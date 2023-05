teltarif hilft: Keine Erstattung nach DAZN-Fehlbuchung

Abo-Buchungs-Probleme bei DAZN

Bild: DAZN Viele Strea­ming-Anbieter haben mehrere Abos im Angebot, und zwar nicht nur Film- und Musik-Strea­ming-Anbieter, sondern auch Strea­ming-Dienste für Sport­über­tra­gungen. Der Abo-Preis ist mitunter abhängig davon, für welchen Zeit­raum das Abo gebucht wird.

Bei der Abo-Buchung ist also mögli­cher­weise Aufmerk­sam­keit gefor­dert, und zwar sowohl beim Kunden als auch beim Strea­ming-Anbieter, damit anschlie­ßend der korrekte Tarif geschaltet ist. Bei einem DAZN-Kunden hat das nicht geklappt.

Falsches Abo bestä­tigt

Bild: DAZN Anfang Mai berich­tete ein teltarif.de-Leser in unserem Forum, am 28. April habe er direkt beim Anbieter DAZN ein Abo für einen Monat abge­schlossen. Dieses hatte einen Wert von 39,99 Euro und enthielt eine einmo­natige Lauf­zeit. Gezahlt wurde über das PayPal-Konto des Kunden.

Dort fiel ihm dann aller­dings auf, dass ihm der Betrag in Höhe von 29,99 Euro abge­bucht worden war. 29,99 Euro pro Monat kostet aber das Jahresabo und nicht das vom Kunden abge­schlos­sene Monatsabo. Am 8. Mai hat der Kunde schrift­lichen Widerruf über das von DAZN bereit­gestellte Wider­rufs­for­mular einge­reicht.

Der DAZN-Support wies ihn darauf hin, dass es sich um ein Jahresabo handele, und bei einem Jahresabo ein 14-tägiges Wider­rufs­recht nicht gelten würde. Während der Buchung und bei PayPal war aber stets der Preis von 39,99 Euro ange­zeigt worden. In einem Internet-Forum fand der Kunde andere Betrof­fene, denen es ebenso gegangen war.

DAZN klärt Sache schnell

Nachdem der Leser sich in der Sache an uns gewandt hatte, leiteten wir den Fall gerne an DAZN weiter. Dies über­schnitt sich dann damit, dass der Kunde gleich­zeitig eine Anfech­tungs­erklä­rung an DAZN sandte. Im Hause DAZN wurden dann wohl gleich­zeitig unsere Anfrage und die Anfech­tungs­erklä­rung des Kunden bear­beitet.

Schon am 11. Mai konnte der Kunde melden, sein Abon­nement von DAZN sei nun zum 10. Mai beendet worden. Er sei raus aus dem Vertrag und freue sich darüber. Auch die Rück­zah­lung von DAZN über PayPal an ihn sei an diesem Tag erfolgt.

Der Kunde betonte uns gegen­über, dass es ihm fern liegt, dem Unter­nehmen DAZN irgend­eine Absicht zu unter­stellen. Fehler könnten "durchaus immer jedem passieren". Jedoch blieb für ihn bei der ganzen Sache ein komi­scher Beigeschmack. Was außerdem blieb, sei für ihn das Gefühl eines zumin­dest frag­würdig erschei­nenden Abo-Modells und auch frag­wür­digen Umgangs mit ihm als ehema­ligem und mutmaß­lich auch anderen Kunden bei DAZN - und das Empfinden, "zumin­dest dem Versuch einer Täuschung entkommen zu sein".

Kein Kommentar zur Fehler­ursache

An unsere Redak­tion schrieb DAZN:

Vielen Dank für Ihre Geduld. Wir haben uns das Problem einmal ange­schaut und dann aus Kulanz­gründen das Abo zum 10.05.23 vorzeitig beendet mit Erstat­tung von 29,99 Euro. Der Kunde wurde darüber bereits infor­miert.

Nun bin ich vorerst zufrieden, hoffe nun aber auch, dass seitens DAZN keine weiteren Abbu­chungen erfolgen, weshalb ich mein Konto weiterhin im Auge behalten möchte. Ob dies nun tatsäch­lich auf Kulanz erfolgte, sei dahin­gestellt. [...] Meine Recher­chen haben ergeben, dass auch in den letzten Tagen weitere DAZN-Kunden von ähnli­chem Schicksal (Jahres- statt Monats­mit­glied­schaft) betroffen sind. Diese Sach­ver­halte lassen mich nun trotz der fast abge­schlos­senen Klärung meines Falls mit einem großen Frage­zei­chen hinsicht­lich Abo-Modell und Kunden­freund­lich­keit bei DAZN zurück. Bei Ihnen kann ich mich bis jetzt nur für Ihre groß­artige Hilfe und Rücken­deckung bedanken.

Uns gegen­über kommen­tierte der Leser das wie folgt:Auf unsere Frage, ob DAZN nach­for­schen könne, wie es zu dieser Fehl­buchung kommen konnte und welcher System­fehler hier mögli­cher­weise vorliegt, erhielten wir aller­dings keine Antwort.

