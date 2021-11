teltarif hilft: o2-eSIM auf Apple Watch nicht aktivierbar

eSIM bei o2 auf Apple Watch mit Hindernissen

Foto/Logo: o2, Montage: teltarif.de Die eSIM als digi­tale Alter­native zur SIM-Karte aus Plastik verspricht einen hohen Komfort: In der Regel muss sie beim Provider bean­tragt werden und kann dann meist nach kurzer Zeit sofort genutzt werden. Gerade bei Smart­wat­ches ist die eSIM außer Blue­tooth meist die einzige Verbin­dungs­mög­lich­keit, da die Weara­bles keinen SIM-Karten-Slot mehr haben.

Doch wenn die Akti­vie­rung der eSIM beim eigenen Provider fehl­schlägt und das eSIM-Profil nicht nutzbar ist, ist der Ärger groß. teltarif.de musste kürz­lich einem o2-Kunden helfen.

Foto/Logo: o2, Montage: teltarif.de Mitte Oktober schrieb uns der teltarif.de-Leser, der bei o2-Kunde ist:

Seit dem 03.09.2021 habe ich in diversen Tele­fonaten und Chats versucht, dem Problem Herr zu werden, aller­dings ist seitens o2 leider niemand fähig, die eSIM zu deak­tivieren. Es werden Tickets aufge­nommen, Rück­rufe verspro­chen, und sogar Gutschriften in Aussicht gestellt, die dann im nächsten Tele­fonat von anderen Mitar­bei­tern als nicht möglich darge­stellt werden. Auch werden die Tickets in der o2-IT geschlossen, ohne weiteres Feed­back an mich als Kunden.

Leider sehe ich derzeit keine andere Möglich­keit mehr nach nun inzwi­schen 38 Tagen, diversen Tele­fonaten und Chats mit dem Support von o2. Ungern möchte ich über weitere Wege wie den juris­tischen Weg eine Sonder­kün­digung ausloten, da ich meines Erach­tens nicht den vollen Vertrags­umfang nutzen kann.