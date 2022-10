teltarif hilft: Vodafone-Techniker schaltete kein o2-Kabel

Lange war das TV-Kabel­netz ein regel­rechtes Monopol: Nur der Besitzer des Kabel­netzes konnte und durfte dort TV- und Internet-Anschlüsse schalten. Es gehört zu den großen Revo­lutionen bei Fest­netz-Internet-Tarifen in den vergan­genen Jahren, dass das TV-Kabel­netz geöffnet wurde und auch andere Provider und sogar Discounter dort Anschlüsse schalten lassen können. Hierfür hat teltarif.de eine sepa­rate Tarif­über­sicht. Kabelanschlüsse von o2 - Vodafone-Techniker müssen ran

Foto: Telefónica Doch damit zog im TV-Kabel ein Phänomen ein, das man bislang nur von DSL- und Glas­faser-Anschlüssen kannte: Der Kunde und sein (Discount-)Kabel­pro­vider sind darauf ange­wiesen, dass die Tech­niker des Kabel­netz­betrei­bers ihnen die Anschlüsse schalten. teltarif.de wurde dies­bezüg­lich nun ein Problem­fall bekannt.

Ende Juni schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Tech­niker von Voda­fone waren Ende Mai vor Ort bei mir und wollten mir den o2-Vertrag ausreden; ich sagte nur, sie sollen ihre Arbeit machen und den neuen Verteiler einbauen. Dies geschah nicht, dies habe ich o2 mitge­teilt. Laut o2 sollte alles zum 20.6. laufen. Am 21.6. war ich ohne Internet und Fest­netz (bis jetzt noch).

o2 teilte mir kein einziges Mal mit, warum der Vertrag stor­niert wurde (dies habe ich nur online in meinem Account gesehen), jedes Mal erzählt mir ein Service­mit­arbeiter was anderes. Jeden Tag seit 21.6. bin ich mehr­mals bei o2 am Telefon, aber immer ohne Erfolg. Gestern teilte mir ein Mitar­beiter mit, dass mein Vertrag stor­niert wurde, weil ich nicht bei Voda­fone bin bzw. war - versteh einer die Welt. Habe dann noch­mals einen Vertrag abge­schlossen, [da] kommt zuerst die Bestä­tigung, dass alles läuft. Jetzt bekomme ich eine E-Mail, dass ich bereits einen bestehenden o2-Vertrag Internet/Fest­netz habe?!? Bin mit meinen Nerven am Ende und bitte eurer­seits um Hilfe.