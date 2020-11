teltarif hilft: Vodafone-TV-Paket läuft länger als Kabelvertrag

Wie kann ein Vodafone-TV-Paket ohne Basisvertrag weiter genutzt werden?

Bild: Vodafone Dadurch, dass sich die Bürger aktuell über­wie­gend zu Hause aufhalten, buchen sie auch vermehrt wieder Fest­netz-Internet-Anschlüsse mit hoher Geschwin­dig­keit. Voda­fone hat bekannt gegeben, dass zum Beispiel die Hälfte der Neukunden im Kabel­netz im September einen Gigabit-Vertrag gebucht hat.

Und dadurch, dass die Bürger zu Hause blieben sollen, brau­chen sie außer einem ordent­lichen Internet-Anschluss fürs Home-Office auch Unter­hal­tung nach Feier­abend, was die Internet-Provider veran­lasst, vermehrt ihre TV- und Strea­ming-Ange­bote zu vermarkten. Dabei kann es zu surrealen Vertrags-Konstruk­tionen kommen. Ein teltarif.de-Leser musste erleben, dass auf einmal seine TV-Zusatz­option länger lief als der bereits gekün­digte Kabel-Basis­ver­trag.

Mitte Oktober schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Im Weiteren führt der Leser aus, dass der Haupt­ver­trag frist­gerecht zum 18. November 2020 gekün­digt sei, darüber herr­sche zwischen ihm und Voda­fone Einig­keit. Aber Voda­fone sei der Meinung, dass der Zusatz­ver­trag noch bis April 2021 läuft und dass der Kunde bis dahin den Beitrag für den Zusatz­ver­trag zahlen müsse. Voda­fone wollte hierfür die 5 Monate in einer Summe im November 2020 in Rech­nung stellen.

Mit dieser Forde­rung von Voda­fone war der Kunde natür­lich nicht einver­standen, denn erstens war es nicht seine Entschei­dung, die Lauf­zeiten der beiden Verträge zu entkop­peln. Er hatte sich 2016 nur über eine Kündi­gung beider Verträge erkun­digt, und der Mitar­beiter von Voda­fone habe dann die Lauf­zeiten von sich aus entkop­pelt. Zwei­tens leuchtet es dem Kunden nicht ein, warum Voda­fone über­haupt Zusatz­pro­dukte mit entkop­pelten Lauf­zeiten anbietet. Denn ohne den Haupt­ver­trag kann er die Zusatz­sender nicht empfangen.

"Ich bin der Meinung, dass Voda­fone keinen Anspruch auf Bezah­lung des Zusatz­ver­trages über November hinaus hat, da sie ja auch nicht in der Lage sind, die vertrag­lich verein­barte Leis­tung zu erfüllen. Insge­samt halte ich das Vorgehen von Voda­fone für hoch­gradig unse­riös. Das riecht für mich nach einer unzu­läs­sigen Form der Kunden­bin­dung", fasste der Kunde seinen Bericht zusammen, als er sich an unsere Redak­tion wandte.

Der Kunde sandte uns den bishe­rigen Schrift­ver­kehr in dieser Sache zu. Beson­ders auffällig für uns war eine Formu­lie­rung von Voda­fone im Bestä­tigungs­schreiben zur Kündi­gung:

Es hat einen sehr einfa­chen Grund, warum der Kabel­anschluss und der Digital Plus Vertrag nicht mehr dieselbe Lauf­zeit hatten: Herr [...] hatte am 18. November 2016 ein Angebot zur Kündi­gungs­rück­nahme ange­nommen. Bei diesem Angebot wurde dem Kunden der Kabel­anschluss deut­lich güns­tiger ange­boten. Durch die Annahme des Ange­bots änderte sich natür­lich die Lauf­zeit für diesen Vertrag - nicht jedoch die Lauf­zeit für den Vertrag, der nicht gekün­digt worden war.

Insge­samt möchte ich mich schon mal ganz herz­lich für die Unter­stüt­zung von teltarif.de bedanken. Die Klärung verlief sehr schnell und unpro­ble­matisch. Anfangs dachte ich ja, das wäre ein Spezi­alfall bei mir, dass die Lauf­zeiten der beiden Verträge nicht synchron sind, weil ich in 2016 den Haupt­ver­trag umge­stellt hatte. Beim Zusam­men­stellen der Unter­lagen für teltarif.de war mir dann aber aufge­fallen, dass die beiden Verträge ja schon von Beginn an unter­schied­liche Lauf­zeiten hatten. Inso­fern bin ich viel­leicht doch kein Einzel­fall und es könnte auch für andere Leser von teltarif.de hilf­reich sein, wenn Sie über meinen Fall berichten. [...]

Vielen Dank, damit ist der Fall zufrie­den­stel­lend für mich gelöst. Ich bin mir sicher, ohne die Unter­stüt­zung von teltarif.de wäre das nicht so reibungslos abge­laufen (immerhin hatte ich ja schon mit zwei Mitar­bei­tern von der Voda­fone Hotline gespro­chen). Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber aus meiner Perspek­tive handelt es sich hier nicht um "reine Kulanz" - auch wenn Ihre Kontakt­person bei Voda­fone das so darstellt. Es mag sein, dass der Haupt­ver­trag und der Zusatz­ver­trag aufgrund meiner Kündi­gung vor 4 Jahren vonein­ander getrennt wurden, aber mir war dabei nicht klar, dass dadurch auch die Lauf­zeiten der beiden Verträge entkop­pelt wurden. Ich denke, Voda­fone dürfte eine derar­tige Entkop­pelung der Lauf­zeiten von Haupt- und Zusatz­ver­trag gar nicht erst anbieten. Damit ist der Ärger bei der Kündi­gung ja bereits vorpro­gram­miert. In der Kündi­gungs­bestä­tigung gibt Voda­fone ja selbst zu, dass der Zusatz­ver­trag ohne den Haupt­ver­trag gar nicht erfüllbar ist. Ich bin mir sicher, dass wir wegen 65 Euro keinen Prozess ange­strengt hätten aber in meinen Augen stellt diese ursprüng­lich gefor­derte "Vertrags­strafe" einen Verstoß gegen den Grund­satz von Treu und Glauben dar.