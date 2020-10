teltarif hilft: Lebara-Kundin konnte nicht telefonieren

Kundin hatte Probleme mit Lebara LTE in Unganrn

Bild: Lebara Die Corona-Pandemie in diesem Jahr hat mitunter zur Folge, dass Menschen vorüber­gehend und unge­plant quasi an einen Ort "gefes­selt" werden. Das ist nicht nur bei frei­wil­ligen oder ange­ord­neten Quaran­täne-Maßnahmen oder einer konkreten Erkran­kung der Fall, sondern beispiels­weise auch dann, wenn jemand sich dazu entschließt, einen Verwandten oder Freund zu betreuen.

Insbe­son­dere bei Menschen mit Migra­tions­hin­ter­grund konnte es daher vorkommen, dass man länger als geplant im Heimat­land verweilen musste. Dank regu­liertem EU-Roaming lässt sich dann der deut­sche Handy-Tarif in einem EU-Land problemlos ohne Aufpreis benutzen. Aller­dings sollte beim EU-Roaming dann auch in tech­nischer Hinsicht alles funk­tio­nieren. Bei einer Lebara-Kundin in Ungarn war das aber nicht der Fall.

Keine abge­henden Tele­fonate trotz Guthaben

Bild: Lebara Mitte September berich­tete uns eine teltarif.de-Leserin, dass sie sich seit März wegen der Corona-Pandemie in Ungarn aufhält. Regulär würde sie bei ihrer Tochter in Nieder­sachsen wohnen. Als Tarif verwendet die Leserin nach eigenen Angaben eine Prepaid­karte von Lebara mit der Option Flexi M, die für 9,99 Euro in vier Wochen 400 Minuten in Deutsch­land und 50 Ländern beinhaltet, auch in Ungarn und einigen außer­euro­päi­schen Staaten.

Seit Mitte September habe die Kundin in Ungarn trotz gebuchter Option und aufge­ladenem Guthaben aber nicht mehr abge­hend tele­fonieren können. Sie habe immer nur das Besetzt­zei­chen gehört, selbst die Kurz­wahl 5588 für die Konto­stands­abfrage hätte sie nicht mehr anrufen können.

Erst im August sei die Kundin noch von ihrer Tochter über­rascht worden: Die Tochter habe in Deutsch­land für 20 Euro Lebara-Guthaben gekauft und der Mutter den Auflade-Code per Mail gesandt. Am fehlenden Guthaben könne es also nicht gelegen haben. Inter­essan­ter­weise war die Rufnummer der Kundin für Tele­fonate erreichbar, nur abge­hend tele­fonieren konnte sie nicht mehr.

Lebara: Problem mit dem unga­rischen Roaming-Partner

Bei der Hotline sei die Kundin "wunderbar" behan­delt worden; man habe immer gefragt, was das Problem sei - danach sei aber nichts passiert. Auf jeden Fall testete die Kundin die SIM-Karte auch in einem anderen Handy, doch dort trat dasselbe Problem auf. Einen Geräte-Defekt konnte die Kundin somit ausschließen.

Etwas nerven­auf­rei­bend für die Kundin war dann aller­dings, dass der Lebara-Kunden­ser­vice immer und immer wieder nach der Rufnummer der Kundin fragte und diverse Legi­tima­tions­daten wie die Post­leit­zahl oder das Geburts­datum abfragte, doch auch danach geschah nichts. Im September wurde aber wieder der Opti­ons­betrag abge­bucht, ohne dass die Kundin abge­hend tele­fonieren konnte. Nachdem teltarif.de die Kunden­daten an Lebara über­mit­telt und um eine Klärung der Ange­legen­heit gebeten hatte, dauerte es nur zwei Tage, bis wir diese Antwort erhielten:

Der u.g. Fall wurde nun im Detail geprüft und wir können in unseren Systemen keine Unstim­mig­keiten fest­stellen. Laut unseren Systemen sollte die Kundin regulär tele­fonieren können. Wir vermuten, dass dieses Problem mit dem Roaming-Partner vor Ort in Verbin­dung steht. Mit der Einwahl in einem anderen Netz in Ungarn erhoffen wir die Behe­bung des Problems. Ein Kunden­dienst­mit­arbeiter wird noch heute Vormittag mit der Kundin in Kontakt treten, um die Lösung durch zu testen. Für die dadurch entstan­denen Unan­nehm­lich­keiten möchten wir uns entschul­digen. Hierfür bekommt die Kundin eine Gutschrift des Flexi-M-Tarifs für den aktu­ellen Monat.

Vielen Dank für Ihre liebe­volle Hilfe, seit gestern funk­tio­nieren meine Lebara-Verbin­dungen wieder. Es war tatsäch­lich ein Roaming-Fehler. Auf jeden Fall ziem­lich merk­würdig, aber Ende gut, alles gut!!! Schönen Tag wünsche ich Ihnen.

Die Kundin bedankte sich daraufhin wie folgt bei unserer Redak­tion:

