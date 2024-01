teltarif hilft: Portierung von o2 zu Satellite klappt nicht

Portierung zu Satellite klappte nicht

Bild: sipgate Satellite Eigent­lich sind die Regu­larien zur Rufnum­mern-Portie­rung klar - und wenn sich alle Betei­ligten daran halten, sollte eine Portie­rung meist in wenigen Stunden über die Bühne gehen.

Was auf keinen Fall passieren sollte ist, dass der Nutzer der Rufnummer tage­lang nicht zu errei­chen ist, weil der Portie­rungs­vor­gang schief gegangen ist. Passieren Fehler beispiels­weise dann, wenn man eher "expe­rimen­telle" Produkte wie die SatelliteApp von sipgate nutzt? teltarif.de musste kürz­lich einem Leser helfen, der seine Rufnummer dorthin portieren wollte.

Portie­rungs­anfrage wurde zunächst gelöscht

Bild: sipgate Satellite Norma­ler­weise wird eine Portie­rung zu Satel­lite in der App ange­stoßen. Hierzu tippt man auf das Zahn­rad­symbol, und in den Einstel­lungen dann oben auf den eigenen Account. Dort gibt es dann den Punkt "Rufnummer zu Satel­lite portieren". Im November schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Ich wollte meine Rufnummer [...] zu Satellite.me mitnehmen [bei] sipgate. Leider wurde meine Rufnummer nicht portiert. Keiner kann mir helfen, bekomme seit Tagen keine Antwort. Sie bringen mich zum Verzwei­feln. Können Sie mir bitte helfen? Die Portie­rungs­anfrage wurde einfach gelöscht. Jetzt habe ich keine Nummer mehr und bin nicht erreichbar. Vielen Dank.

Rufnummer wird geschaltet

Bei unserer ersten Antwort an den Leser erfragten wir zunächst, bei welchem Provider die Nummer zuletzt geschaltet war. Außerdem infor­mierten wir den Leser darüber, dass vor einer Portie­rung gene­rell beim alten Provider immer eine Verzichts­erklä­rung abgeben werden muss, damit die Nummer über­haupt portiert werden kann. sipgate hat übri­gens eine recht umfang­reiche Infor­mati­ons­seite zur Portie­rung bei Satel­lite , auf die wir den Leser eben­falls hinwiesen.

Im Anschluss daran infor­mierte uns der Leser darüber, dass die Nummer zuletzt bei o2 geschaltet war. Laut o2 sei die Rufnummer auch zu sipgate trans­por­tiert worden. Aber dort sei sie nicht geschaltet worden. sipgate tue sich schwer damit, die Rufnummer zu schalten.

Am 15. November gaben wir den Fall mit den Daten des Kunden an unseren Ansprech­partner bei Satel­lite weiter. Dieser hat auf unsere Anfrage zwar nicht geant­wortet. Noch am selben Tag konnte der Leser aller­dings melden, dass die Rufnummer geschaltet worden war. Erst nach unserer Kontakt­auf­nahme teilte uns der Leser mit, dass er - ohne unser Wissen - in der Sache gleich­zeitig die Verbrau­cher­schlich­tung der Bundes­netz­agentur ange­rufen hatte. In diesem Verfahren hatte ein Spre­cher von sipgate an die BNetzA geant­wortet und geschrieben:

In der Sache ist mitzu­teilen, dass die Rufnummer [...] des Herrn [...] unter dem 06.11.2023 erfolg­reich portiert worden ist. In der Zeit vom 06.11. bis 14.11.2023 war die betrof­fene Rufnummer in Folge einer erst durch die Kontakt­auf­nahme durch Herrn [...] aufge­fal­lene Störung am einge­henden Routing einge­hend nicht oder nur einge­schränkt erreichbar. In der Folge wurde auf unserer Seite intensiv an der Störungs­behe­bung gear­beitet, die dann am 14.11.2023 abge­schlossen wurde. Nach den hier vorlie­genden Aufzeich­nungen ist die betrof­fene Rufnummer seit dem 14.11.2023 unein­geschränkt ein- und ausge­hend erreichbar.

sipgate erläu­tert hier also, dass der Portie­rungs­vor­gang selbst erfolg­reich verlaufen ist, dass es aller­dings eine mehr­tägige Störung am einge­henden Routing gegeben habe, die erst durch die Kontakt­auf­nahme durch den Leser über­haupt aufge­fallen war.

