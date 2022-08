teltarif hilft: Samsung-Galaxy-S22-Lieferung nach 16 Wochen

Das Samsung Galaxy S22 Ultra in der Sonderfarbe Rot ist vorne zu sehen

Bild: Samsung Manchmal ist es nicht einfach, seriöse von unse­riösen Internet-Shops zu unter­scheiden. Viele Kunden entscheiden sich daher dazu, das neue Smart­phone direkt im Online-Shop des Herstel­lers zu bestellen. Dafür kann es gute Gründe geben: Attrak­tive Rabatte für Vorbe­steller, kosten­loses Zubehör, eine Eintausch­prämie bei der gleich­zei­tigen Abgabe eines alten Geräts - oder eine Gehäu­sefarbe, die es nirgends anders gibt.

Insbe­son­dere Samsung gibt sich seit einigen Jahren in Deutsch­land große Mühe, seine Smart­phones direkt über den eigenen Shop unters Volk zu bringen - und das auch gebün­delt mit Tarifen und vergüns­tigtem oder kosten­losem Zubehör. Nicht immer ist dabei der Kunden­ser­vice des deut­schen Vertrags­part­ners für den Samsung-Shop gut aufge­stellt, wie teltarif.de bereits mehr­fach berichten musste. Nun hat es erneut einen Direkt­kunden bei Samsung getroffen.

Ende Juni schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Am 31.03.2022 erhielt ich von Samsung einen Gutschein in Höhe von 50 Euro als Entschul­digung für die Liefer­ver­zöge­rung. Da ahnte ich jedoch noch nicht, wie viel Geduld ich aufbringen sollte. Der 11. Mai 2022 sollte ein freu­diger Tag werden. An diesem wurde mir auf Nach­frage mitge­teilt, dass mein Telefon produ­ziert sei und am 13.04.2022 nach Deutsch­land verschifft wurde. Seither verliert sich der Liefer­status und die Mitar­beiter des Samsung Online Shops teilen mir seither auf tele­foni­sche Anfrage die unter­schied­lichsten Aussagen mit.

Tickets über den Verbleib des Galaxy S22 Ultra werden einfach mit dem Hinweis geschlossen, dass der Vorgang abge­schlossen ist. Das letzte Ticket [...] ist laut Aussage der Shop-Kunden­hot­line mit dem Hinweis "kritisch/Über­prü­fung extern" noch in Bear­bei­tung. Am 30.05.2022 erhielt ich dann eine Antwort­mail, in welcher sich Samsung für die längere Bear­bei­tungs­zeit meines Vorgangs entschul­digt und intern Recherche betreiben muss, um mir Infor­mationen zu meinem Anliegen geben zu können. Man bittet erneut um Geduld. Eine Infor­mation über einen fixen Liefer­termin oder zumin­dest eine trans­parente Aussage, ob das Gerät in abseh­barer Zeit über­haupt noch gelie­fert wird/werden kann, bekommt man nicht.

16.06.2022: Auf schrift­liche Nach­frage erhielt ich die Nach­richt, dass es leider noch keine finale Rück­mel­dung zu meinem Anliegen gibt. Sobald eine Infor­mation von den Kollegen aus dem Online Shop vorliegt, meldet man sich. Ich werde um Geduld gebeten.

23.06.2022: Aktuell befindet sich der Vorgang noch bei den zustän­digen Kollegen des Samsung Online Shops in Bear­bei­tung. Gern hat man intern daran erin­nert.

Der heutige Anruf endete wie auch die E-Mails mit dem Hinweis, dass es keine Auskunft zum Liefer­termin oder Verbleib des Tele­fons gibt. Aus Freude wurde mitt­ler­weile Frust - so geht es sicher vielen! Nun warte ich am 08.07.2022 16 Wochen (!!!) auf mein Galaxy S22 Ultra 256 GB in der Exklu­siv­farbe Rot und kann nur hoffen, dass es über­haupt gelie­fert wird.