teltarif hilft: o2-Vertrag über Online-Shop plötzlich teurer

Falsche Rechnung bei o2

Foto/Logo: o2, Montage: teltarif.de Zahl­reiche Online-Shops verkaufen origi­nale Handy-Tarife der Netz­betreiber - und oft bekommen die Kunden dieser Shops dann einen attrak­tiven Rabatt oder ein güns­tiges Handy dazu. Wichtig dabei ist aller­dings: Meist tritt der Online-Shop hierbei nur als Vermittler auf, der eigent­liche Vertrags­partner für den Handy-Tarif ist der Netz­betreiber.

Darum ist auch der Netz­betreiber der Ansprech­partner, falls mit der Rech­nung etwas nicht stimmt. Und das kann immer einmal vorkommen - beispiels­weise wenn Daten zu Rabatten nicht korrekt zwischen Online-Shop und Netz­betreiber über­tragen wurden.

Kürz­lich meldete sich ein Leser bei uns, der einen o2-Vertrag über deinhandy.de bestellt hatte - und bei dem die Rech­nung nicht stimmte.

Falsche Rechnung bei o2

Foto/Logo: o2, Montage: teltarif.de deinhandy.de ist ein Online-Shop, der - genauso wie Spar­handy und die Tarif-Marke High Mobile - zur mobi­lezone GmbH gehört. Ende Oktober schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Das Problem kurz zusam­men­gefasst: o2 stellt mir eine monat­liche Grund­gebühr in Höhe von 37,99 Euro in Rech­nung, laut dem über deinhandy.de abge­schlos­senen Vertrag beträgt die monat­liche Grund­gebühr jedoch nur 34,99 Euro. [...] Das letzte Tele­fonat mit deinhandy.de war gestern am 25.10, leider ohne Ergebnis, obwohl die Support-Mitar­bei­terin sehr freund­lich war und äußerst bemüht wirkte. Sie hatte sich eigent­lich sogar meine Mobil­funk­nummer zwecks Rückruf notiert.