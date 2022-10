teltarif hilft: o2 kümmert sich lange nicht um DSL-Ausfall

o2 kümmerte sich wochenlang nicht um ausgefallenes DSL

Bild: o2 Ein DSL-Ausfall ist ärger­lich, aber noch ärger­licher ist es, wenn sich der eigene Provider wochen­lang nicht darum kümmert. Dabei wäre in tech­nischer Hinsicht die Sache manchmal gar nicht so komplex: Denn schon seit vielen Jahr­zehnten wurden und werden Kupfer­kabel in Wohnungen zur dort instal­lierten TAE-Dose mit mehreren Adern verlegt, sodass bei einem Adern-Bruch nicht sofort neue Verle­gungs­arbeiten notwendig werden.

Wie so oft steckt die Tücke dabei eher in den Betriebs­abläufen im Kunden­ser­vice und bei der Abstim­mung mit den Tech­niker-Firmen. Kürz­lich musste teltarif.de einem betrof­fenen o2-DSL-Kunden helfen.

DSL-Anschluss seit über einem Monat tot

Mitte August schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Seit dem 19.07.22 habe ich einen DSL-Komplett­aus­fall. Ich habe [dies] der o2-Hotline am selben Tag gemeldet [...]. Es wurden drei Tech­niker­ter­mine durch o2 tele­fonisch ange­kün­digt, es war aber nie ein Tech­niker bei uns. Es hat sich auch kein Tech­niker gemeldet oder den Termin abge­sagt. Nach dem dritten gecrashten Termin habe ich wieder bei o2 ange­rufen; nach über einer Stunde in der Warte­schlange wurde mir gesagt, dass sich jemand bei mir melden würde. Daraufhin hat sich bislang keiner gemeldet. Mein Problem ist seit 34 Tagen keinen Schritt voran gekommen. Viel­leicht können Sie mir bei meinem Problem helfen. Ich bin verzwei­felt und weiß nicht, was ich noch machen kann.

o2 kümmerte sich wochenlang nicht um ausgefallenes DSL

Bild: o2

Plötz­lich schnelle Hilfe durch o2

Als wir dem Leser unsere Hilfe anboten, infor­mierten wir ihn gleich­zeitig über die ihm inzwi­schen gesetz­lich zuste­henden Entschä­digungs­zah­lungen bei Anschluss-Ausfall und nicht durch­geführten Tech­niker-Terminen, wie wir es auf unserer Ratge­ber­seite zum Verhalten bei einem Netz­aus­fall schil­dern.

Nach der Kontakt­auf­nahme durch teltarif.de dauerte es nur wenige Tage, bis uns der Leser melden konnte:

Heute habe ich zwei Anrufe von o2 erhalten. Im ersten Tele­fonat wurde mir mitge­teilt, dass die Grund­gebühr für meinen Vertrag erstmal auf 0 Euro gesetzt wird. Im zweiten Tele­fonat wurde mir mitge­teilt, dass am 25.08. zwischen 13 und 17 Uhr ein Tech­niker zu mir kommen soll. Diesmal soll es ein Telekom-Tech­niker sein. Vorher wurden die Termine mit einem EWE-Tel-Tech­niker verein­bart. Ich lasse mich über­raschen, ob sich nach fünf Wochen und zwei Tagen ein Tech­niker blicken lässt. Vielen Dank, dass Sie sich einge­schaltet haben. Ich melde mich, sobald irgendwas passiert.

Heute war ein Tech­niker vom TeleCentrum in Norden bei uns. Er hat das Problem in 15 Minuten behoben. Er sagt, unser Haus ist mit zwei Doppel­adern ange­bunden. Ein Adern­paar hat tatsäch­lich eine Leitungs­unter­bre­chung. Er hat jetzt das andere Adern­paar ange­schlossen, dann noch kurz zum Verteiler, dort die Kabel aufge­legt, und es funk­tio­niert perfekt. Das Problem lag meiner Meinung nach darin, dass o2 es fast sechs Wochen nicht hinbe­kommen hat, einen Tech­niker zu schi­cken. Vielen Dank für die Bemü­hungen.

Vielen Dank für Ihre Bemü­hungen, der Anschluss funk­tio­niert wieder. Dass der Tech­niker erst nach fast sechs Wochen erschienen ist, war subop­timal. Er hatte das Problem in 15 Minuten behoben. Wenn der Tech­niker in den ersten sieben Tagen gekommen wäre, hätte man sich diese Kopf­schmerzen ersparen können. Ja, es wurde seitens o2 eine Entschä­digung von 380 Euro ange­kün­digt, die mit den nächsten Rech­nungen verrechnet werden sollen.

Vielen Dank für Ihre Bemü­hungen, der Anschluss funk­tio­niert wieder. Dass der Tech­niker erst nach fast sechs Wochen erschienen ist, war subop­timal. Er hatte das Problem in 15 Minuten behoben. Wenn der Tech­niker in den ersten sieben Tagen gekommen wäre, hätte man sich diese Kopf­schmerzen ersparen können. Ja, es wurde seitens o2 eine Entschä­digung von 380 Euro ange­kün­digt, die mit den nächsten Rech­nungen verrechnet werden sollen.

Und nach dem erfolg­rei­chen Tech­niker-Termin am 25. August konnte der Leser mitteilen:Was noch ausstand, war die entspre­chende Entschä­digung nach dem Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz. Hierzu meldete sich o2 Mitte September bei unserer Redak­tion und teilte mit, dass diese nun ausbe­zahlt werde. Dies bestä­tigte uns der Leser wie folgt: