teltarif hilft: Ersatzkarte von Aldi Talk nicht aktivierbar

Kundin hatte Probleme mit Aldi Talk

Logo: Aldi, Grafik/Montage: teltarif.de Prepaid-Karten wurden über viele Jahre als "flexible Vertrags-Alter­native mit Kosten­kon­trolle" bezeichnet. Das sind sie in der Tat - dies bedeutet aber nicht, dass man als Kunde mit einer Prepaid­karte weniger Arbeit hat.

In vielen Fällen ist es sogar so, dass man mit der Prepaid­karte Arbeit hat, die ein Vertrags­kunde nicht kennt: Guthaben aufladen, Akti­vität der Karte prüfen oder nach einer Deak­tivie­rung durch den Provider Gutha­ben­aus­zah­lung anfor­dern. Denn vom Kunden selbst aufge­ladenes Guthaben darf nicht verfallen.

Im Januar meldete sich eine Kundin von Aldi Talk bei uns, die mit dem Kunden­ser­vice des Provi­ders bei einem merk­wür­digen Problem nicht weiter kam.

Im Januar schrieb uns die teltarif.de-Leserin:

Wir leiteten die ganze Sache im Namen der Kundin an unseren Ansprech­partner bei Telefónica weiter. Telefónica antwor­tete auf unsere Frage recht ausführ­lich, zunächst einmal mit einer grund­sätz­lichen Erklä­rung:

Zum konkreten Fall der Kundin teilte uns Telefónica mit:

Da keine weiteren Aufla­dungen erfolgten, wurde das vorhan­dene Rest­gut­haben von der Karte genommen und für eine Gutha­ben­aus­zah­lung bereit­gestellt. Am 08.10.2019 wurde der Kundin - auf ihre Mail­anfrage hin - das Gutha­ben­aus­zah­lungs­for­mular per E-Mail zuge­sendet und ist uns am glei­chen Tag voll­ständig ausge­füllt und unter­schrieben (wie in den von der Kundin mitge­sandten Unter­lagen ersicht­lich) per E-Mail wieder zurück gesandt worden. Die im Formular ange­gebene Bank­ver­bin­dung der Kundin war mit der am 26.08.2019 über das Self­care Portal (Aldi Talk App bzw. Mein Aldi Talk) hinter­legten Bank­ver­bin­dung iden­tisch. Daher gab es für uns keinerlei Hinweise über etwaige Unstim­mig­keiten. Somit wurde das Rest­gut­haben auch an die ange­gebene Bank­ver­bin­dung ausge­zahlt.