, wenn ich denn dies noch wolle. Dies habe ich verneint. Daraufhin teilte er mir mit, dass er dann mit einem Kollegen aus der Vertrags­abtei­lung spre­chen werde. Um 15:37 Uhr rief mich dann dieser Mitar­beiter aus der Vertrags­abtei­lung an und teilte mir mit, dass man meiner Sonder­kün­digung zustimme. Er fragte mich, zu welchem Datum die Kündi­gung erfolgen solle. Ich nannte ihm den 31.03.21. Diesen Termin bestä­tigte er mir und teilte mir mit, dass er nun alles fertig mache und ich noch eine schrift­liche Bestä­tigung erhalten werde. [...] Ich möchte mich noch­mals sehr herz­lich für Ihre Hilfe bedanken. Ich bin mir nicht sicher, wie es ohne Ihr Zutun weiter­gegangen wäre.

Gerne möchte ich Sie über die Klärung zwischen Herrn [...] und mir bzw. der Firma Voda­fone NRW GmbH, infor­mieren. Die Eini­gung lief auf die bereits erwünschte Sonder­kün­digung hinaus. Dieser bin ich selbst­ver­ständ­lich nach­gekommen und habe den Vertrag von Herrn [...], auf seinen Wunsch, zum 31.03.2021 beendet. Ich hoffe, dass sich damit eine in Ihrem Sinne zufrie­den­stel­lende Eini­gung finden ließ und hoffe, die Ange­legen­heit als abge­schlossen betrachten zu können. Bei Fragen oder Unklar­heiten stehe ich Ihnen selbst­ver­ständ­lich gerne zur Verfü­gung.

