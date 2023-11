teltarif hilft: Oppo-Gerät über Sparhandy wird nicht repariert

Ein inzwischen historisches Bild: 2021 verkaufte Sparhandy noch Oppo-Handys, inzwischen nicht mehr.

Bild: Sparhandy Wenn ein Handy kaputt geht, ist das ärger­lich. Dafür gibt es in Deutsch­land immerhin die 24-mona­tige gesetz­liche Gewähr­leis­tungs­frist. Auf unserer umfang­rei­chen Ratge­ber­seite zu Gewähr­leis­tung und Garantie haben wir ausge­führt, wer in welchem Fall für die Behe­bung des Scha­dens zuständig ist.

Erschwert werden kann dies aber in Fällen, in denen der Hersteller gar nicht mehr exis­tiert oder aufgrund diverser Vorkomm­nisse den deut­schen Markt verlassen hat - bezie­hungs­weise sogar verlassen musste. Das war in den vergan­genen Monaten bei mehreren chine­sischen Handy-Marken wegen Rechts­strei­tig­keiten um Patent­ver­let­zungen der Fall. Was macht man als Kunde, wenn der Hersteller während der Gewähr­leis­tungs­zeit einfach verschwindet? Ein inzwischen historisches Bild: 2021 verkaufte Sparhandy noch Oppo-Handys, inzwischen nicht mehr.

Oppo tut nichts, Spar­handy reagiert nicht mehr

Mitte Oktober schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Ich habe am 02.08.2021 einen Tarif mit einem Oppo-Handy (Find X3 Pro) bei Spar­handy gekauft. Kurz vor Garan­tie­ende [der Leser meint das Ende der 24-mona­tigen gesetz­lichen Gewähr­leis­tungs­frist, Anm. d. Red.] stellte ich einen Defekt am Display fest (Einbren­nung). Ich wandte mich direkt an Oppo. Diese weigerten sich, weil sie sich vom deut­schen Markt zurück­gezogen haben (dies teilte man mir tele­fonisch mit). Oppo verwies mich an Spar­handy. Spar­handy verwies mich an den eigenen Repa­ratur­partner. Dort kam das Gerät am letzten Tag der Garantie [gesetz­lichen Gewähr­leis­tungs­frist] an. Der Repa­ratur­partner leitete das Gerät an Oppo in Polen weiter. Oppo Polen lehnte die Repa­ratur aufgrund fehlender Bauteile ab. Ich wandte mich erneut an Spar­handy. Die Firma Spar­handy bat mich, das Gerät zur Prüfung direkt ihnen zuzu­senden. Dort liegt das Gerät seit dem 29.08.2023. Unzäh­lige Anrufe seitdem verliefen im Sande... Die Mitar­beiter waren stets freund­lich, aber es konnte keine Klärung erzielt werden. Es hieß immer, die Fach­abtei­lung will das Anliegen klären. Auf E-Mails an Spar­handy dies­bezüg­lich wurde bisher nicht reagiert. Ich bin aktuell ziem­lich verzwei­felt.

Leser darf zwischen zwei Ersatz­geräten wählen

Wir verspra­chen, die Sache an Spar­handy weiter­zuleiten und Spar­handy versi­cherte uns gegen­über, das Anliegen des Lesers zu klären.

Nach unserer Kontakt­auf­nahme mit Spar­handy dauerte es knapp eine Woche, bis der Leser uns wieder schrieb: Er habe am 30. Oktober eine E-Mail von Spar­handy erhalten. Der Online-Händler habe vom Hersteller die Rück­mel­dung bekommen, dass der Leser ein neues Gerät erhalten solle. Natur­gemäß bot Spar­handy aller­dings das Oppo Find X3 Pro aufgrund der Verkaufs­beschrän­kungen nicht mehr an.

Alter­nativ bot Spar­handy dem Leser das Xiaomi 13 Pro 256 GB in Schwarz oder das Samsung Galaxy S23 Ultra mit 256 GB in Lila, Weiß, Schwarz oder Grün an. Der Preis bleibe selbst­ver­ständ­lich gleich. Spar­handy bat um eine Rück­mel­dung, für welches Modell der Leser sich entscheide.

Uns teilte der Leser mit, er habe sich für das S23 Ultra in Schwarz entschieden und warte nun die Zusen­dung des Geräts ab. "Ich danke eurem Team herz­lichst für die Bemü­hungen", schloss er seinen Zwischen­bericht ab.

Kurze Verwir­rung um Rech­nung

Am 8. November schrieb uns der Leser dann abschlie­ßend:

Ich habe heute das zuge­sagte S23 Ultra erhalten. Etwas verwir­rend war, dass ich eine Rech­nung dazu erhielt. Ich habe hierzu noch­mals Kontakt mit dem Spar­handy-Support aufge­nommen und mir wurde nun per E-Mail bestä­tigt, dass der Betrag nicht einge­zogen wird. Kurzum, das Anliegen ist nun erle­digt. Seitens Spar­handy hätte ich mir zumin­dest in einem Neben­satz eine Entschul­digung für die lange Bear­bei­tungs­zeit und den schlechten Ablauf gewünscht... Ich danke euch noch­mals herz­lichst für die Unter­stüt­zung. Liebe Grüße an das gesamte teltarif.de-Team, ich lese gerne eure Artikel.

