teltarif hilft: Plötzlich Netzstörungen bei Drillisch

Einen Handy­ver­trag schließt man zum mobilen Tele­fonieren ab - keine Frage. Doch oft wird der Handy­ver­trag dann einen großen Teil der Zeit zu Hause oder im Umfeld des eigenen Wohn­orts genutzt. Und daraus ergibt sich bei Netz­stö­rungen ein Problem.

Denn grund­sätz­lich ist es bei einem Mobil­funk­ver­trag so, dass dieser für ganz Deutsch­land abge­schlossen wurde und nicht nur für einen bestimmten Standort. Ein außer­ordent­liches Kündi­gungs­recht nur bei Ausfall an einem Standort gibt es also leider nicht. Meist lassen sich Provider aber auf eine Kulanz­rege­lung oder - falls sie Tarife in mehreren Netzen anbieten - auf einen Netz­wechsel mit SIM-Karten-Tausch ein. Das kann aber nicht jeder Provider bieten.

Kürz­lich musste teltarif.de einem Dril­lisch-Kunden helfen.

sim.de lässt Kunde zunächst nicht aus Vertrag

Der Netz-Check bei sim.de

Bild: Drillisch Online GmbH Mitte Juni meldete sich ein teltarif.de-Leser bei uns, der Kunde bei sim.de ist, der Vertrag sollte ursprüng­lich noch bis 23.11.2023 laufen. Bis Mai 2022 habe alles einwand­frei funk­tio­niert, dann hätten die Störungen begonnen. Tele­fonieren und Surfen sei seither zu Hause nicht mehr möglich, nur einge­schränkt ab ca. 100 Meter vom Haus entfernt.

Trotz unzäh­liger Anrufe und E-Mails sei dem Kunden immer nur mitge­teilt worden, dass eine Störung am Funk­mast vorliege und Wartungs­arbeiten ausge­führt würden, ohne dass ein Datum genannt wurde, wann diese beendet würden. Dem Leser wurden in dieser Zeit zwei Monate aus Kulanz­gründen nicht berechnet. Er habe diverse Male ein Sonder­kün­digungs­recht verlangt, was ihm jedes Mal verwei­gert worden sei, da die Sonder­kün­digung in einem solchen Fall nicht greifen würde, da er in einiger Entfer­nung vom Haus ja tele­fonieren könne und in den Geschäfts­bedin­gungen ausdrück­lich stehe, dass nicht überall Empfang garan­tiert wird.

Die Repa­raturen dauerten inzwi­schen schon 13 Monate, ohne das etwas passiert sei. Unter Verfüg­bar­keit bei sim.de seien immer nur Wartungs­arbeiten erwähnt. Als der Leser sich Hilfe suchend an unsere Redak­tion wandte, stellte er fest, sein Sohn wohne in derselben Straße und habe bei 1&1 sofort ein Sonder­kün­digungs­recht für alle vier Verträge bekommen. sim.de aber stelle sich stur - es würden immer dieselben Antworten kommen. Mitt­ler­weile habe der Kunde einen zusätz­lichen Tarif im Telekom-Netz, was bestens funk­tio­niere.

Problem gelöst nach teltarif.de-Inter­ven­tion

Nachdem wir den Fall an unseren Ansprech­partner bei Dril­lisch weiter­geleitet hatten, dauerte es nur einen Tag bis Dril­lisch uns antwor­tete:

Wir konnten den Sach­ver­halt Ihres Lesers [...] intern prüfen und können Ihnen das Folgende mitteilen: sim.de hat aus Kulanz und ohne Aner­ken­nung einer Rechts­pflicht den Vertrag mit der Rufnummer [...] zum 30.06.2023 vorzeitig gekün­digt. Die Kosten des Basis­preises werden dann nur bis zu diesem Datum berechnet. Wir bedauern, dass Herr [...] aufgrund der Netz­ver­sor­gung an seinem Wohnort den sim.de-Tarif nicht in vollem Umfang nutzen konnte und hoffen, dass wir das Anliegen zu seiner Zufrie­den­heit klären konnten.

Anzeige:

Die Mobilfunk­marken von Dril­lisch wie WinSIM, PremiumSIM, simp­lytel & Co. ändern zum Teil oft ihre Tarife. Außerdem gibt es Aktionen bei der Grund­gebühr und beim Anschluss­preis. In einer Über­sicht sammeln wir alle Tarif­ände­rungen und Aktionen