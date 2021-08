teltarif hilft: o2 MultiSIM nicht wie versprochen kostenlos

o2 Multicard war nicht wie versprochen kostenlos

Foto: o2, Pixabay, Montage: teltarif.de Bei den meisten Handy-Verträgen admi­nis­trieren die Kunden inzwi­schen ihren Tarif über das Online-Kunden­center oder die Kunden­ser­vice-App. Was daraus aller­dings nicht immer ersicht­lich ist: Trotz gleich blei­bender Tarif­namen kann es abwei­chende Gene­rationen von Handy-Tarifen geben.

Und das kann zum Beispiel eine ganz konkrete Auswir­kung darauf haben, welche Zusatz­optionen zu diesem Tarif gebucht werden können und welche nicht. Eine Zusatz­option, die für eine frühere Vertrags­genera­tion mögli­cher­weise ohne Zusatz­kosten hinzu­gebucht werden konnte, ist für denselben Tarif einer späteren Gene­ration nun plötz­lich kosten­pflichtig - oder umge­kehrt. Auch wenn ein Vertrag nicht direkt beim Netz­betreiber, sondern über einen Online-Shop gebucht wurde, kann es sein, dass Zusatz­optionen nicht zur Verfü­gung stehen

Kosten­lose Bestel­lung per o2-App möglich

Foto: o2, Pixabay, Montage: teltarif.de Mitte Juli schrieb uns ein teltarif.de-Leser, der Kunde bei o2 ist und seinen Vertrag über Spar­handy gebucht hatte:

Ich habe aktuell ein Problem mit o2. Ich habe einen o2 Unli­mited Tarif; wenn ich eine Multi­karte bestelle, sehe ich bei der Bestel­lung, dass diese kostenlos ist. [...]. In der Bestä­tigungs-E-Mail heißt es nur, die Bestel­lung war erfolg­reich. Die Versand­infor­mationen kommen auch ohne jegliche Angaben von Kosten. Auch die MultiSIM selber liegt hier, auch hier finden sich keine Angaben über Kosten. In der o2-App sehe ich meine zweite MultiSIM-Karte, auch hier steht nichts von Kosten. Nun aber bucht o2 mir für jede MultiSIM-Karte 4,99 Euro im Monat ab. Der Kunden­ser­vice schreibt mir nur, in meinem Vertrag seien MultiSIM-Karten nicht kostenlos. Da ich diese jedoch eindeutig in der Bestel­lung als "Kostenlos" und "Monat­liche Kosten 0,00 Euro" bestellt habe, finde ich das nicht ok. o2 weigert sich jedoch, dies anzu­erkennen. Eine MultiSIM wurde mir sogar wieder entfernt, da ich mich weigerte, die Kosten anzu­erkennen. Ich habe daraufhin eine neue bestellt, doch auch diese ist trotz der Anzeige, das die SIM kosten­frei sei, wieder in der aktu­ellen Rech­nung vorhanden. Können Sie mir hier weiter­helfen?

Intrans­parentes Verfahren in der App

In einem kleinen Video hatte der Nutzer den Bestell­vor­gang über die o2-App mitge­filmt und uns dieses Video zuge­sandt. Darin ist zu sehen, dass während des Bestell­vor­gangs wirk­lich ein einma­liger und ein monat­licher Preis von jeweils 0,00 Euro ange­zeigt wird. Am monat­lichen Preis befindet sich aller­dings ein Stern­chen, und im Stern­chen­text dazu steht recht unspe­zifisch: "Bei Tarifen/Optionen mit einer Rabat­tie­rung für Multi­cards entfällt die monat­liche Grund­gebühr."

Als der Kunde uns die genauen Vertrags­details für eine Prüfung über­mit­telt hatte, fanden wir im Klein­gedruckten folgenden Hinweis: "Die Connect-Funk­tion und Multi­cards sind in diesem Tarif nicht verfügbar."

Nichts­des­totrotz wollten wir von o2 klären lassen, warum der Kunde dann über­haupt eine Multi­card-Bestel­lung ausführen kann und warum diese berechnet wird, obwohl sie in der App zuvor "für 0,00 Euro" getä­tigt worden war. Also entweder sollte die Bestel­lung dann tech­nisch auch gar nicht möglich sein und daher von der App abge­lehnt werden, oder dem Kunden sollte der korrekte Preis von 4,99 Euro im Monat vor Absenden der Bestel­lung trans­parent ange­zeigt werden. Außerdem sollte das dann zusätz­lich in einer Bestell­bestä­tigung stehen

Dass der Kunde tatsäch­lich eine MultiSIM auf Dauer kostenlos bekommen würde, dazu machten wir ihm erst einmal keine Hoff­nung.

o2 erstattet Kosten - Kunde verzichtet auf MultiSIMs

Einige Tage später meldete sich der Kunde dann und schrieb an uns:

Vielen Dank für Ihre super Arbeit. Ich wurde gestern Abend von o2 ange­rufen, der Sach­bear­beiter hat sich den Fall ange­guckt und den Fehler gefunden. Dadurch, dass der Vertrag durch den 3. Dienst­leister theo­retisch ohne Multi­cards ist, ich aber dennoch online welche bestellen konnte, sei der Preis bei 0 Euro, da das System das Produkt quasi nicht kennt, soweit ich es verstanden habe. Der Mitar­beiter wollte den Fehler der Admi­nis­tra­tion melden, um diesen beheben zu lassen. Eine Gutschrift über die bishe­rigen Gebühren habe ich erhalten und diese werden mit der nächsten Rech­nung verrechnet. Der Mitar­beiter wollte die weiteren monat­lichen Kosten nun ausbu­chen, sodass ich die Multi­cards vorerst weiter nutzen kann, so lange, wie der Fehler in der IT nicht behoben wurde. Sobald der Fehler behoben wurde, würde er die Multi­cards jedoch abstellen, was für mich aber auch in Ordnung ist. Eine geson­derte Pres­seer­klä­rung soll [an] teltarif.de noch erfolgen, wurde mir zuge­sagt. Ich danke Ihnen viel­mals, ohne Sie wäre die Ange­legen­heit vermut­lich vor Gericht gelandet, da der Kunden­ser­vice den Fehler nicht erkannt hat.

Ich habe eine Gutschrift erhalten und kann die Karten aktuell nutzen. Mir wurde gesagt, dass der Fehler bei denen lag, da ich gar keine Karten hätte buchen können [dürfen]. Die aktu­elle Rech­nung [ist da]. Die Gutschrift ist nun drauf, leider jedoch erneut eine Berech­nung der Multi­karten. Ich habe einen Anruf von o2 erhalten. Die Gebühren, die nun auf der Rech­nung standen, habe ich erstattet bekommen. Ich habe ange­boten, die Multi­karten zu deak­tivieren, das spart den stän­digen Kontakt und Umbu­chungen, die Karten liegen hier ja nur als Backup. Bisher sind diese aktiv, mal schauen was nächsten Monat ist.

Kurze Zeit später erreichte uns dann auch eine kurze Erklä­rung von o2 mit demselben Ergebnis. Nachdem eine erneute o2-Rech­nung bei ihm einge­troffen war, schrieb uns der Kunde abschlie­ßend:Eine Viel­zahl von Netz­betrei­bern und Provi­dern bieten die Möglich­keit, mehrere SIM-Karten an einem Anschluss zu nutzen. Mit den MultiSIM-Ange­boten können Sie Smart­phones, Handys und Tablets unter einer einzigen Nummer betreiben. teltarif.de gibt einen Über­blick über Tech­nologie und Anbieter