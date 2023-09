teltarif hilft: GMX löscht einfach alle Mail-Filterregeln

Probleme mit gelöschten Filterregeln bei GMX

"Wer nichts bezahlt, bekommt einen schlech­teren Kunden­ser­vice" - das ist bei kosten­losen oder werbe­finan­zierten Diensten im Internet leider noch gang und gäbe. Insbe­son­dere die Anbieter von Free­mail-Diensten sind für nicht­zah­lende Kunden oft nur schwer oder gar nicht erreichbar.

Das rächt sich meist dann, wenn der Nutzer im Mail-Post­fach umfang­reiche Konfi­gura­tionen vorge­nommen hat, die viel­leicht plötz­lich verschwunden sind. teltarif.de musste einem Nutzer von GMX helfen.

GMX löscht einfach 100 Filter­regeln

Ein teltarif.de-Leser, der unser Portal schon seit ca. 20 Jahren kennt und nutzt, schrieb Mitte August an unsere Redak­tion, er sei verzwei­felt und hoffe auf Hilfe. GMX habe ihm mitge­teilt, angeb­lich habe es einen Fremd­zugriff auf seinen GMX-Account gegeben. Und deswegen habe GMX alle seine Filter­regeln ohne Ankün­digung gelöscht.

Im Betreff habe GMX noch "Verdacht auf Fremd­zugriff – jetzt Filter­regeln prüfen" geschrieben. Weiter unten stand dann aller­dings: "Zur Sicher­heit haben wir alle einge­rich­teten E-Mail-Filter­regeln in den betrof­fenen Post­fächern zurück­gesetzt." Laut dem Leser gab es nichts mehr zu prüfen, da alles weg war. Alle seine Filter­regeln seien ersatzlos verschwunden. Und das seien (histo­risch gewachsen) schät­zungs­weise um die 100 Filter­regeln gewesen. Die könne er unmög­lich aus dem Kopf rekon­stru­ieren. Der Login ins Post­fach habe aller­dings problemlos funk­tio­niert, nachdem er seine Iden­tität per Handy-Code veri­fiziert und ein neues Pass­wort gesetzt hatte.

Er hätte selbst­ver­ständ­lich die Samm­lung seiner Filter­regeln gerne auf verdäch­tige Einträge geprüft, aber das gehe ja nicht mehr. Der Leser bezeich­nete unserer Redak­tion gegen­über diese Aktion als "Dreis­tig­keit" und bat darum, dass wir bei GMX nach­haken und viel­leicht dafür sorgen, dass das alles wieder­her­gestellt wird.

Der Sinn so vieler Filter­regeln

Bei der Über­mitt­lung seiner Daten erläu­terte der Leser noch, wie die zahl­rei­chen Filter­regeln zu Stande gekommen sind. Er betreibe mehrere FRITZ!Boxen an diversen Stellen, und diese würden tägliche Push-Meldungen über ihren Status senden. Einige davon würden zusätz­liche Push-Meldungen über Tele­fon­gespräche oder Faxe versenden. Je nachdem, welche FRITZ!Box etwas zu "sagen" habe und was sie "sagt", würden diese Status-Mails in unter­schied­liche Ordner im GMX-Post­fach abge­legt und an unter­schied­liche Empfänger weiter­geleitet.

Neben den FRITZ!Boxen gebe es auch noch elek­tro­nische Strom­zähler (EMLOG) und Foto­vol­taik-Anlagen, die Status- und Störungs­mel­dungen verschi­cken, die auch in entspre­chende Ordner abge­legt und an unter­schied­liche Empfänger weiter­geleitet werden. Daneben gab es auch noch persön­liche Filter, um die Mails gewisser "Nerven­sägen" gleich zu entsorgen, wenn der GMX-eigene Spam-Filter nicht greift.

All das habe GMX "in Guts­her­renart unter Angabe von faden­schei­nigen Gründen gelöscht". Wenn der Grund, dass Fremde sich Zugriff zu dem Account verschafft haben, um die Filter zu verän­dern, tatsäch­lich zutreffen würde, hätte man die Filter aus Sicht des Lesers auch von GMX aus deak­tivieren können, zumal diese Funk­tion bei den Filter­regeln sogar ange­boten werde. Nach Über­prü­fung durch den Account-Inhaber hätte er sie dann wieder akti­vieren können. Für eine Komplett-Löschung der Filter gebe es also keinen Grund.

Lösung: GMX stellt alles wieder her

Nach unserer Kontakt­auf­nahme mit GMX dauerte es nur wenige Stunden, bis der Provider sich bei uns meldete und schrieb:

Unser tech­nischer Support hat die Filter­regeln im Account von Herrn [...] wieder­her­gestellt. Unsere Sicher­heits­sys­teme löschen auto­matisch bestehende Filter­regeln, wenn sie bei Verdacht eines Fremd­zugriffs auffäl­lige Verän­derungen an diesen fest­stellen. Wir bedauern, dass dies im zitierten E-Mail-Text an den Leser miss­ver­ständ­lich kommu­niziert wurde. Der Text für diese Kommu­nika­tion wird kurz­fristig ange­passt. Wir prüfen darüber hinaus die tech­nischen Möglich­keiten für die Nutzer, ihre bestehenden Filter­regeln als Backup zu expor­tieren.

Ganz, ganz herz­lichen Dank an Euch!!! Das habt Ihr ja wirk­lich toll hinbe­kommen. Am nächsten Tag waren alle meine Filter­regeln wieder da und meine E-Mail-Flut von ca. 50 auto­mati­schen nächt­lichen E-Mails wird wieder auto­matisch abge­arbeitet. In der Regel schaue ich mir die ja nicht an (da hätte ich viel zu tun), die sind nur für die Fehler­suche inter­essant, wenn in meinen Netz­werken mal wieder ein Problem aufge­treten ist, und [sie] werden auch je nach Wich­tig­keit nach zwei Wochen bis sechs Monaten wieder auto­matisch gelöscht. [...] Ich lese seit Jahren (fast schon Jahr­zehnten) immer eure News­letter und daher weiß ich, dass ihr viele Probleme mit dick­fel­ligen TK-Anbie­tern auf die Reihe bringt. Noch­mals besten Dank für diesen tollen Service!

Dafür bedankte sich der Leser wie folgt:Gene­rell empfiehlt es sich, bei einer derart ausge­feilten und komplexen Post­fach-Nutzung für einen besseren Kunden­ser­vice auf einen kosten­pflich­tigen und sicheren E-Mail-Dienst zu wech­seln