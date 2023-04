teltarif hilft: Edeka smart zahlte nicht vollen Betrag aus

Streit um Prepaid-Auszahlung bei Edeka smart

Bild: Edeka Smart Für viele Kunden ist es nach wie vor schwer verständ­lich, aber vom Gesetz­geber ist es so gere­gelt: Vom Kunden selbst aufge­ladenes Prepaid-Guthaben darf nicht verfallen, sondern muss vom Provider ausbe­zahlt werden. Das gilt nicht für Start- oder Bonus-Guthaben.

Mit den fünf oder 10 Euro Kauf­preis hat der Kunde also nur die Prepaid-Dienst­leis­tung gekauft, nicht aber das Start­gut­haben, das der Provider als "Bonus" einfach mit dazu gegeben hat und das darum eben nicht erstat­tungs­fähig ist. Nachdem eine Prepaid­karte viel­leicht viele Jahre benutzt worden war und dann gekün­digt wurde, gibt es aber mögli­cher­weise Diffe­renzen darüber, zu welcher Art von Guthaben der Betrag auf dem Prepaid-Konto zu rechnen ist.

teltarif.de musste sich nun um einen spezi­ellen Fall kümmern, bei dem ein Kunde Probleme mit Edeka smart hatte.

Im März schrieb uns der teltarif.de-Leser:

Da seiner­zeit weder die zweite SIM-Karte für 9,95 Euro akti­viert werden konnte, noch die Guthaben-Karte in Höhe von 20 Euro funk­tio­nierte, wurden diese beiden Beträge durch Edeka smart aus Kulanz auf meine bestehende Rufnummer hinzu­gebucht. Dieses Guthaben in Höhe von 29,95 Euro will Edeka smart jedoch nicht auszahlen. Auf Anfragen und Schil­derung des Sach­ver­halts reagiert Edeka smart mit Ableh­nung. Ich bin anderer Meinung, denn es war kein Fehler meiner­seits, dass weder die SIM-Karte noch die Auflade-Karte funk­tio­nierten. Ich hoffe, dass Sie mir weiter­helfen können und wäre Ihnen sehr dankbar dafür.