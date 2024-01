teltarif hilft: otelo zahlte Restguthaben nicht aus

Ein Prepaid-Kunde bei otelo will sein Rest­gut­haben zurück - Voda­fone reagiert einfach gar nicht. Nachdem der Leser sich an teltarif.de wandte, klappte es aber dann doch.

Bild: otelo / Vodafone Obwohl die Rechts­lage bei der Auszah­lung von Prepaid-Gut­haben in Deutsch­land klar ist, gibt es leider keinen gesetz­lich vorge­schrie­benen Auto­matismus für die Auszah­lung des vom Kunden aufge­ladenen Gutha­bens. Noch immer muss der (Ex-)Kunde das Gut­haben von sich aus anfor­dern - und dann manchmal hoffen und bangen, dass sich der Vorgang nicht zu lange hinzieht.

Noch schlimmer ist es aber, wenn der Provider schlicht und ergrei­fend auf die Auszah­lungs-Anfor­derung gar nicht reagiert. Eine derar­tige Blöße sollte sich eigent­lich kein seriöser Provider geben. Kürz­lich kam es aber wieder vor, als teltarif.de einem Leser helfen musste, der Kunde beim Voda­fone-Discounter otelo war.

otelo meldete sich nach Auffor­derung gar nicht

Bild: otelo / Vodafone Ende November schrieb der Leser in unserem Forum:

Hallo teltarif[.de], ich habe meine Prepaid­karte bei otelo im September 2023 gekün­digt und um Auszah­lung meines Rest­gut­habens gebeten. Doch leider reagiert otelo auf meine E-Mails nicht. Was kann man da noch tun?

Keine Reak­tion - aber Auszah­lung kommt

Noch am selben Tag kontak­tierten wir den Leser über das Forum und boten unsere Hilfe an. Wir über­mit­telten den Fall an Voda­fone, obwohl der Leser sich nicht mehr daran erin­nern konnte, ob es sich bei den Gut­haben um ein selbst aufge­ladenes Gut­haben gehan­delt hat. Denn laut der aktu­ellen Rechts­lage muss Start- oder Bonus-Gut­haben vom Provider nicht ausbe­zahlt werden . Darauf wiesen wir den Leser noch­mals explizit hin.

Voda­fone sah offenbar keine Notwen­dig­keit, auf unsere Anfrage zu antworten oder ein Fehl­ver­halten einzu­gestehen. Im Hinter­grund hat sich Voda­fone dann aber offen­sicht­lich doch um eine Klärung der Sache bemüht. Kurz vor Weih­nachten konnte der Leser uns nämlich abschlie­ßend melden:

Ich möchte mich noch­mals recht herz­lich für Ihre Bemü­hungen bedanken. otelo hat nun den Rest­betrag auf mein Konto über­wiesen.

Seitdem die Recht­spre­chung klar­gestellt hat, dass Prepaid-Anbieter die Gültig­keits­dauer für Prepaid-Gut­haben nicht be­grenzen dürfen, haben einige Provider so­genannte Ak­tivitäts­zeit­räume in ihren Ge­schäfts­bedingungen defi­niert