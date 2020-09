teltarif hilft: Wechsel zu Penny Mobil blieb stecken

Bei der Portierung einer Karte zu Penny Mobil blieb das Verfahren stecken. teltarif.de konnte helfen.

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Penny Mobil. Montage: teltarif.de Leser Kai Schuster (Name geän­dert) hatte sich ein neues Smart­phone zuge­legt und musste fest­stellen, dass sein zu dieser Zeit bestehender Vertrag mit cong­star nicht mehr ausreichte. So ist er unter Mitnahme der Rufnummer Anfang dieses Jahres zu Penny Mobil (betreut von cong­star) gewech­selt. Die Karte funkt im Netz der Telekom (D1).

Große Vorfreude auf die Portie­rung

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logo: Penny Mobil. Montage: teltarif.de Am Abend vor der geplanten Umstel­lung hat er in freu­diger Erwar­tung die neue SIM in Schacht 1 seines Samsung Galaxy S10e (Dual-SIM) einge­legt. Er hatte das Gerät an diesem Abend nochmal einge­schaltet, um etwas über WLAN im Netz nach­zusehen.

Am Tag der Umstel­lung war das Tele­fonieren mit der neuen Karte und der alten Rufnummer direkt möglich, aber die übli­chen auto­mati­schen Konfi­gura­tionen für Internet und MMS kamen nicht.

Auch die Menü­punkte für Rufum­lei­tung und Anruf­sperren haben nicht funk­tio­niert. Der Leser dachte sich nichts dabei: "O.k. ist ein Discounter, da funk­tio­niert nicht alles gleich auf Anhieb".

Alles von Hand einrichten?

Also hat der Leser Internet und MMS von Hand einge­richtet. Nachdem das erfolgt war, funk­tio­nierte das Smart­phone-Menü in den Abschnitten Rufum­lei­tung und Anruf­sperren weiter nicht. Auch über USSD-Codes (z.B. **62*3311# für eine Umlei­tung zur Mailbox) ließ sich die Rufum­lei­tung weder akti­vieren noch deak­tivieren.

Die Mobilbox selbst ließ sich unter der Kurz­wahl 3311 einrichten, und im Sprach­menü der Mailbox konnten auch die ab Werk bereits vorbe­rei­teten Rufum­lei­tungen gelöscht werden. Rufum­lei­tungen zu belie­bigen Rufnum­mern hingegen ließen sich vom Kunden nicht einrichten, obwohl das in der Leis­tungs­beschrei­bung ausdrück­lich enthalten ist.

Hotline per WhatsApp

Also wurde - wie auf der Penny-Mobil-Home­page beschrieben - die Hotline per WhatsApp kontak­tiert. Dort hatte man aller­dings nur Stan­dard­fragen im Blick. Wenn alles funk­tio­niert und der Kunde nicht weiß, wie man die Mobilbox einschaltet, kann ihm dort perfekt geholfen werden. Für das hier vorlie­gende Problem fehlte vermut­lich das tech­nische Verständnis. Der Ton war dabei aller­dings stets freund­lich und es wurde sogar noch am nächsten Tag nach­gefragt, ob das Problem noch besteht. So hatte der Kunde mit verschie­denen Mitar­bei­tern Kontakt, ohne dass sein Problem gelöst werden konnte.

Hilferuf im teltarif.de-Forum: Schnelle Reak­tion

Nachdem er im teltarif.de-Forum einen entspre­chenden Hinweis hinter­lassen hatte, kam teltarif.de ins Spiel. Wir leiteten den Fall an cong­star weiter. Gleich am nächsten Tag rief Herr R. von Penny Mobil den Kunden an, "war sehr freund­lich und hatte auch die nötige tech­nische Sach­kenntnis", schrieb uns der Leser.

Karten­tausch im Handy

Der erste Work­around des kundigen Hotliners: Bitte einmal die SIM-Karte von Schacht 1 nach Schacht 2 tauschen. Der Leser tat, wie ihm geheißen: Dies löste tatsäch­lich einen Teil der anfangs beschrie­benen Probleme: Sofort wurde die eigene Rufnummer ange­zeigt und der APN für das Internet wurde erneut - nun auto­matisch - einge­richtet. Einige Stunden später folgte noch eine Info-MMS von der Telekom, dass man nun MMS nutzen könnte.

Herr R. meldete sich - wie jeweils zuvor verein­bart - an mehreren Tagen tele­fonisch zurück. Dabei hat er selbst die Rufum­lei­tung getestet und auch der Kunde hat verschie­dene Tests durch­geführt. Am Ende funk­tio­nierte sogar die Rufum­lei­tung, nur bei ausge­schal­teter Rufum­lei­tung und zugleich ausge­schal­tetem Smart­phone erhielt ein Anrufer die Tonfolge, welche eher als Warnton für "Kein Anschluss unter dieser Nummer" bekannt ist. Herr R. war klar, dass dieser Fehler nur direkt beim Netz­betreiber (hier Telekom) besei­tigt werden kann.

Nach wenigen Tagen Warte­zeit war das Problem besei­tigt.

Was war passiert?

Der tech­nisch inter­essierte Leser wundert sich. Ob seine SIM eine "alte Firm­ware" hatte oder das Problem am Dual-SIM-Gerät lag? Eher nicht. Genauso blieb für ihn im Dunkeln, weshalb nach der auto­mati­schen APN-Konfi­gura­tion nun 10 Einträge für "Telekom Internet" und 3 Einträge für "cong­star Internet" in seinem Handy vorhanden sind und ob man einen bestimmten APN manuell auswählen sollte. Die APN-Infor­mationen sollte eigent­lich alle iden­tisch sein, man kann also die über­flüs­sigen Zugangs­punkte löschen.

Bei Vorgängen wie dem ersten "Start" einer neuen SIM-Karte laufen eine Menge Prozesse ab, die wie eine Batch-Datei (bekannt aus der MS-DOS-Zeit) nach­ein­ander abge­arbeitet werden. Norma­ler­weise läuft das alles durch. Wenn es aber irgendwo einen Hänger gibt, kann das ganze System stecken bleiben. Der Kunde hatte eine ursprüng­lich aus dem E-Plus-Netz stam­mende Rufnummer von cong­star zu Penny Mobil portiert. Gut möglich, dass der Prozess dort ein wenig kompli­zierter abläuft, weil andere Mailbox-Rufnum­mern zu berück­sich­tigen sind.

Problem verständ­lich schil­dern und sich Gehör verschaffen

Wenn einem (Discounter-)Kunden solche Probleme wider­fahren, kann es schwierig werden, sich beim Anbieter tech­nisches Gehör zu verschaffen. Die "Hotline" ist auf einfache Stan­dard-Fälle trai­niert und kann aus Kosten­gründen irgendwo in Europa oder der Welt ange­sie­delt sein. Eine präzise Schil­derung in einem Fach­forum (wie z.B. bei teltarif.de) hat hier die besten Chancen, auf jemand zu stoßen, der/die helfen kann.

